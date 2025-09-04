newspaper
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΦΩΤΙΕΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
# VITA
Κως: Φωτιά στο Πυλί κοντά σε στρατόπεδο
Ελλάδα 04 Σεπτεμβρίου 2025 | 00:05

Κως: Φωτιά στο Πυλί κοντά σε στρατόπεδο

Η φωτιά εκδηλώθηκε σε έκταση με χαμηλή βλάστηση και καλαμιές - Στο σημείο επιχειρούν πυροσβεστικές δυνάμεις και εθελοντές

Σύνταξη
Spotlight

Φωτιά εκδηλώθηκα αργά το βράδι της Τετάρτης στην περιοχή Πυλί στην Κω.

Σύμφωνα με πληροφορίες η φωτιά καίει καλαμιές και χαμηλή βλάστηση πλησίον του στρατοπέδου του Μηχανικού.

Στο σημείο επιχειρούν δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας καθώς και εθελοντές, προκειμένου να θέσουν την πυρκαγιά υπό έλεγχο.

Ηλεκτρισμός
Καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για το έργο

Καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για το έργο

Business
Metlen: Εντάχθηκε στον FTSE 100

Metlen: Εντάχθηκε στον FTSE 100

inWellness
inTown
Κρητική μαφία: «Δεν ζήτησα τη μεσολάβηση κανενός, προσπαθούν να με μπλέξουν» – Τι απαντά ο Αρχιμανδρίτης Μελχισεδέκ
Ελλάδα 03.09.25

Κρητική μαφία: «Δεν ζήτησα τη μεσολάβηση κανενός, προσπαθούν να με μπλέξουν» – Τι απαντά ο Αρχιμανδρίτης Μελχισεδέκ

Το όνομα του Αρχιμανδρίτη Μελχισεδέκ περιλαμβάνεται στη δικογραφία της υπόθεσης και στις αναφορές που κάνουν στον ίδιο τα αρχηγικά μέλη της κρητικής μαφίας

Σύνταξη
Κρητική μαφία: «Έχω 12 βίντεο να τραβάς τα μαλλιά σου…» – Εκβιασμοί από τον αρχηγό και ξυλοδαρμοί από τον ηγούμενο
Ελλάδα 03.09.25

Κρητική μαφία: «Έχω 12 βίντεο να τραβάς τα μαλλιά σου…» – Εκβιασμοί από τον αρχηγό και ξυλοδαρμοί από τον ηγούμενο

Ένα στικάκι που άφησε άγνωστος σε παγκάκι έξω από το νοσοκομείο Χανιών ενημερώνοντας την Αστυνομία, αποκάλυψε ηχογραφημένες συνομιλίες με όσα έλεγε ο αρχηγός της κρητικής μαφίας για τον ηγούμενο

Δημήτρης Πέρρος
Δημήτρης Πέρρος
Ξέπλεναν μαύρο χρήμα μέσω στοιχηματικών – Εμπλέκονται πάνω από 200 πρόσωπα, αναμεσά τους διευθυντές υπουργείων
Ελλάδα 03.09.25

Ξέπλεναν μαύρο χρήμα μέσω στοιχηματικών – Εμπλέκονται πάνω από 200 πρόσωπα, αναμεσά τους διευθυντές υπουργείων

Το ξέπλυμα μαύρου χρήματος γινόταν μέσω δέκα περίπου συστηματικών στοιχηματικών εταιρειών οι οποίες χρησιμοποιούν ως πράκτορες - εισπράκτορες ιδιοκτήτες καταστημάτων που δεν έχουν καμία σχέση με τον χρηματοπιστωτικό τομέα και τα τυχερά παίγνια

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Φωτιά: Σε εξέλιξη τρεις πυρκαγιές στη Μεσσηνία – Συναγερμός στην Καλαμάτα
Ελλάδα 03.09.25

Σε εξέλιξη τρεις πυρκαγιές στη Μεσσηνία - Συναγερμός στην Καλαμάτα

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Τετάρτης στην Πυροσβεστική, καθώς ξέσπασαν σχεδόν την ίδια ώρα τρεις πυρκαγιές σε περιοχές της Μεσσηνίας, με τη μία φωτιά να καίει κοντά σε πίστα καρτ στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας

