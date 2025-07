Ένοχοι κρίθηκαν βρετανίδα αριστοκράτισσα και ο σύντροφός της για τον θάνατο του μωρού τους

Μια βρετανίδα, γόνος αριστοκρατικής οικογένειας, καθώς και ο σύντροφός της, ο οποίος είχε καταδικαστεί στο παρελθόν για βιασμό, κρίθηκαν ένοχοι στις 14 Ιουλίου για τον θάνατο του μωρού τους, το οποίο προσπαθούσαν να κρύψουν από τις υπηρεσίες κοινωνικής πρόνοιας.

Πριν από έναν χρόνο, οι ένορκοι δεν κατάφεραν να καταλήξουν σε ομοφωνία αφού συσκέφθηκαν επί 72 ώρες για τον ρόλο που διαδραμάτισαν στον θάνατο της μικρής Βικτόρια αυτή η 38χρονη κληρονόμος μιας οικογένειας με στενούς δεσμούς με τα Ανάκτορα και ο σύντροφός της, ο Μαρκ Γκόρντον, 51 ετών.

Σήμερα, στη νέα δίκη τους στο Ολντ Μπέιλι του Λονδίνου, κρίθηκαν ένοχοι και οι δύο για ανθρωποκτονία εξ αμελείας. Στην προηγούμενη δίκη είχαν καταδικαστεί για βάναυση μεταχείριση ανηλίκου και επειδή απέκρυψαν τη γέννηση του παιδιού.

Και οι δύο παραμένουν προφυλακισμένοι και θα μάθουν την ποινή τους στις 15 Σεπτεμβρίου.

The jury in the trial of Constance Marten and her partner Mark Gordon has been discharged after failing to reach verdicts. The two were charged over the death of their newborn baby daughter Victoria.

Sky’s @ashnahurynag reports.

➡ https://t.co/svwDXMqAJG

📺Sky 501 and YouTube pic.twitter.com/zxHZSWPlJ0

— Sky News (@SkyNews) June 19, 2024