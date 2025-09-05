«Πυρά» αντιπολίτευσης σε κυβέρνηση και ΟΣΕ για το δυστύχημα με τον Προαστιακό

Το τραγικό δυστύχημα που σημειώθηκε όταν ένας περαστικός παρασύρθηκε από τον Προαστιακό στη συμβολή Αχιλλέως και Κωνσταντινουπόλεως, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του, σχολιάζει η αντιπολίτευση, επιρρίπτοντας ευθύνες στην κυβέρνηση τόσο για το γεγονός ότι εξακολουθούν να υπάρχουν αφύλακτες διαβάσεις στις γραμμές των τρένων ακόμη και στο κέντρο της Αθήνας, όσο και για τις κυβερνητικές «μεγαλοστομίες» περί αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού του σιδηροδρόμου – ειδικά μετά τα Τέμπη.

Γερουλάνος: Αδιανόητο να υπάρχουν ακόμη αφύλακτες διαβάσεις στο κέντρο

Νέα τραγωδία σε αφύλακτη διάβαση του ΟΣΕ στη Λεωφόρο Κωνσταντινουπόλεως έζησε την Παρασκευή 5/9 η πρωτεύουσα, σε δυστύχημα στο οποίο έχασε τη ζωή του ένας ηλικιωμένος συνάνθρωπός μας, σημειώνει ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, ο οποίος με κατοίκους της περιοχής είχε αναδείξει το θέμα των επικίνδυνων διαβάσεων (και για τη συγκεκριμένη διάβαση όπου έλαβε χώρα η τραγωδία σήμερα), καταθέτοντας σχετική ερώτηση προς την κυβέρνηση τον Μάρτιο του 2024.

Όπως αναφέρει σε ανάρτηση που έκανε στα κοινωνικά δίκτυα: «Ενημερώθηκα για την τραγωδία στην αφύλακτη διάβαση στην Κωνσταντινουπόλεως. Ένας συνάνθρωπός μας έχασε τη ζωή του. Περιμένουμε την πλήρη εικόνα του τι ακριβώς έγινε. Σε κάθε περίπτωση, είναι αδιανόητο να υπάρχουν ακόμα αφύλακτες διαβάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Αδιανόητο. Μαζί με τους κατοίκους, το λέμε χρόνια».

Ο Παύλος Γερουλάνους, μάλιστα, τονίζει χαρακτηριστικά ότι, στις 7 Μαρτίου 2024, «είχαμε καταθέσει ερώτηση και ζητάγαμε:

• »υπογειοποίηση γραμμών,

• »ράμπες διάβασης και

• »φωτεινή και ηχητική σήμανση στη Λεωφόρο Κωνσταντινουπόλεως».

ΚΚΕ: Εγκληματικές ευθύνες κυβέρνησης και ΟΣΕ

«Ένα ακόμα τραγικό θανατηφόρο δυστύχημα προστίθεται στον μακρύ μακάβριο κατάλογο συνανθρώπων μας που έχασαν τη ζωή τους σε αφύλακτες διαβάσεις στο σιδηροδρομικό δίκτυο, αναδεικνύοντας τις εγκληματικές ευθύνες κυβέρνησης και ΟΣΕ για την κατάσταση στον σιδηρόδρομο και διαλύοντας τις κυβερνητικές μεγαλοστομίες περί αναβάθμισης κι εκσυγχρονισμού του, ιδιαίτερα μετά το έγκλημα στα Τέμπη», σημειώνει χαρακτηριστικά το ΚΚΕ.

Επισημαίνει, μάλιστα, ότι στο συγκεκριμένο σημείο, «στο κέντρο της πρωτεύουσας, έχουν χαθεί πολλές ανθρώπινες ζωές και οι μαζικοί φορείς της περιοχής, σωματεία και συνδικάτα έχουν επανειλημμένα θέσει το αναγκαίο ζήτημα της υπογειοποίησης των γραμμών».

«Χωρίς άλλη καθυστέρηση η κυβέρνηση, σε συνεργασία με την Περιφέρεια, τον Δήμο και τον ΟΣΕ, πρέπει να λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την φύλαξη των γραμμών και την υπογειοποίησή τους, που πρέπει άμεσα να ολοκληρωθεί και να φτάσει μέχρι τον Πειραιά», υπογραμμίζει καταληκτικά ο Περισσός.