Τετάρτη 03 Σεπτεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΦΩΤΙΕΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
# VITA
Έλλη Λαμπέτη: Τα πράγματα με τ’ όνομά τους
Ιστορικό Αρχείο 03 Σεπτεμβρίου 2025 | 11:45

Έλλη Λαμπέτη: Τα πράγματα με τ’ όνομά τους

Η αξέχαστη Έλλη μιλάει ντόμπρα, ανθρώπινα, για πρόσωπα και καταστάσεις

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Οι «Χώρες του… Ποτέ»: Εκεί οι άνθρωποι δεν γερνάνε

Οι «Χώρες του… Ποτέ»: Εκεί οι άνθρωποι δεν γερνάνε

Spotlight

Η αυλαία δεν έπεσε για την Έλλη Λαμπέτη με το θάνατό της. Η πιο λαμπρή ηθοποιός που πέρασε απ’ το ελληνικό σανίδι μετά τον πόλεμο δίνει τώρα την Τελευταία Παράστασή της. Κι όπως πάντα, κερδίζει καρδιές.


«Ο ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ», 18.12.1975, Ιστορικό Αρχείο «ΤΟ ΒΗΜΑ» & «ΤΑ ΝΕΑ»

«Έλλη Λαμπέτη: Η Τελευταία Παράσταση» είναι το βιβλίο της Φρίντας Μπιούμπι, που από την πρώτη κιόλας εβδομάδα της κυκλοφορίας του πέρασε στον κατάλογο των μπεστ σέλλερ. Κι είναι πραγματικά μοναδική —και πότε δεν ήταν;— η αξέχαστη Έλλη, καθώς μιλάει ντόμπρα, ανθρώπινα, για πρόσωπα και καταστάσεις. Το εξηγεί άλλωστε η ίδια στη Φρίντα Μπιούμπι, όταν της λέει: «Εγώ δε μεγάλωσα με νιαουρίσματα και ναζάκια. Στο σπίτι μας είχαμε ντόμπρους ανθρώπους. Χωριάτες!»


«ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ», 22.12.1983, Ιστορικό Αρχείο «ΤΟ ΒΗΜΑ» & «ΤΑ ΝΕΑ»

Μιλάει η Έλλη Λαμπέτη και λέει τα πράγματα με τ’ όνομά τους. Για παράδειγμα: «Δε βλέπετε το χάλι του σημερινού θεάτρου; Αντί να το κάνουμε καλύτερο αφήνοντάς το να αγωνιστεί για να επιβιώσει, το επιχορηγούμε κιόλας. Πληρώνουμε για να κάνει ο τάδε το ψώνιο του…» Ή: «Η Βουγιουκλάκη δεν είναι ηθοποιός. Είναι καταπληκτική μίμος. Μιμείται τη συγκίνηση, μιμείται το θυμό, μιμείται το κλάμα, μιμείται το σκέρτσο…»


«Ο ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ», 18.12.1975, Ιστορικό Αρχείο «ΤΟ ΒΗΜΑ» & «ΤΑ ΝΕΑ»

Όμως, η Λαμπέτη είναι απολαυστική όταν μιλάει για τους ανθρώπους που γνώρισε από κοντά και την επηρέασαν, θετικά ή αρνητικά, ή έπαιξαν ένα ρόλο στη ζωή της.


«Ο ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ», 23.5.1959, Ιστορικό Αρχείο «ΤΟ ΒΗΜΑ» & «ΤΑ ΝΕΑ»

Η Έλλη Λαμπέτη θυμάται τα πρώτα βήματά της στο θέατρο:

«Με τη Χάννελε (σ.σ. το πρώτο της έργο, το 1942) έγινε σάλος. Τρομερό σουξέ για μένα. Η Μαρίκα (σ.σ. Κοτοπούλη) διακήρυττε ότι είμαι μια δεύτερη Σάρα Μπερνάρ. Έδινε τρελές συνεντεύξεις, υμνώντας με. Έλεγε ότι ο σκοπός της ζωής της είχε εκπληρωθεί, αφού είχε βγάλει εμένα. Έγραψε τότε κι ο Μελάς (σ.σ. ο Σπύρος Μελάς) ένα χρονογράφημα, όπου μ’ έλεγε Λαμπετάκι. Ήταν πολύ σημαντικό εκείνη την εποχή να γράψει ο Μελάς για μια πρωτόβγαλτη.


