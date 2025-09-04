magazin
Πέμπτη 04 Σεπτεμβρίου 2025
«Είμαι αηδιασμένος»: Ο κομμωτής της Νταϊάνα για την ξανθιά Κέιτ Μίντλετον – «Φοράει περούκα;»
04 Σεπτεμβρίου 2025 | 22:30

«Είμαι αηδιασμένος»: Ο κομμωτής της Νταϊάνα για την ξανθιά Κέιτ Μίντλετον – «Φοράει περούκα;»

Η Πριγκίπισσα της Ουαλίας Κέιτ Μίντλετον επέστρεψε στις επίσημες εμφανίσεις με ένα νέο, φωτεινό look που προκάλεσε θύελλα σχολίων. Ο Σαμ ΜακΝάιτ, ο θρυλικός κομμωτής της πριγκίπισσας Νταϊάνα, πήρε θέση

Σύνταξη
Ο Σαμ ΜακΝάιτ, ο κομμωτής της πριγκίπισσας Νταϊάνα κατακεραύνωσε τους επικριτές της Κέιτ Μίντλετον, σε ανάρτηση του με μία σπάνια και έντονη δήλωση που υπενθυμίζει ότι πέρα από θέματα στιλ, υπάρχουν και τα ευαίσθητα θέματα της υγείας και της ανθρωπιάς που οφείλουμε να σεβόμαστε.

Η Πριγκίπισσα της Ουαλίας, Κέιτ Μίντλετον, και ο Πρίγκιπας Ουίλιαμ, έκαναν την πρώτη τους κοινή εμφάνιση μετά τις καλοκαιρινές τους διακοπές στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας στο Λονδίνο.

Αν και η επίσκεψη περιελάμβανε μια εκπαιδευτική ξενάγηση και συναντήσεις με μαθητές, η συζήτηση που μονοπώλησε το διαδίκτυο και τα tabloid ήταν η εμφάνιση της Κέιτ με ένα νέο χτένισμα.

Η Μίντλετον εμφανίστηκε με πιο μακριά, κυματιστά και πολύ πιο ανοιχτόχρωμα μαλλιά από ποτέ, σε μια εντυπωσιακή αλλαγή στην εικόνα της.

Η αλλαγή αυτή προκάλεσε αντιδράσεις και αναρίμητα σχόλια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με πολλούς να υποστηρίζουν ότι η Κέιτ Μίντλετον φόρεσε περούκα.

Ο διάσημος κομμωτής των σταρ και προσωπικός κομμωτής της Νταϊάνα από το 1990 έως τον τραγικό θάνατό της το 1997, Σαμ ΜακΝάιτ, αποφάσισε να παρέμβει.

«Είμαι σοκαρισμένος, έντρομος, απογοητευμένος και αηδιασμένος από όλα τα άσχημα σχόλια για την Πριγκίπισσα της Ουαλίας σήμερα», έγραψε. «Τα μαλλιά μιας γυναίκας είναι κάτι πολύ προσωπικό. Είναι πανοπλία, άμυνα, αυτοπεποίθηση και πολλά περισσότερα».

Συνεχίζοντας, ο ΜακΝάιτ αναφέρθηκε στη μάχη της Κέιτ με τον καρκίνο. «Δεν μπορώ να πιστέψω πόσο κακόβουλα και πόσο χωρίς καμία ενσυναίσθηση είναι τα σχόλια, η πλειονότητα των οποίων γίνονται από άλλες γυναίκες, που επιτίθενται σε μια ευάλωτη νεαρή γυναίκα, η οποία δεν έχει άλλη επιλογή από το να αντιμετωπίζει γενναία το κοινό, λόγω του γάμου της και του ρόλου που ανέλαβε», συνέχισε.

Η αναφορά του ΜακΝάιτ στην υγεία της Κέιτ Μίντλετον δεν είναι τυχαία. Η Πριγκίπισσα είχε αποκαλύψει τον Μάρτιο του 2024 ότι υποβάλλεται σε θεραπεία για τον καρκίνο, ενώ τον Ιανουάριο του 2025 είχε εκφράσει την ανακούφισή της που βρισκόταν σε ύφεση.