Σύνταξη
Πέταγαν μπάζα σε λόφο του Κορυδαλλού – Δύο συλλήψεις
Ελλάδα 03.09.25

Πέταγαν μπάζα σε λόφο του Κορυδαλλού – Δύο συλλήψεις

Ειδική Επιχειρησιακή Ομάδα Δράσης της ΓΑΔΑ για την παράνομη διαχείριση και ανεξέλεγκτη διάθεση αποβλήτων εντόπισε τους δύο νεαρούς που απέρριπταν στερεά απόβλητα από όχημα σε λόφο του Κορυδαλλού

Σύνταξη
Έρευνες του Λιμενικού για 50χρονο ψαροντουφεκά που αγνοείται στα Χανιά
Ελλάδα 03.09.25

Έρευνες του Λιμενικού για 50χρονο ψαροντουφεκά που αγνοείται στα Χανιά

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για τον εντοπισμό άνδρα που χάθηκε το απόγευμα της Δευτέρας ενώ ψάρευε με ψαροντούφεκο στη θαλάσσια περιοχή Βουλολίμνη, βορειοδυτικά της Παλαιοχώρας στα Χανιά

Σύνταξη
Το καλοκαίρι με τα περισσότερα μελτέμια εδώ και 17 χρόνια – Αλλάζει το πυρομετεωρολογικό προφίλ της Ελλάδας
Μελέτη METEO 03.09.25

Το καλοκαίρι με τα περισσότερα μελτέμια εδώ και 17 χρόνια – Αλλάζει το πυρομετεωρολογικό προφίλ της Ελλάδας

Ο ρόλος που έπαιξαν τα μελτέμια στις πυρκαγιές της Πάτρας και της Δυτικής Ελλάδας- Εσπασε τα ρεκόρ ο φετινός Ιούνιος- Αλλη μια ένδειξη της κλιματικής αλλαγής - Μιλάει στο in ο Κώστας Λαγουβάρδος

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Βόλος: Σοβαρά τραυματισμένος ανασύρθηκε άνδρας από πηγάδι – Είχε εγκλωβιστεί σε βάθος 15 μέτρων
Στον Βόλο 03.09.25

Σοβαρά τραυματισμένος ανασύρθηκε άνδρας από πηγάδι - Είχε εγκλωβιστεί σε βάθος 15 μέτρων

Η επιχείρηση απεγκλωβισμού ήταν δύσκολη δεδομένου ότι το πηγάδι ήταν στενό και δυσχέραινε τις κινήσεις των πυροσβεστών - Ο 78χρονος νοσηλεύεται με τραύματα στο κεφάλι και στα πλευρά

Σύνταξη
Βενεζουέλα: Ο Ρούμπιο προειδοποιεί ότι θα βυθίζονται τα πλοία που μεταφέρουν ναρκωτικά
Μάρκο Ρούμπιο 04.09.25

«Θα βυθίζουμε τα πλοία που μεταφέρουν ναρκωτικά»

Ο Τραμπ «το ανατίναξε και αυτό θα ξαναγίνει, ίσως να ξαναγίνεται και αυτήν τη στιγμή», είπε ο Ρούμπιο, αναφερόμενος στο φονικό στρατιωτικό πλήγμα των ΗΠΑ κατά σκάφους στα ανοιχτά της Βενεζουέλας.

Σύνταξη
Τουρκία: Απαγόρευσαν συναυλία του Ενρίκο Μασίας υπό τον φόβο επεισοδίων λόγω των φιλοϊσραηλινών του θέσεων
Φόβος επεισοδίων 04.09.25

Απαγορεύτηκε συναυλία του Ενρίκο Μασίας στην Τουρκία

Απαγορεύτηκε συναυλία του Ενρίκο Μασίας στην Τουρκία με την αιτιολογία ότι υπάρχουν φόβοι για επεισόδια εξαιτίας των φιλοϊσραηλινών θέσεων που έχει εκφράσει ο αλγερινοεβραϊκής καταγωγής καλλιτέχνης.

Σύνταξη
Οικογένειες θυμάτων και επιζώντες μηνύουν τον στρατό των ΗΠΑ για την μαζική σφαγή που διέπραξε λοχίας το 2023
Εγκληματική αμέλεια 04.09.25

Οικογένειες θυμάτων μηνύουν τον αμερικανικό στρατό για την μαζική σφαγή που διέπραξε λοχίας το 2023

Στις ΗΠΑ, όπου η οπλοκατοχή είναι βαθιά ριζωμένη στην κοινωνία, οι μαζικοί πυροβολισμοί παραμένουν μια από τις πιο σκοτεινές συνέπειες της εύκολης πρόσβασης σε όπλα.

Σύνταξη
Παρέμβαση από το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων για τη Μονή Σινά – Για εξηγήσεις καλείται ο Αρχιεπίσκοπος Δαμιανός
Κόσμος 03.09.25

Παρέμβαση από το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων για τη Μονή Σινά – Για εξηγήσεις καλείται ο Αρχιεπίσκοπος Δαμιανός

Το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων ζητά από τον Αρχιεπίσκοπο Δαμιανό να ανοίξει τις πύλες και να απομακρύνει όσους δεν ανήκουν στη Σιναϊτικὴ Ἀδελφότητα.

Σύνταξη
Η Shein εμφανίζει στο site της μοντέλο που μοιάζει με τον Λουίτζι Μαντζιόνε – Λίγο μετά, η εικόνα εξαφανίζεται
«Λυπηρό» 03.09.25

Η Shein εμφανίζει στο site της μοντέλο που μοιάζει με τον Λουίτζι Μαντζιόνε – Λίγο μετά, η εικόνα εξαφανίζεται

Η εικόνα του Λουίτζι Μαντζιόνε χρησιμοποιήθηκε στον ιστότοπο για να προωθήσει ένα φλοράλ πουκάμισο και εντοπίστηκε αμέσως από τους χρήστες του X, οι οποίοι την έκαναν viral.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Radiohead: Επιστρέφουν μετά από 7 χρόνια σιωπής – Αντιδράσεις για τη στάση τους στο Παλαιστινιακό
Συναυλίες 03.09.25

Radiohead: Επιστρέφουν μετά από 7 χρόνια σιωπής – Αντιδράσεις για τη στάση τους στο Παλαιστινιακό

Οι Radiohead ανακοινώνουν την πρώτη τους περιοδεία από το 2018, με πέντε στάσεις σε ευρωπαϊκές πόλεις. Οι ακτιβιστές ζητούν μποϊκοτάζ, καλώντας το συγκρότημα να πάρει ξεκάθαρη θέση για τον πόλεμο στη Γάζα

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Το Ίδρυμα Hind Rajab ζητά τη δίωξη του Ισραηλινού ταγματάρχη Γιαΐρ Οχάνα στην Ελλάδα – Τον κατηγορεί για εγκλήματα πολέμου
Κόσμος 03.09.25

Το Ίδρυμα Hind Rajab ζητά τη δίωξη του Ισραηλινού ταγματάρχη Γιαΐρ Οχάνα στην Ελλάδα – Τον κατηγορεί για εγκλήματα πολέμου

«Ο Οχάνα υπηρέτησε ως διοικητής λόχου και αξιωματικός εφοδιασμού σε μία από τις βασικές μονάδες που αναπτύχθηκαν στην εκστρατεία γενοκοκτονίας κατά του παλαιστινιακού λαού στη Γάζα» - Είναι στην Ελλάδα ως τουρίστας

Σύνταξη
Τα ακριβότερα ρόστερ για τη σεζόν 2025-26: Αντίπαλοι του Ολυμπιακού τρεις από τις πέντε πρώτες ομάδες
Ποδόσφαιρο 03.09.25

Τα ακριβότερα ρόστερ για τη σεζόν 2025-26: Αντίπαλοι του Ολυμπιακού τρεις από τις πέντε πρώτες ομάδες

Η ιστοσελίδα trasnfermarkt δημοσίευσε λίστα με τα ακριβότερα ρόστερ ποδόσφαιρο, στην οποία περιλαμβάνονται Ρεάλ Μαδρίτης, Μπαρτσελόνα και Άρσεναλ, αντίπαλοι του Ολυμπιακού στο Champions League.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Η ιστορία της πεντάχρονης Hind Rajab από τη Γάζα που σκοτώθηκε από ισραηλινά πυρά συγκλονίζει τη Βενετία
Φεστιβάλ Κινηματογράφου Βενετίας 03.09.25

Η ιστορία της πεντάχρονης Hind Rajab από τη Γάζα που σκοτώθηκε από ισραηλινά πυρά συγκλονίζει τη Βενετία

Η ταινία «The Voice of Hind Rajab» είναι βασισμένη σε μια (ακόμη) φρικαλεότητα που διαπράχθηκε στη Γάζα από το Ισραήλ, με θύμα την Hind Rajab, την οικογένεια της και τους γιατρούς που πήγαν να τους σώσουν.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Φάμελλος: Απαιτείται ισχυρή Πολιτεία που θα αντιμετωπίσει τα καρτέλ – Η κυβέρνηση συνεχίζει τη φοροεπιδρομή της
Πολιτική Γραμματεία 03.09.25