«Ο ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ», 18.12.1975, Ιστορικό Αρχείο «ΤΟ ΒΗΜΑ» & «ΤΑ ΝΕΑ»

Ωστόσο, σαν άνθρωπος ήταν φοβερός αυτός ο Μελάς. Δεν πρέπει να έχει υπάρξει χειρότερος γυναικάς. Το τι προστυχόλογα έλεγε! Χυδαιολόγος γνωστός. Το τι τράβηξα! Παρ’ ότι δεν με χώνευε στη Σχολή σαν μαθήτρια, με κυνηγούσε κι όπου μ’ έβρισκε με χούφτωνε. Μου έπιανε το χέρι κι εγώ το τραβούσα. Πήγαινα ν’ ανοίξω μια πόρτα κι έβρισκα το χέρι του πάνω στο δικό μου στο πόμολο. Μαρτύριο! Πάντα ένα χέρι πάνω στο δικό μου, στα πόμολα… Μια ζωή!


«Ο ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ», 18.12.1975, Ιστορικό Αρχείο «ΤΟ ΒΗΜΑ» & «ΤΑ ΝΕΑ»

Μερικές φορές μού ριχνόταν κανονικά. Αναγκαζόμουνα να προσφύγω στην Κοτοπούλη: Κυρία Μαρίκα, σας παρακαλώ, πέστε στον κύριο Μελά να σταματήσει! Μου πιάνει το χέρι κι εγώ δε θέλω… Προσπάθησε και να με φιλήσει… Είχε γίνει θρύλος αυτός ο άνθρωπος, η Μαρίκα διηγιόταν τα όσα μου έκανε σαν ανέκδοτα.


«ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ», 22.12.1983, Ιστορικό Αρχείο «ΤΟ ΒΗΜΑ» & «ΤΑ ΝΕΑ»

Τον καλούσε μπροστά μου: Τι έκανες, βρε παλιόγερε, στο κορίτσι; Πατρικά, Μαρίκα μου, πατρικά, έλεγε εκείνος. Να χαθείς, παλιόγερε! Πατρικά, Μαρίκα μου, πήγα να τη φιλήσω πατρικά. Εγώ διαμαρτυρόμουνα: Όχι, κύριε Μελά, δεν πήγατε να με φιλήσετε πατρικά… Πατρικά, Μαρίκα μου επέμενε… Δεν μπορούσες να τα βγάλεις πέρα μαζί του. Είχα τραβήξει το διάολό μου.


«ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ», 22.12.1983, Ιστορικό Αρχείο «ΤΟ ΒΗΜΑ» & «ΤΑ ΝΕΑ»

Όσο για τη Μαρίκα, ήταν μια σοφή γυναίκα. Αυτή ήταν που, πολύ σωστά, με συμβούλεψε να μην επιχειρήσω να διορθώσω τα δόντια μου, για να βελτιώσω το ψεύδισμά μου. Το ελάττωμά μου είναι στον ουρανίσκο, και ό,τι και να κάνω δεν διορθώνεται — η Μαρίκα το είχε καταλάβει. Πρέπει να προσέχω πολύ. Αν δεν κουνήσω πολύ δυνατά το στόμα μου, δεν προφταίνει η γλώσσα να πάει από τα ουρανισκόφωνα στα οδοντόφωνα — γι’ αυτό ψευδίζω. Αλλά με την προσπάθεια, με την άσκηση, έχω δυναμώσει πολύ τους μυώνες εδώ, στα μάγουλα.


«ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ», 22.12.1983, Ιστορικό Αρχείο «ΤΟ ΒΗΜΑ» & «ΤΑ ΝΕΑ»

Είχα πάει την επομένη κιόλας της πρεμιέρας της Χάννελε στο σπίτι της. Κυρία Μαρίκα, λέω, η κυρία Χαλκούση (σ.σ. η ηθοποιός Ελένη Χαλκούση) θα μου κάνει μάθημα ορθοφωνίας για το ψεύδισμα. Πετάχτηκε πάνω θυμωμένη. Την είχα βρει στο κρεβάτι ακόμα, μ’ ένα φανελάκι, κι όλες τις εφημερίδες σκόρπιες γύρω της, να δει τι γράφανε για μένα. Αν κάνεις τέτοιο πράγμα, μου λέει, δε θα ξαναπατήσεις εδώ μέσα. Φαντάζεσαι να μιλάς κι εσύ με τέλεια άρθρωση; Να μιλάς έτσι, σαν εμένα (και μου λέει μερικές φράσεις από μια τραγωδία), να μιλάς δηλαδή σαν κώλος!

