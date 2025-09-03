Βρετανία: Γονείς ταρακούνησαν μέχρι θανάτου το βρέφος τους – «Ο συνεχής κίνδυνος έγινε μοιραία πραγματικότητα»

Ένα βρέφος τριών μηνών έχασε τη ζωή του λόγω της της τοξικής σχέσης των γονιών του στη Βρετανία, παρά το γεγονός ότι είχε ήδη προσελκύσει την προσοχή των κοινωνικών υπηρεσιών, όπως γνωστοποιήθηκε στη δίκη για την υπόθεση.

Η Κεϊλάνι Καλάνζι βρισκόταν σε πλάνο προστασίας παιδιού όταν εισήχθη στο νοσοκομείο στις 8 Ιουλίου 2024, έχοντας υποστεί βίαιο ταρακούνημα, σύμφωνα με όσα ειπώθηκαν στους ενόρκους. Υπέστη καταστροφικούς εγκεφαλικούς τραυματισμούς, καθώς και κάταγμα στο πόδι και στα πλευρά, και πέθανε 15 ημέρες αργότερα.

Οι γονείς της Κεϊλάνι, ο Χέρμπερτ Καλάνζι, 35 ετών, και η Νάζλι Μερθόκα, 24 ετών, από το Ίστ Χαμ στο ανατολικό Λονδίνο, αρνούνται τη δολοφονία καθώς και ότι προκάλεσαν ή επέτρεψαν τον θάνατό της.

Κατά την έναρξη της δίκης στο Ολντ Μπέιλι, η εισαγγελέας Ζόι Τζόνσον είπε ότι οι κατηγορούμενοι βρίσκονταν σε μια «αμοιβαία καταχρηστική σχέση», ενώ η Μερθόκα έκανε χρήση ναρκωτικών.

Η υπόθεση στη Βρετανία

Ως αποτέλεσμα, η Κεϊλάνι ήταν ευάλωτη στην αδυναμία των γονιών της να τη θέσουν σε προτεραιότητα και να την προστατεύσουν από βλάβη.

Η Τζόνσον ανέφερε ότι και οι δύο γνώριζαν πως «αποτελούσαν πραγματικό κίνδυνο» για την Κεϊλάνι, σύμφωνα με δημοσίευμα του BBC.

Καθώς η σχέση του ζευγαριού «ξέφευγε από τον έλεγχο», το μωρό τους «παγιδεύτηκε στη ‘μέση’», είπε η εισαγγελέας στους ενόρκους.

Τις εβδομάδες πριν τον θάνατό της, η Κεϊλάνι είχε τραυματιστεί στο δεξί της μάτι, για το οποίο η Μερθόκα κατηγόρησε τον Καλάνζι, αν και άλλαξε την εκδοχή της όταν μίλησε στους γιατρούς, σύμφωνα με το δικαστήριο.

Ο Καλάνζι αρνήθηκε ότι ήταν υπεύθυνος για τον τραυματισμό, ισχυριζόμενος πως επρόκειτο για ατύχημα.

Η Τζόνσον δήλωσε: «Από μόνος του ο τραυματισμός στο μάτι ήταν μικρός, αλλά αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα της αδυναμίας των κατηγορουμένων να φροντίσουν σωστά την Κεϊλάνι και της αποτυχίας τους να λάβουν μέτρα για να την προστατεύσουν από τη βλάβη και να την απομακρύνουν από τον κίνδυνο. Στις 8 Ιουλίου 2024 ο συνεχώς παρών κίνδυνος για την Κεϊλάνι έγινε μοιραία πραγματικότητα».

Κάποιος φαίνεται ότι ψεύδεται

Το ίδιο βράδυ, οι κατηγορούμενοι ήταν και οι δύο υπεύθυνοι για τη φροντίδα της κόρης τους, αν και οι εκδοχές τους για το ποιος την πρόσεχε διαφέρουν.

Και οι δύο αρνούνται ότι προκάλεσαν τους τραυματισμούς της Κεϊλάνι, στο διαμέρισμα της γιαγιάς της Μερθόκα στο Χόμερτον, Χάκνεϊ, ανατολικό Λονδίνο, όπου έμενε η οικογένεια.

Η Τζόνσον είπε: «Κάποιος από τους δύο λέει ψέματα. Κάποιος από τους δύο το έκανε. Αλλά μόνο εκείνοι ξέρουν ποιος είναι ο δράστης».

Η εισαγγελέας είπε στους ενόρκους ότι το βασικό ζήτημα για εκείνους είναι να εξετάσουν ποιος ευθύνεται για το ταρακούνημα της Κεϊλάνι.

Η δίκη συνεχίζεται.