Ο κομμωτής δήλωσε σίγουρος ότι η Κέιτ «θα προτιμούσε να ήταν μακριά από τη δημόσια σκηνή», ενώ επαίνεσε τον τρόπο που εκπροσωπεί «με ευφυΐα και αθόρυβα» το Ηνωμένο Βασίλειο.

«Γιατί δεν τα κόβεις τώρα;»

Η σχέση του ΜακΝάιτ με την Πριγκίπισσα Νταϊάνα ξεκίνησε κατά τη διάρκεια μιας φωτογράφισης για τη British Vogue. Το αποτέλεσμα εκείνης της συνεργασίας ήταν το εμβληματικό κοντό κούρεμα που έγινε η «υπογραφή» της Νταϊάνα.

Το 2021, αφού βοήθησε στην αναδημιουργία του look για τη σειρά The Crown, ο ΜακΝάιτ θυμήθηκε πώς είχε πει στην Νταϊάνα: «Θα τα έκοβα όλα και θα ξεκινούσα από την αρχή». Εκείνη, προς έκπληξή του, του απάντησε: «Γιατί δεν τα κόβεις τώρα;»

«Φοράει περούκα;»

Το νέο ξανθό look της Πριγκίπισσας της Ουαλίας προκάλεσε σειρά από επικριτικά σχόλια. Την ίδια στιγμή, ανώνυμες πηγές κάνουν λόγο για «άλλη» αλήθεια, υποστηρίζοντας ότι η Κέιτ είναι «αφόρητα αδυνατισμένη» και «συναισθηματικά καταβεβλημένη».

Η αλλαγή στην εμφάνιση της Κέιτ Μίντλετον πυροδότησε μια απρόσμενη θεωρία συνωμοσίας στο διαδίκτυο, σύμφωνα με την οποία τα μαλλιά της δεν είναι φυσικά, αλλά μια περούκα.

«Υποτίθεται ότι πρέπει να πιστέψουμε ότι αυτό είναι το “φυσικό” μαλλί της Κέιτ; — πείτε με τρελή, αλλά αυτό μου φαίνεται σαν περούκα», έγραψε ένας χρήστης του X. Άλλοι πρόσθεσαν: «Δεν μου αρέσει», «Δεν είμαι θαυμαστής», «Φαίνεται απαίσιο».

Κάποια άλλη προχώρησε ακόμα περισσότερο, σχολιάζοντας: «Είναι περούκα… πιθανώς έχασε τα μαλλιά της κατά τη διάρκεια των θεραπειών για τον καρκίνο».

Ανάμεσα στα τοξικά σχόλια κάποιοι χρήστες έσπευσαν να την υπερασπιστούν, γράφοντας πως «δεν είναι περούκα, μπορείς να δεις μπροστά ότι δεν είναι περούκα. Η Κέιτ Μίντλετον έχει extensions, κοίταξε το πίσω μέρος του κεφαλιού της».

Η συζήτηση για την περούκα έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά από ακραία κακοπροαίρετες φήμες για την υγεία της Πριγκίπισσας.

Ενώ η ίδια έχει δηλώσει ότι η θεραπεία της για τον καρκίνο ολοκληρώθηκε τον Ιανουάριο του 2025 και πως βρίσκεται σε ύφεση, πηγή από το παλάτι δήλωσε πρόσφατα στο RadarOnline ότι η Κέιτ «ακόμα παλεύει συναισθηματικά και κουράζεται πολύ πιο εύκολα. Της παίρνει περισσότερο χρόνο να επανέλθει στους ρυθμούς της βασιλικής ζωής μετά τη θεραπεία για τον καρκίνο».

Παρά τις επίσημες δηλώσεις της Πριγκίπισσας για την ανακούφισή της και την αισιοδοξία της για το μέλλον, οι φήμες για την κατάσταση της υγείας της συνεχίζουν να φουντώνουν, με τους χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης να επισημαίνουν ότι είναι «επώδυνα αδύνατη» και ότι η κατάσταση της υγείας της την έχει καταβάλει.

Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο
Η Κιμ Καρντάσιαν καταδικάζει την ICE του Τραμπ: Οι μετανάστες «έχτισαν τη χώρα μας»
DVF Awards 04.09.25

Η Κιμ Καρντάσιαν καταδικάζει την ICE του Τραμπ: Οι μετανάστες «έχτισαν τη χώρα μας»

Η Κιμ Καρντάσιαν άσκησε δριμεία κριτική στις επιχειρήσεις της ICE υπό τον Ντόναλντ Τραμπ, τονίζοντας ότι πλήττουν εργάτες και οικογένειες που συμβάλλουν στην ανάπτυξη των ΗΠΑ

Σύνταξη
Προφητεία και αναρχία στο στέμμα: Ο σαμάνος και η πριγκίπισσα της Νορβηγίας στο Netflix – «Πλύση εγκεφάλου»
Ντοκιμαντέρ 03.09.25

Προφητεία και αναρχία στο στέμμα: Ο σαμάνος και η πριγκίπισσα της Νορβηγίας στο Netflix – «Πλύση εγκεφάλου»

Ένας σαμάνος, μια πριγκίπισσα και μια αγάπη που αψήφησε τους κανόνες του παλατιού. Η πριγκίπισσα της Νορβηγίας και ο σαμάνος Ντουρέκ παρουσιάζουν την ιστορία τους στο Netflix, λίγο πριν τον γάμο τους

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
«Με μεγάλωσε λάθος»: Η χειρότερη ερωτική συμβουλή που άκουσε ποτέ η Μάιλι Σάιρους ήταν από τη μητέρα της
Όλα λάθος 03.09.25

«Με μεγάλωσε λάθος»: Η χειρότερη ερωτική συμβουλή που άκουσε ποτέ η Μάιλι Σάιρους ήταν από τη μητέρα της

Η ποπ σταρ Μάιλι Σάιρους έχει περάσει από πολλές (και όχι πάντα καλές) σχέσεις στη ζωή της. Και όπως φαίνεται για αυτό φταίει η μητέρα της Τις και η συμβουλή που της είχε δώσει από παλιά.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Ροκ και ξεκατίνιασμα: «Δεν δίνω δεκάρα για τον Όζι» είπε ο Ρότζερ Γουότερς και προκάλεσε την οργή του γιου του Τζακ
Κακίες & αντιδράσεις 03.09.25

Ροκ και ξεκατίνιασμα: «Δεν δίνω δεκάρα για τον Όζι» είπε ο Ρότζερ Γουότερς και προκάλεσε την οργή του γιου του Τζακ

Ο πάλαι ποτέ ηγέτης των Pink Floyd Ρότζερ Γουότερς απαξίωσε με τα χειρότερα λόγια τη μουσική κληρονομιά του Όζι Όσμπορν και αυτό δεν άρεσε καθόλου στον γιο του θρύλου των Black Sabbath.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Αδ. Γεωργιάδης: Πήραν μπροστά οι μηχανές της κινδυνολογίας – Νέα Δημοκρατία ή χάος…
«Oυαί κι αλίμονο...» 04.09.25

Πήραν μπροστά οι μηχανές της κινδυνολογίας από τον Γεωργιάδη - Νέα Δημοκρατία ή χάος…

Σε μια χρονική περίοδο που η Νέα Δημοκρατία βρίσκεται «στα σχοινιά» ο υπουργός Υγείας ανέλαβε να τονώσει το ηθικό φίλων και μελών του κόμματος χωρίς να αποφύγει την κινδυνολογία.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Καταδίκη της γαλλικής κυβέρνησης για παράνομη χρήση φυτοφαρμάκων – «Εκρηκτική απόφαση»
Γαλλία 04.09.25

Καταδίκη της γαλλικής κυβέρνησης για παράνομη χρήση φυτοφαρμάκων – «Εκρηκτική απόφαση»

Το Διοικητικό Εφετείο διατάζει την κυβέρνηση του Φρανσουά Μπαϊρού (ή όποια κυβέρνηση προκύψει τη Δευτέρα, 8 Σεπτεμβρίου) να επανεξετάσει τις διαδικασίες αξιολόγησης και αδειοδότησης φυτοφαρμάκων

