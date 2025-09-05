Κωνσταντινουπόλεως: Τραγωδία – Συρμός του Προαστιακού παρέσυρε περαστικό
Άνδρας επιχείρησε να περάσει αφύλακτη διάβαση και παρασύρθηκε από τρένο του Προαστιακού με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του
Δυστύχημα σημειώθηκε στην οδό Κωνσταντινουπόλεως όταν περαστικός παρασύρθηκε από τρένο του Προαστιακού στη συμβολή Κωνσταντινουπόλεως και Λεωφόρου Αθηνών με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του.
Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του MEGA, επιχείρησε να περάσει αφύλακτη διάβαση.
Στο σημείο βρίσκονται δυνάμεις της Πυροσβεστικής, της Αστυνομίας και του ΕΚΑΒ, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση ανάσυρσης της σορού του άτυχου άνδρα.
Δείτε σχετικό βίντεο:
Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, επιχειρούν έξι πυροσβέστες με δύο οχήματα.
Η σχετική ανάρτηση:
Σε εξέλιξη επιχείρηση ανάσυρσης ατόμου από συρμό τρένου, στην #Αθήνα.
Επιχειρούν 6 #πυροσβέστες με 2 οχήματα.
— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 5, 2025