*Απόσπασμα από δημοσίευμα του «Ταχυδρόμου» που ήταν αφιερωμένο στην Έλλη Λαμπέτη και έφερε τον τίτλο «Έξω από τα δόντια». Συντάκτρια του άρθρου, που είχε δημοσιευτεί στο τεύχος της 22ας Δεκεμβρίου 1983, λίγους μήνες μετά το θάνατο της Λαμπέτη, ήταν η δημοσιογράφος και συγγραφέας Φρίντα Μπιούμπι (1938-2009).

Η σπουδαία ηθοποιός Έλλη Λαμπέτη (Έλλη Λούκου) απεβίωσε στις 3 Σεπτεμβρίου 1983, σε ηλικία 57 ετών.

Η κεντρική φωτογραφία του παρόντος άρθρου κοσμούσε το εξώφυλλο του «Ταχυδρόμου» που είχε κυκλοφορήσει στις 23 Μαΐου 1959.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Business
Metlen: Σήμερα η μεγάλη ημέρα – Αντικαθιστά την Taylor Wimpey στον FTSE 100

Metlen: Σήμερα η μεγάλη ημέρα – Αντικαθιστά την Taylor Wimpey στον FTSE 100

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Οι «Χώρες του… Ποτέ»: Εκεί οι άνθρωποι δεν γερνάνε

Οι «Χώρες του… Ποτέ»: Εκεί οι άνθρωποι δεν γερνάνε

Ακίνητα
Στεγαστική κρίση: Πώς θα κλείσει το κενό των 180.000 σπιτιών – Το αντίδοτο

Στεγαστική κρίση: Πώς θα κλείσει το κενό των 180.000 σπιτιών – Το αντίδοτο

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Ιστορικό Αρχείο
Νίκος Θέμελης: Ανεξήγητα (;) απαισιόδοξος
Αντινομίες 20.08.25

Νίκος Θέμελης: Περί της ελληνικής αστικής τάξης

Ήδη από τα χρόνια της Επανάστασης ακόμη και τα πιο αντιδραστικά στρώματα της ελληνικής κοινωνίας μιμούνταν τις δυτικές πρακτικές και συνήθειες, ήταν δυτικόστροφα

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
inStream - Ροή Ειδήσεων
Επίθεση Ισραήλ στον Μακρόν για την επικείμενη αναγνώριση της Παλαιστίνης – «Υπονομεύει τη σταθερότητα»
Κόσμος 03.09.25

Επίθεση Ισραήλ στον Μακρόν για την επικείμενη αναγνώριση της Παλαιστίνης – «Υπονομεύει τη σταθερότητα»

Σφοδρή επίθεση εξαπέλυσε το Ισραήλ κατά του Μακρόν, κατηγορώντας τον ότι "υπονομεύει τη σταθερότητα" της Μέσης Ανατολής στον απόηχο της πρόθεσης του Παρισιού να αναγνωρίσει παλαιστινιακό κράτος.

Σύνταξη
Νίνα Σιμόν: Η νύχτα που το I Shall Be Released έγινε ύμνος ελευθερίας στο Παρίσι
Βίντεο 03.09.25

Νίνα Σιμόν: Η νύχτα που το I Shall Be Released έγινε ύμνος ελευθερίας στο Παρίσι

Στο L’Olympia το 1969, η Νίνα Σιμόν μετέτρεψε το τραγούδι του Μπομπ Ντίλαν σε πολιτική και προσωπική κραυγή, σημαδεύοντας μια κορυφαία στιγμή της καριέρας της και της μουσικής ιστορίας.