Αλέξανδρος Καψύλης
Αλέξανδρος Καψύλης
Πώς η μοναχική απεργία της Γκρέτα Τούνμπεργκ μετατράπηκε σε κοινωνικό κίνημα
Greta effect 04.09.25

Πώς η μοναχική απεργία της Γκρέτα Τούνμπεργκ μετατράπηκε σε κοινωνικό κίνημα

Η Γκρέτα είχε μια αλλαγή στην κοσμοθεωρία της, καθώς διάβαζε όλο και περισσότερα για την κλιματική αλλαγή: «Αντί να ανησυχείς για το μέλλον, πρέπει να προσπαθήσεις να το αλλάξεις όσο προλαβαίνεις»

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Ευρωκοινοβουλίο: Ερώτηση ΚΚΕ «για την υποχρεωτική δήλωση του ΑΤΑΚ για την πληρωμή των άμεσων ενισχύσεων στους αγρότες»
Στην Κομισιόν 04.09.25

Ερώτηση ΚΚΕ «για την υποχρεωτική δήλωση του ΑΤΑΚ για την πληρωμή των άμεσων ενισχύσεων στους αγρότες»

«Κυβέρνηση ΝΔ και ΕΕ, εμφανίζουν τον ΑΤΑΚ ως ένα εργαλείο με το οποίο δήθεν θα εξασφαλιστεί ότι οι ενισχύσεις θα κατευθύνονται στους πραγματικούς δικαιούχους», τονίζει το ΚΚΕ

Σύνταξη
Ηλεκτρισμένη η ατμόσφαιρα πριν τη ΔΕΘ – Έπεσε «Κεραυνός» στο καλώδιο διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου
Κακό timing 04.09.25

Ηλεκτρισμένη η ατμόσφαιρα στην κυβέρνηση πριν τη ΔΕΘ - Έπεσε «Κεραυνός» στο καλώδιο διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου

Ένας ακόμη «πονοκέφαλος» για την κυβέρνηση ενόψει ΔΕΘ το θέμα του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κυπριακής Δημοκρατίας. Η «σφήνα» της ευρωπαϊκής εισαγγελίας, ο υπουργός Οικονομικών της Κύπρου, Μάκης Κεραυνός και η αντίδραση της ελληνικής κυβέρνησης.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Πατήσια: Συγκλονιστική μαρτυρία για τη νεκρή γυναίκα και το βρέφος της – «Δεν είχε τίποτα» λέει ο σύζυγός της
Πατήσια 04.09.25

«Το κοριτσάκι έλεγε “πέθανε η μανούλα”»: Συγκλονιστική μαρτυρία για τη νεκρή γυναίκα και το βρέφος της

Συγκλονίζει ένοικος της πολυκατοικίας στα Πατήσια όπου το βράδυ της Τετάρτης μια 35χρονη, αφού πρώτα γέννησε μόνη της μέσα στο σπίτι, άφησε την τελευταία της πνοή μαζί με το νεογνό της

Σύνταξη
Ισραήλ: Ο στρατός ανακοίνωσε ότι ελέγχει το 40% της πόλης της Γάζας
Κόσμος 04.09.25

Ισραήλ: Ο στρατός ανακοίνωσε ότι ελέγχει το 40% της πόλης της Γάζας

Η επίθεση των IDF στην Γάζα ξεκίνησε στις 10 Αυγούστου, αφού η κυβέρνηση Νετανιάχου αψήφησε τη διεθνή κατακραυγή καθώς και τις ενστάσεις από πολιτικούς και υψηλόβαθμους στρατιωτικούς στο Ισραήλ

Σύνταξη
«Τα Τέμπη είναι έγκλημα»: Κάλεσμα Καρυστιανού για συγκεντρώσεις την ώρα ομιλίας Μητσοτάκη στη ΔΕΘ
«Βγαίνουμε στο φως» 04.09.25

