Το Ισραήλ έχει κλιμακώσει τις επιχειρήσεις του στην πόλη της Γάζας, την οποία κυριολεκτικά ισοπεδώνει, ενώ συνεχίζει τις επιθέσεις σε ολόκληρη τη Λωρίδα.

Κάθε ημέρα στη Γάζα σκοτώνονται 28 παιδιά κατά μέσο όρο, το Ισραήλ στοχοποιεί συστηματικά αμάχους

Τουλάχιστον 19 είναι οι νεκροί μετά από ολονύχτιες επιθέσεις, όπως γράφει το Al Jazeera.

Ανάμεσα σε αυτούς, σύμφωνα με ιατρικές πηγές, είναι και επτά παιδιά.

Σύμφωνα με το ίδιο μέσο και τον απολογισμό που έκανε για χθες Πέμπτη, τουλάχιστον 75 Παλαιστίνιοι, οι 44 στην πόλη της Γάζας, είχαν σκοτωθεί μέσα σε 24 ώρες.

Ο ισραηλινός στρατός υποστηρίζει ότι ελέγχει τώρα το 40% της πόλης της Γάζας και έχει επεκτείνει τις επιθέσεις του σε κατοικίες και καταυλισμούς εκτοπισμένων, με τη UNICEF να περιγράφει την κατάσταση ως «αδιανόητη».

Το 30% των νεκρών στη Γάζα είναι παιδιά

Το υπουργείο Υγείας στη Γάζα λέει ότι το 30% των νεκρών στη Γάζα είναι παιδιά.

Αυτό σημαίνει ότι καθημερινά χάνουν τη ζωή τους 28 παιδιά κάθε μέρα από τον Οκτώβριο του 2023.

Σύμφωνα με τον πιο πρόσφατο απολογισμό, οι νεκροί στη Γάζα είναι τουλάχιστον 64.231, ενώ οι τραυματίες είναι τουλάχιστον 161.583.

Ο αριθμός των θυμάτων είναι σίγουρα μεγαλύτερος, καθώς σε αυτό το νούμερο δεν συμπεριλαμβάνονται όσοι βρίσκονται κάτω από τα ερείπια ή οι αγνοούμενοι.

Ο διευθυντής του δικτύου των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων στη Γάζα, Αμτζάντ Σάουα δήλωσε στο Al Jazeera Arabic ότι ο πόλεμος στη Λωρίδα βρίσκεται «στην πιο επικίνδυνη φάση του».