Σύνταξη
Ρωσία: «Η διεθνής κοινότητα να αναγνωρίσει τις νέες εδαφικές πραγματικότητες» – Οι όροι για «διαρκή ειρήνη»
Σεργκέι Λαβρόφ 03.09.25

Οι όροι της Ρωσίας για «διαρκή ειρήνη» - «Αναγνώριση της νέας εδαφικής πραγματικότητας» ζητά ο Λαβρόφ

Η Ρωσία ζητά τη διεθνή αναγνώριση των ουκρανικών εδαφών που έχει προσαρτήσει - Το Κίεβο μιλά για μια «νέα σειρά παλιών τελεσιγράφων» και ζητά την επιβολή κυρώσεων στη Μόσχα

Σύνταξη
Απορίες Σεπτεμβρίου
Γιατί; 03.09.25

Απορίες Σεπτεμβρίου

Ποια ομαδική υπνωτιστική συνεδρία κατάφερε να μας πείσει πως οι εξαγγελίες του πρωθυπουργού είναι «παροχές»;

Ελένη Στεργίου
Ελένη Στεργίου
ΟΠΕΚΕΠΕ – Αγρότες: «Επικοινωνιακό παιχνίδι της κυβέρνησης με τα αμαρτωλά ΑΦΜ – Στο απυρόβλητο τα μεγάλα ψάρια»
ΟΠΕΚΕΠΕ 03.09.25

Για «επικοινωνιακό παιχνίδι της κυβέρνησης» μιλούν οι αγρότες - «Τα μεγάλα ψάρια μείναν στο απυρόβλητο»

Οργή αγροτών και κτηνοτρόφων για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ - Χαρακτηρίζουν επικοινωνιακό παιχνίδι το σόου Χρυσοχοΐδη για τα αμαρτωλά ΑΦΜ και επισημαίνουν ότι «τα μεγάλα ψάρια μείναν στο απυρόβλητο»

Σύνταξη
Ακήρυχτος πόλεμος για τα ψάρια στο Αιγαίο – Από το Θρακικό Πέλαγος έως τα Δωδεκάνησα
Διογκώνεται το πρόβλημα 03.09.25

Ακήρυχτος πόλεμος για τα ψάρια στο Αιγαίο - Από το Θρακικό Πέλαγος έως τα Δωδεκάνησα

Ανησυχία για τα τουρκικά αλιευτικά που αλωνίζουν το Αιγαίο - Σε στάση εργασίας οι αλιείς μετά τους πυροβολισμούς στο Θρακικό Πέλαγος - «Δεν μπορεί να συνεχιστεί άλλο αυτή η κατάσταση»

Σύνταξη
«Τίποτα δεν μπορεί να μας χωρίσει»: Το συγκινητικό αφιέρωμα της Πορτογαλίας στον Ζότα (vid)
Ποδόσφαιρο 03.09.25

«Τίποτα δεν μπορεί να μας χωρίσει»: Το συγκινητικό αφιέρωμα της Πορτογαλίας στον Ζότα (vid)

Η πορτογαλική ποδοσφαιρική ομοσπονδία αφιέρωσε μια ιδιαίτερη εκδήλωση στη μνήμη του Ζότα και του αδερφού του Αντρέ Σίλβα, λίγους μήνες μετά το τραγικό τροχαίο.

Σύνταξη
Disney: Πρόστιμο 10 εκατ. δολαρίων για παραβίαση των κανόνων προστασίας παιδιών στο YouTube
Προσωπικά Δεδομένα 03.09.25

Disney: Πρόστιμο 10 εκατ. δολαρίων για παραβίαση των κανόνων προστασίας παιδιών στο YouTube

Η Disney θα πληρώσει 10 εκατ. δολάρια για παραβίαση του COPPA, καθώς κατηγορείται ότι επέτρεψε τη συλλογή δεδομένων παιδιών από βίντεο στο YouTube χωρίς γονική συναίνεση

Σύνταξη
Ξεκινούν αντιπλημμυρικές εργασίες στον Σπερχειό
Αυτοδιοίκηση 03.09.25

Ξεκινούν αντιπλημμυρικές εργασίες στον Σπερχειό

Οι αντιπλημμυρικές παρεμβάσεις στον Σπερχειό θα πραγματοποιηθούν εντός έκτασης περίπου 1.600 στρεμμάτων, όπου είχαν σημειωθεί καταστροφές από τα ακραία φυσικά φαινόμενα.

