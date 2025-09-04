Κως: Φωτιά στο Πυλί κοντά σε στρατόπεδο

Φωτιά εκδηλώθηκα αργά το βράδι της Τετάρτης στην περιοχή Πυλί στην Κω.

Σύμφωνα με πληροφορίες η φωτιά καίει καλαμιές και χαμηλή βλάστηση πλησίον του στρατοπέδου του Μηχανικού.

Στο σημείο επιχειρούν δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας καθώς και εθελοντές, προκειμένου να θέσουν την πυρκαγιά υπό έλεγχο.