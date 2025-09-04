Κως: Φωτιά στο Πυλί κοντά σε στρατόπεδο
Η φωτιά εκδηλώθηκε σε έκταση με χαμηλή βλάστηση και καλαμιές - Στο σημείο επιχειρούν πυροσβεστικές δυνάμεις και εθελοντές
- Το καλοκαίρι με τα περισσότερα μελτέμια εδώ και 17 χρόνια – Αλλάζει το πυρομετεωρολογικό προφίλ της Ελλάδας
- Στάχτη πάνω από 470.000 στρέμματα στην Ελλάδα μέσα στο 2025 - Η 5η χειρότερη χρονιά εδώ και 20 χρόνια
- Βρέφος βρέθηκε παρατημένο σε καρότσι σούπερ μάρκετ στην Ακρόπολη
- Νέα βόμβα για το καλώδιο Ελλάδας-Κύπρου - Έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας
Φωτιά εκδηλώθηκα αργά το βράδι της Τετάρτης στην περιοχή Πυλί στην Κω.
Σύμφωνα με πληροφορίες η φωτιά καίει καλαμιές και χαμηλή βλάστηση πλησίον του στρατοπέδου του Μηχανικού.
Στο σημείο επιχειρούν δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας καθώς και εθελοντές, προκειμένου να θέσουν την πυρκαγιά υπό έλεγχο.
- Βενεζουέλα: Ο Ρούμπιο προειδοποιεί ότι θα βυθίζονται τα πλοία που μεταφέρουν ναρκωτικά
- Στα «ΝΕΑ» της Πέμπτης: Υπερ-ταυτότητα
- Τουρκία: Απαγόρευσαν συναυλία του Ενρίκο Μασίας υπό τον φόβο επεισοδίων λόγω των φιλοϊσραηλινών του θέσεων
- Οικογένειες θυμάτων και επιζώντες μηνύουν τον στρατό των ΗΠΑ για την μαζική σφαγή που διέπραξε λοχίας το 2023
- Nottingham Forest’s Legal Triumph Against FA Makes Waves in English Football
- Κως: Φωτιά στο Πυλί κοντά σε στρατόπεδο
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις