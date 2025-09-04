«Είμαι αηδιασμένος»: Ο κομμωτής της Νταϊάνα για την ξανθιά Κέιτ Μίντλετον – «Φοράει περούκα;»

Ο Σαμ ΜακΝάιτ, ο κομμωτής της πριγκίπισσας Νταϊάνα κατακεραύνωσε τους επικριτές της Κέιτ Μίντλετον, σε ανάρτηση του με μία σπάνια και έντονη δήλωση που υπενθυμίζει ότι πέρα από θέματα στιλ, υπάρχουν και τα ευαίσθητα θέματα της υγείας και της ανθρωπιάς που οφείλουμε να σεβόμαστε.

Η Πριγκίπισσα της Ουαλίας, Κέιτ Μίντλετον, και ο Πρίγκιπας Ουίλιαμ, έκαναν την πρώτη τους κοινή εμφάνιση μετά τις καλοκαιρινές τους διακοπές στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας στο Λονδίνο.

Αν και η επίσκεψη περιελάμβανε μια εκπαιδευτική ξενάγηση και συναντήσεις με μαθητές, η συζήτηση που μονοπώλησε το διαδίκτυο και τα tabloid ήταν η εμφάνιση της Κέιτ με ένα νέο χτένισμα.

Η Μίντλετον εμφανίστηκε με πιο μακριά, κυματιστά και πολύ πιο ανοιχτόχρωμα μαλλιά από ποτέ, σε μια εντυπωσιακή αλλαγή στην εικόνα της.

Η αλλαγή αυτή προκάλεσε αντιδράσεις και αναρίμητα σχόλια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με πολλούς να υποστηρίζουν ότι η Κέιτ Μίντλετον φόρεσε περούκα.

Ο διάσημος κομμωτής των σταρ και προσωπικός κομμωτής της Νταϊάνα από το 1990 έως τον τραγικό θάνατό της το 1997, Σαμ ΜακΝάιτ, αποφάσισε να παρέμβει.

«Είμαι σοκαρισμένος, έντρομος, απογοητευμένος και αηδιασμένος από όλα τα άσχημα σχόλια για την Πριγκίπισσα της Ουαλίας σήμερα», έγραψε. «Τα μαλλιά μιας γυναίκας είναι κάτι πολύ προσωπικό. Είναι πανοπλία, άμυνα, αυτοπεποίθηση και πολλά περισσότερα».

Συνεχίζοντας, ο ΜακΝάιτ αναφέρθηκε στη μάχη της Κέιτ με τον καρκίνο. «Δεν μπορώ να πιστέψω πόσο κακόβουλα και πόσο χωρίς καμία ενσυναίσθηση είναι τα σχόλια, η πλειονότητα των οποίων γίνονται από άλλες γυναίκες, που επιτίθενται σε μια ευάλωτη νεαρή γυναίκα, η οποία δεν έχει άλλη επιλογή από το να αντιμετωπίζει γενναία το κοινό, λόγω του γάμου της και του ρόλου που ανέλαβε», συνέχισε.

Η αναφορά του ΜακΝάιτ στην υγεία της Κέιτ Μίντλετον δεν είναι τυχαία. Η Πριγκίπισσα είχε αποκαλύψει τον Μάρτιο του 2024 ότι υποβάλλεται σε θεραπεία για τον καρκίνο, ενώ τον Ιανουάριο του 2025 είχε εκφράσει την ανακούφισή της που βρισκόταν σε ύφεση.

Ο κομμωτής δήλωσε σίγουρος ότι η Κέιτ «θα προτιμούσε να ήταν μακριά από τη δημόσια σκηνή», ενώ επαίνεσε τον τρόπο που εκπροσωπεί «με ευφυΐα και αθόρυβα» το Ηνωμένο Βασίλειο.

«Γιατί δεν τα κόβεις τώρα;»

Η σχέση του ΜακΝάιτ με την Πριγκίπισσα Νταϊάνα ξεκίνησε κατά τη διάρκεια μιας φωτογράφισης για τη British Vogue. Το αποτέλεσμα εκείνης της συνεργασίας ήταν το εμβληματικό κοντό κούρεμα που έγινε η «υπογραφή» της Νταϊάνα.

Το 2021, αφού βοήθησε στην αναδημιουργία του look για τη σειρά The Crown, ο ΜακΝάιτ θυμήθηκε πώς είχε πει στην Νταϊάνα: «Θα τα έκοβα όλα και θα ξεκινούσα από την αρχή». Εκείνη, προς έκπληξή του, του απάντησε: «Γιατί δεν τα κόβεις τώρα;»

«Φοράει περούκα;»

Το νέο ξανθό look της Πριγκίπισσας της Ουαλίας προκάλεσε σειρά από επικριτικά σχόλια. Την ίδια στιγμή, ανώνυμες πηγές κάνουν λόγο για «άλλη» αλήθεια, υποστηρίζοντας ότι η Κέιτ είναι «αφόρητα αδυνατισμένη» και «συναισθηματικά καταβεβλημένη».

Η αλλαγή στην εμφάνιση της Κέιτ Μίντλετον πυροδότησε μια απρόσμενη θεωρία συνωμοσίας στο διαδίκτυο, σύμφωνα με την οποία τα μαλλιά της δεν είναι φυσικά, αλλά μια περούκα.

«Υποτίθεται ότι πρέπει να πιστέψουμε ότι αυτό είναι το “φυσικό” μαλλί της Κέιτ; — πείτε με τρελή, αλλά αυτό μου φαίνεται σαν περούκα», έγραψε ένας χρήστης του X. Άλλοι πρόσθεσαν: «Δεν μου αρέσει», «Δεν είμαι θαυμαστής», «Φαίνεται απαίσιο».

Κάποια άλλη προχώρησε ακόμα περισσότερο, σχολιάζοντας: «Είναι περούκα… πιθανώς έχασε τα μαλλιά της κατά τη διάρκεια των θεραπειών για τον καρκίνο».

Ανάμεσα στα τοξικά σχόλια κάποιοι χρήστες έσπευσαν να την υπερασπιστούν, γράφοντας πως «δεν είναι περούκα, μπορείς να δεις μπροστά ότι δεν είναι περούκα. Η Κέιτ Μίντλετον έχει extensions, κοίταξε το πίσω μέρος του κεφαλιού της».

Η συζήτηση για την περούκα έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά από ακραία κακοπροαίρετες φήμες για την υγεία της Πριγκίπισσας.

Ενώ η ίδια έχει δηλώσει ότι η θεραπεία της για τον καρκίνο ολοκληρώθηκε τον Ιανουάριο του 2025 και πως βρίσκεται σε ύφεση, πηγή από το παλάτι δήλωσε πρόσφατα στο RadarOnline ότι η Κέιτ «ακόμα παλεύει συναισθηματικά και κουράζεται πολύ πιο εύκολα. Της παίρνει περισσότερο χρόνο να επανέλθει στους ρυθμούς της βασιλικής ζωής μετά τη θεραπεία για τον καρκίνο».

Παρά τις επίσημες δηλώσεις της Πριγκίπισσας για την ανακούφισή της και την αισιοδοξία της για το μέλλον, οι φήμες για την κατάσταση της υγείας της συνεχίζουν να φουντώνουν, με τους χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης να επισημαίνουν ότι είναι «επώδυνα αδύνατη» και ότι η κατάσταση της υγείας της την έχει καταβάλει.