Θεσσαλονίκη: Στη φυλακή οι δύο κακοποιοί που μπήκαν στο σπίτι 26χρονης για να τη ληστέψουν – Πώς έδρασαν
Οι δράστες «τρύπωσαν» στο σπίτι της, αιφνιδιάζοντάς την παθούσα, την οποία φίμωσαν και άρπαξαν το κινητό της τηλέφωνο, αναζητώντας αντικείμενα αξίας
Προφυλακιστέοι κρίθηκαν οι δύο άνδρες που κατηγορούνται ότι μπήκαν στο διαμέρισμα 26χρονης στη Θεσσαλονίκη, την ακινητοποίησαν βίαια με σκοπό να τη ληστέψουν, ενώ κατά τη σύλληψή τους προσπάθησαν να τραυματίσουν με σύριγγες τούς αστυνομικούς.
Οι δύο κατηγορούμενοι, 39 και 42 ετών, απολογήθηκαν στην ανακρίτρια Θεσσαλονίκης και με σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα πήραν το δρόμο για τις φυλακές. Εις βάρος τους είχαν απαγγελθεί κατηγορίες για απόπειρα ληστείας, βία κατά υπαλλήλων, απείθεια και άλλα.
Πώς έγινε η ληστεία
Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, το περιστατικό συνέβη το βράδυ της περασμένης Τρίτης στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Η 26χρονη φαίνεται πως είχε αφήσει μισάνοιχτη την πόρτα του διαμερίσματος, καθώς εκείνη την ώρα περίμενε μία παρέα γνωστών της.
Υπό αυτές τις συνθήκες, οι δράστες, που κινούνταν στην οικοδομή «τρύπωσαν» στο σπίτι της, αιφνιδιάζοντάς την παθούσα, την οποία φίμωσαν και άρπαξαν το κινητό της τηλέφωνο, αναζητώντας αντικείμενα αξίας.
Η νεαρή γυναίκα κατάφερε να καλέσει σε βοήθεια, ενώ στο σημείο βρέθηκαν αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης που είχαν ειδοποιηθεί νωρίτερα με κλήση στο «100» από γείτονα που αντιλήφθηκε τις ύποπτες κινήσεις των δραστών.
Στη θέα των αστυνομικών, επιχείρησαν να διαφύγουν, ενώ κρατώντας σύριγγες κινήθηκαν εναντίον τους χωρίς όμως να τους τραυματίσουν. Κατά την ακινητοποίηση τους ένας αστυνομικός τραυματίστηκε και διεκομίσθη για την παροχή των πρώτων βοηθειών στο «424» Στρατιωτικό Νοσοκομείο.