Χρήστος Ράπτης
Χρήστος Ράπτης
Η προετοιμασία του Έβανς και η μεγάλη ευκαιρία του Κουμάτζε (vids)
Ολυμπιακός 03.09.25

Η προετοιμασία του Έβανς και η μεγάλη ευκαιρία του Κουμάτζε (vids)

Ο Ολυμπιακός έχει ξεκινήσει την προετοιμασία του με απουσίες, όμως η επιστροφή του Κίναν Έβανς και ο Καλίφα Κουμάτζε έχουν κλέψει τις εντυπώσεις στις πρώτες προπονήσεις…

Γιώργος Πανταζόγλου
Γιώργος Πανταζόγλου
Νίκος Παπανδρέου για 3η Σεπτεμβρίου: Το ΠΑΣΟΚ άλλαξε ριζικά την Ελλάδα
Πολιτική Γραμματεία 03.09.25

Νίκος Παπανδρέου για 3η Σεπτεμβρίου: Το ΠΑΣΟΚ άλλαξε ριζικά την Ελλάδα

«H 3η του Σεπτέμβρη είναι η στιγμή που η κοινωνία πίστεψε πως μπορεί να πάρει τη μοίρα της στα χέρια της», αναφέρει στο μήνυμά του ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Παπανδρέου

Σύνταξη
Ούτε Τζόρνταν, ούτε Λεμπρόν: Με… Σάλμα Χάγιεκ η κορυφαία πεντάδα του Τσετ Χόλμγκρεν!
Μπάσκετ 03.09.25

Ούτε Τζόρνταν, ούτε Λεμπρόν: Με… Σάλμα Χάγιεκ η κορυφαία πεντάδα του Τσετ Χόλμγκρεν!

Ο πρωταθλητής του ΝΒΑ με τους Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ, Τσετ Χόλγκρεν, ρωτήθηκε στα social media για τη δική του κορυφαία πεντάδα όλων των εποχών και η απάντησή του δεν ήταν η... αναμενόμενη!

Σύνταξη
Neuralink: Ο Έλον Μασκ έβαλε ένα τσιπ στον εγκέφαλο ενός παράλυτου άνδρα – Τι λέει ο ίδιος ο ασθενής
«Τεχνικά είμαι cyborg...» 03.09.25

Ο Έλον Μασκ έβαλε ένα τσιπ στον εγκέφαλο ενός παράλυτου άνδρα - Τι λέει ο ίδιος ο ασθενής 18 μήνες μετά

Ένα ατύχημα άφησε παράλυτο τον Νόλαντ Άρμπαου, αλλά το εμφύτευμα εγκεφάλου Neuralink του Έλον Μασκ του επιτρέπει να ελέγχει υπολογιστές με τις σκέψεις του. Τι λέει ο ίδιος 18 μήνες μετά

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Ανεξέλεγκτη η τεχνητή νοημοσύνη; – Πώς η τεχνολογία μετατρέπεται σε εργαλείο κινδύνου και στοιχίζει ζωές
AI 03.09.25

Ανεξέλεγκτη η τεχνητή νοημοσύνη; – Πώς η τεχνολογία μετατρέπεται σε εργαλείο κινδύνου και στοιχίζει ζωές

Μεγάλη είναι η ανησυχία για τις ανεξέλεγκτες συμβουλές των συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης, καθώς παρέχουν πληροφορίες για αυτοτραυματισμό αλλά και αυτοκτονία

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Μιχαηλίδου: Θα γίνουν εξαγγελίες για δημογραφικό στη ΔΕΘ – Τι είπε για το ν/σχ για την κοινωνική αντιπαροχή
Εξωραϊσμός πραγματικότητας 03.09.25

Παροχολογία ενόψει ΔΕΘ από Μιχαηλίδου - «Θα γίνουν εξαγγελίες για δημογραφικό», τι είπε για την κοινωνική αντιπαροχή

Η υπουργός Κοινωνικής συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου, είπε ότι και μέσα στο ‘26 θα έχουμε τα θεμέλια για τις πρώτες κατοικίες με κοινωνική αντιπαροχή. Το 70% θα το κρατήσουν οι εργολάβοι

Σύνταξη
Must Read
Σήμανε μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ, έδωσε στίγμα η Aegean, το timing των Ελλήνων τραπεζιτών, ψάχνουν μετοχές ΕΧΑΕ τα funds, στόχευσε ο Μητσοτάκης, «βράζουν» οι αγρότες

Σήμανε μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ, έδωσε στίγμα η Aegean, το timing των Ελλήνων τραπεζιτών, ψάχνουν μετοχές ΕΧΑΕ τα funds, στόχευσε ο Μητσοτάκης, «βράζουν» οι αγρότες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τετάρτη 03 Σεπτεμβρίου 2025
Απόρρητο