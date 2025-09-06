Η πρακτική να δίνονται ονόματα στις κακοκαιρίες είναι μια σύγχρονη τάση που βοηθά στην καλύτερη επικοινωνία και ευαισθητοποίηση του κοινού. Ο μετεωρολόγος, τέως διευθυντής της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, Θοδωρής Κολυδάς, γνωστοποιεί τα ονόματα των κακοκαιριών που επέλεξαν οι Μετεωρολογικές Υπηρεσίες της Ελλάδας, της Κύπρου και του Ισραήλ για την περίοδο Οκτωβρίου 2025 – Σεπτεμβρίου 2026.

Από το 2021, η ΕΜΥ σε συνεργασία με τις Εθνικές Μετεωρολογικές Υπηρεσίες της Κύπρου και του Ισραήλ, συγκρότησε την Ομάδα Ανατολικής Μεσογείου, με σκοπό την ονοματοδοσία των μετεωρολογικών συστημάτων που προβλέπεται να προκαλέσουν πολύ ισχυρά φαινόμενα, κατά τη διάρκεια της ψυχρής αλλά και της θερμής περιόδου κάθε έτους.

Με λατινικούς χαρακτήρες

Για τη περίοδο Οκτωβρίου 2025-Σεπτεμβρίου 2026, η λίστα με τα ονόματα που επιλέχθηκαν και θα χρησιμοποιούνται με αλφαβητική σειρά, αντανακλώντας το γλωσσικό ιδίωμα των χωρών τους με λατινικούς χαρακτήρες.

Αυτά είναι: Adel, Byron, Cornaro, David, Elina, Fivos, Gaya, Heron, Ionia, Jonathan, Kassandra , Leonidas, Maya, Nestor, Olimpia, Paz, Riginos, Sivan, Talos, Urania, Vardi, Xenophon, Yuval, Zorbas.

Πίσω στο 1995

Στο επίσημο ιστότοπο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας παρουσιάζεται ένα μίνι ιστορικό της ιδέας της ονοματοδοσίας καθώς και το πλαίσιο συνεργασίας των τριών εθνικών μετεωρολογικών υπηρεσιών.

Η ιδέα της ονοματοδοσίας στην Ευρώπη, ξεκίνησε το 1995 από ομάδα προγνωστών καιρού (WGCEF) αριθμού Εθνικών Μετεωρολογικών Υπηρεσιών, η οποία αργότερα εντάχθηκε στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Εθνικών Μετεωρολογικών Υπηρεσιών (EUMETNET), με σκοπό να δημιουργηθούν κοινοί κανόνες συνεννόησης, στο πλαίσιο της έγκυρης και έγκαιρης ενημέρωσης για την εμφάνιση έντονων καιρικών φαινομένων. Για το λόγο αυτό, δημιουργήθηκαν ομάδες Μετεωρολογικών Υπηρεσιών, με κοινά γεωγραφικά & μετεωρολογικά χαρακτηριστικά, καλύπτοντας όλο τον Ευρωπαϊκό χώρο.

Στο πλαίσιο αυτό, η συνεργασία της ΕΜΥ με τις Εθνικές Μετεωρολογικές Υπηρεσίες Κύπρου και Ισραήλ συνίσταται στην επικοινωνία μεταξύ των αντίστοιχων προγνωστικών κέντρων, σε εβδομαδιαίες (ή και πιο συχνές, όποτε κρίνεται απαραίτητο) συναντήσεις. Κατά τη διάρκειά τους, συζητούνται όλες οι διαθέσιμες πληροφορίες από αριθμητικά μοντέλα καιρού και δεδομένα παρατήρησης, με σκοπό την αλληλοενημέρωση για την εξέλιξη της κίνησης των συστημάτων που πρόκειται να επηρεάσουν την περιοχή, οπότε συναποφασίζεται η απόδοση ονόματος (ή όχι) σε ένα αναμενόμενο έντονο καιρικό φαινόμενο. Σημειώνεται ότι αν έχει ήδη δοθεί όνομα σε κακοκαιρία από άλλη ομάδα (π.χ. αυτή της Κεντρικής Μεσογείου) και αυτή ακολούθως αναμένεται να επηρεάσει και την περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, αυτό το όνομα πρέπει υποχρεωτικά να διατηρηθεί.