«Τα Τέμπη είναι έγκλημα»: Κάλεσμα Καρυστιανού για συγκεντρώσεις την ώρα ομιλίας Μητσοτάκη στη ΔΕΘ

«Τα Τέμπη είναι έγκλημα κατά της ζωής, κατά της Δημοκρατίας, κατά της χώρας. 6 Σεπτεμβρίου βγαίνουμε στο φως!», τονίζει η Μαρία Καρυστιανού, απευθύνοντας κάλεσμα σε συγκεντρώσεις για τις 19:00 του Σαββάτου 6 Σεπτεμβρίου

Σύνταξη
«Η Ευρώπη έχει αποτύχει στη Γάζα» – Η αναγνώριση της Παλαιστίνης και το αδιέξοδο δεκαετιών της ΕΕ
Μέση Ανατολή 04.09.25

«Η Ευρώπη έχει αποτύχει στη Γάζα» – Η αναγνώριση της Παλαιστίνης και το αδιέξοδο δεκαετιών της ΕΕ

Η ικανότητα της Ευρώπης να συμβάλει στην ειρήνευση της Μέσης Ανατολής αμφισβητείται εδώ και καιρό, με τον πρωθυπουργό της Ισπανίας να δηλώνει ότι έχει αποτύχει στη Γάζα

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Star Wars, Ιντιάνα Τζόουνς, Μπαρμπαρέλα: Ιερά δισκοπότηρα του Χόλιγουντ σε σπάνια δημοπρασία εκατομμυρίων
Στο σφυρί 04.09.25

Star Wars, Ιντιάνα Τζόουνς, Μπαρμπαρέλα: Ιερά δισκοπότηρα του Χόλιγουντ σε σπάνια δημοπρασία εκατομμυρίων

Το φωτόσπαθο του Νταρθ Βέιντερ, με εκτιμώμενη αξία που φτάνει τα 2,85 εκατομμύρια ευρώ, είναι το πιο πολύτιμο αντικείμενο στη δημοπρασία που βγάζει στο σφυρί την ιστορία της έβδομης τέχνης

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Νέος Κόσμος: Φόνο και αυτοκτονία δείχνουν τα πρώτα στοιχεία – Τι λένε οι γείτονες για το ζευγάρι που βρέθηκε νεκρό
Ελλάδα 04.09.25 Upd: 22:13

Νέος Κόσμος: Φόνο και αυτοκτονία δείχνουν τα πρώτα στοιχεία – Τι λένε οι γείτονες για το ζευγάρι που βρέθηκε νεκρό

«Λείπαμε σε διακοπές και από τη Δευτέρα μύριζε άσχημα. Σήμερα καλέσαμε την Αστυνομία» λέει ένοικος της πολυκατοικίας όπου βρέθηκαν νεκροί ο 74χρονος άνδρας και η γυναίκα

Δημήτρης Πέρρος
Δημήτρης Πέρρος
Φιάσκο με το αεροσκάφος της φον ντερ Λάιεν – Δεν υπήρχε ρωσική παρεμβολή στο σήμα GPS του
Fake 04.09.25

Φιάσκο με το αεροσκάφος της φον ντερ Λάιεν – Δεν υπήρχε ρωσική παρεμβολή στο σήμα GPS του

Η κυβέρνηση της Βουλγαρίας ανακοίνωσε πως δεν υπάρχουν αποδείξεις πως η Ρωσία «παρενόχλησε» το αεροσκάφος της Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν, ανατρέποντας τον αρχικό ισχυρισμό της

Σύνταξη
Ουκρανία: Πίσω από τις νέες γαλλογερμανικές πολιτικές για την «εξ ανατολών απειλή»
Ουκρανία 04.09.25

Πίσω από τις νέες γαλλογερμανικές πολιτικές για την «εξ ανατολών απειλή» - Γιατί ανάβουν σειρήνες πολέμου;

Στη Ρωσία ή μήπως στο εσωτερικό τους; Πού έχουν στραμμένο το βλέμμα Μερτς και Μακρόν την ώρα που κάνουν δηλώσεις ή λαμβάνουν μέτρα που σχετίζονται με τον πόλεμο στην Ουκρανία;

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
