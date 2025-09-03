newspaper
Τον απόλυτο εφιάλτη έζησε μία 26χρονη στη Θεσσαλονίκη – Κακοποιοί την ακινητοποίησαν στο σπίτι της
Ελλάδα 03 Σεπτεμβρίου 2025 | 10:56

Τον απόλυτο εφιάλτη έζησε μία 26χρονη στη Θεσσαλονίκη – Κακοποιοί την ακινητοποίησαν στο σπίτι της

Τρομακτικές στιγμές έζησε μία 26χρονη στη Θεσσαλονίκη, όταν κακοποιοί εισέβαλαν σπίτι της και την ακινητοποίησαν

Οι «Χώρες του… Ποτέ»: Εκεί οι άνθρωποι δεν γερνάνε

Οι «Χώρες του… Ποτέ»: Εκεί οι άνθρωποι δεν γερνάνε

Spotlight

Σοκαριστικές στιγμές έζησε μία 26χρονη στη Θεσσαλονίκη, όταν κακοποιοί κατάφεραν να εισέλθουν στο σπίτι της και να την ακινητοποιήσουν.

Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης.

Το περιστατικό στη Θεσσαλονίκη

Η 26χρονη περίμενε επίσκεψη από φίλους της, με τους οποίους είχε επικοινωνήσει και γνώριζε ότι θα φτάσουν σύντομα. Όταν άκουσε το ασανσέρ θεώρησε ότι έφτασε η παρέα της και άφησε την πόρτα μισάνοιχτη και απομακρύνθηκε.

Τη στιγμή όμως εκείνη στο κτίριο δεν βρίσκονταν οι φίλοι της, αλλά οι δύο κακοποιοί, οι οποίοι εκμεταλλεύτηκαν την ανοιχτή πόρτα και μπήκαν στο διαμέρισμα της νεαρής. Ο ένας την έπιασε από το κεφάλι, κλείνοντάς της το στόμα και ο δεύτερος άρχισε να ψάχνει στο διαμέρισμα.

Σύμφωνα με όσα υποστηρίζει το Thestival, η αστυνομία κλήθηκε στο σημείο όταν ένοικος διαμερίσματος κατήγγειλε ότι είδε από το «μάτι» της εισόδου του ένα ύποπτο άτομο.

Στο κτίριο έφτασε οι αστυνομικοί και ξεκίνησαν να αναζητούν τους δράστες, όπου χωρίς να εντοπίσουν κάποιον συνέχισαν την αναζήτηση, μέχρι που σύμφωνα με το ενημερωτικό μέσο άκουσαν την κοπέλα να προσπαθεί να καλέσει σε βοήθεια.

Την πόρτα άνοιξε ο ένας κακοποιός, ενώ ο άλλος κατέφυγε στο μπάνιο της 26χρονης. Οι δύο άνδρες συνελήφθησαν και οδηγήθηκαν στο κρατητήριο του Τμήματος Ασφαλείας Λευκού Πύργου.

Κατάθεση έδωσε και η 26χρονη, ενώ σήμερα οι δύο συλληφθέντες θα οδηγηθούν ενώπιον του εισαγγελέα, αντιμέτωποι με τις κατηγορίες της απόπειρας ληστείας, της πρόκλησης σωματικής βλάβης, της παράνομης κατακράτησης και της απείθειας.