Φάμελλος: Απαιτείται ισχυρή Πολιτεία που θα αντιμετωπίσει τα καρτέλ – Η κυβέρνηση συνεχίζει τη φοροεπιδρομή της

Σύσκεψη με εκπροσώπους Επαγγελματικών Ομοσπονδιών και φορέων ενόψει της παρουσίας του ΣΥΡΙΖΑ στη ΔΕΘ είχε ο Σωκράτης Φάμελλος

Σύνταξη
Το «αδύνατο» της Aston Martin στη Μόντσα
Άλλα Αθλήματα 03.09.25

Το «αδύνατο» της Aston Martin στη Μόντσα

Για την Aston Martin, η Μόντσα μοιάζει με «αδύνατη αποστολή». Η μόνη ελπίδα είναι η τέλεια εκτέλεση στρατηγικής από το pit wall και ένα καθαρό τριήμερο χωρίς λάθη.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μυλωνάκης: Ο άνθρωπος που ήθελε να γίνει «Γρηγόρης» στη θέση του Γρηγόρη – Οι γκρίνιες και οι «νέοι κοριοί»
Βαρύ το κλίμα 03.09.25

Γιώργος Μυλωνάκης: Ο άνθρωπος που ήθελε να γίνει «Γρηγόρης» στη θέση του Γρηγόρη – Οι γκρίνιες και οι «νέοι κοριοί»

Δεν είναι λίγοι οι κυβερνητικοί βουλευτές που πνέουν μένεα στο πρόσωπο του υφυπουργού παρά τω πρωθυπουργώ. Ο Γιώργος Μυλωνάκης φαίνεται πως συγκεντρώνει πολλά παράπονα για τη διαχείριση της κρίσης του ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά και για το γεγονός ότι επιθυμεί να δένει και να λύνει στο Μαξίμου.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Ήταν νόμιμο το χτύπημα των ΗΠΑ στο «πλοίο ναρκωτικών της Βενεζουέλας»;
11 νεκροί 03.09.25

Ήταν νόμιμο το χτύπημα των ΗΠΑ στο «πλοίο ναρκωτικών της Βενεζουέλας»;

Μια επίθεση που πραγματοποίησαν οι δυνάμεις των ΗΠΑ σε ένα πλοίο στην Καραϊβική Θάλασσα ενδέχεται να παραβίασε τα διεθνή ανθρώπινα δικαιώματα και το ναυτικό δίκαιο

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Λιθουανία – Σουηδία 74-71: Οι Λιθουανοί νίκησαν και στους «16» θα αντιμετωπίσουν τη Λετόνια
Eurobasket 2025 03.09.25

Λιθουανία – Σουηδία 74-71: Οι Λιθουανοί νίκησαν και στους «16» θα αντιμετωπίσουν τη Λετόνια

Η Λιθουανία έχασε με τραυματισμό έναν ακόμη παίκτη, ωστόσο νίκησε τη Σουηδία με 74-71 για το Β' γκρουπ και κατέλαβε οριστικά τη 2η θέση του Β' ομίλου. Κόντρα στη Λετονία στους «16».

Σύνταξη
Ο νομικός θρίαμβος της Νότιγχαμ Φόρεστ κατά της FA, τάραξε τα νερά του αγγλικού ποδόσφαιρου (pics)
Ποδόσφαιρο 03.09.25

Ο νομικός θρίαμβος της Νότιγχαμ Φόρεστ κατά της FA, τάραξε τα νερά του αγγλικού ποδόσφαιρου (pics)

Για «ιστορική νίκη» κάνουν λόγο τα κορυφαία ΜΜΕ του «νησιού» σχολιάζοντας το θάρρος της Φόρεστ να κυνηγήσει ως το τέλος το δίκιο της κόντρα στα πειθαρχικά όργανα της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας της Αγγλίας

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Λισαβόνα: Στους 15 ανέβηκε ο αριθμός των νεκρών μετά τον εκτροχιασμό Τραμ
Κόσμος 03.09.25 Upd: 22:48

Λισαβόνα: Στους 15 ανέβηκε ο αριθμός των νεκρών μετά τον εκτροχιασμό Τραμ

Τουλάχιστον 15 άτομα έχασαν τη ζωή τους και περίπου άλλα 18 τραυματίστηκαν, όταν το εμβληματικό Τραμ Gloria στη Λισαβόνα, το οποίο είναι δημοφιλές στους τουρίστες, εκτροχιάστηκε και συνετρίβη

Σύνταξη
