29.08.2025 | 18:25
Φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στον Άγιο Κοσμά Γρεβενών
Άννα Παπαδοπούλου, η «Μάννα του στρατιώτη»: Αντάξια αδελφή του Παύλου Μελά
Ιστορικό Αρχείο 29 Αυγούστου 2025 | 16:46

Άννα Παπαδοπούλου, η «Μάννα του στρατιώτη»: Αντάξια αδελφή του Παύλου Μελά

Μια μεγάλη γυναικεία ελληνική μορφή

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Διατροφή και υπνηλία: Ποια τρόφιμα μπορεί να μας… κουράζουν;

Διατροφή και υπνηλία: Ποια τρόφιμα μπορεί να μας… κουράζουν;

Spotlight

[…]

Θα τελειώσομε με λίγα λόγια αφιερωμένα σε μια μεγάλη γυναικεία ελληνική μορφή, την Άννα Παπαδοπούλου, τη «Μάννα», όπως την έλεγαν στο μέτωπο. Τη «Μάννα του στρατιώτη». Εκείνη, με την απλότητα της στοργής της, με την άγρυπνη συμπαράστασή της, με το εμψυχωτικό, με το εγκάρδιο γέλιο της, είχε αντικαταστήσει τις αληθινές μητέρες, κοντά στα παιδιά τους που πολεμούσαν τόσο μακρυά. Αντάξια αδελφή του Παύλου Μελά, άφοβη, ακούραστη, όλο ζωντάνια, περνούσε ανάμεσα στους καπνούς του Μικρασιατικού πολέμου έτοιμη να προσφέρει τις υπηρεσίες της όπου τις χρειαζότανε ο στρατός. Κι’ όχι υπηρεσίες κοσμικού ενδιαφέροντος, επιδεικτικές, από εκείνες που βλέπομε κάποτε σε ανάλογες περιπτώσεις. Μπορούσε να πάρει ως και τα ρούχα του φαντάρου, σε μια ώρα ανάγκης, και να τα πλύνει με τα χέρια της. Για να καταλάβετε σάς λέω τούτο και μόνο. Στο μέτωπο, κάθε φορά που τύχαινε να γίνει γνωστή η δημοσιογραφική μας ιδιότης, αξιωματικοί και στρατιώτες δεν μας ζητούσαν ποτέ να γράψομε για τους ίδιους, για την ηρωική δράση τους, δεν μας έδειχναν τις πολεμικές διακρίσεις τους, τις πληγές τους. Μας άνοιγαν την καρδιά τους τη γεμάτη ευγνωμοσύνη για τη «Μάννα», κι’ ήθελαν να γράψομε γι’ αυτή.


«ΤΟ ΒΗΜΑ», 23.9.1962, Ιστορικό Αρχείο «ΤΟ ΒΗΜΑ» & «ΤΑ ΝΕΑ»

Τη συναντούσαμε παντού, έπαιρνε μέρος στη στρατιωτική πορεία, περνούσε το βράδυ στον καταυλισμό, άκουε με τ’ αυτιά της το ντουφεκίδι, το κανονίδι. Όταν μπήκαμε στις 16 Αυγούστου 1920 στο Ουσάκ, ύστερα από τη μάχη που προηγήθη, με το σύνταγμα του γερο-Κωνσταντίνου, ενός λαμπρού αξιωματικού από τους «συνυπηρετήσαντας», τη βρήκα στο στρατηγείο, και σ’ εκείνη έδωσα για να μου τον φυλάξει έναν κάλυκα οβίδος που πήρα από την επιχείρηση του Ουσάκ και που τον έχω πάντα στο γραφείο μου. Είχε έρθει με τον Νίδερ, μια άλλη στρατιωτική μορφή από τις αξιότερες, από τις σεβαστότερες που εγνώρισα τότε. Κι’ επήγαμε μαζί με τη Μάννα για να ιδούμε σε μια γέφυρα της σιδηροδρομικής γραμμής ένα τραίνο κατεστραμμένο από αεροπλάνο δικό μας, που μετέφερε Τούρκους στρατιώτες στο εσωτερικό. Έδινε θάρρος στους κουρασμένους, εφρόντιζε η ίδια για την ταφή των νεκρών, εύρισκε λόγια για να τους κλάψει και λίγα φρέσκα λουλούδια για να σκορπίσει στους τάφους τους. Εθεωρήσαμε χρέος μας να τη θυμίσομε, γιατί θα ήταν ανάρμοστο η Μάννα, η Άννα Παπαδοπούλου, να ξεχαστεί στο μνημόσυνο της Σμύρνης.

*Απόσπασμα από επιφυλλίδα του Γ. Φτέρη (λογοτεχνικό ψευδώνυμο του μανιάτη Γιώργου Τσιμπιδάρου, 1891-1967, δημοσιογράφου, κριτικού, συγγραφέα και ποιητή), που έφερε τον τίτλο «Μικρασιατική αναπόληση» και είχε δημοσιευτεί στην εφημερίδα «Το Βήμα» την Κυριακή 23 Σεπτεμβρίου 1962, με αφορμή τη συμπλήρωση 40 ετών από τη Μικρασιατική Καταστροφή.


Η «Μάννα του Στρατιώτη» μαζί με τον Νικόλαο Πλαστήρα και τον Θεόδωρο Πάγκαλο στο Μέτωπο Μικράς Ασίας (πηγή: Φωτογραφικό αρχείο ΕΛΙΑ – ΜΙΕΤ) 

Η Άννα Παπαδοπούλου (1871-1938), αδελφή του αειμνήστου Μακεδονομάχου Παύλου Μελά, υπηρέτησε ως εθελόντρια νοσοκόμα στους Βαλκανικούς Πολέμους, στον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο και στη Μικρασιατική Εκστρατεία.


Πηγή: Φωτογραφικό αρχείο ΕΛΙΑ – ΜΙΕΤ

Ιστορικό Αρχείο
Νίκος Θέμελης: Ανεξήγητα (;) απαισιόδοξος
Αντινομίες 20.08.25

Νίκος Θέμελης: Περί της ελληνικής αστικής τάξης

Ήδη από τα χρόνια της Επανάστασης ακόμη και τα πιο αντιδραστικά στρώματα της ελληνικής κοινωνίας μιμούνταν τις δυτικές πρακτικές και συνήθειες, ήταν δυτικόστροφα

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Γαλλία – Γερμανία: Η «προσάραξη σε ξέρα» των μεγαλύτερων οικονομιών της Ευρώπης
Γαλλία - Γερμανία 29.08.25

Η «προσάραξη σε ξέρα» των μεγαλύτερων οικονομιών της Ευρώπης - Μήπως ο δρόμος προς την άβυσσο άνοιξε;

Η Γαλλία βυθίζεται στο χάος και την οικονομική κρίση. Η Γερμανική οικονομία, που παραδοσιακά θεωρείται η «ατμομηχανή» της Ευρωπαϊκής Ένωσης, βιώνει μια παρατεταμένη περίοδο στασιμότητας. Το κοινωνικό κράτος κινδυνεύει να βρεθεί στο… απόσπασμα.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
«Έξω οι φασίστες από τον Λευκό Οίκο»: Ο Νιλ Γιανγκ επιτίθεται σε Τραμπ και δισεκατομμυριούχους με νέο τραγούδι
«Μεγάλο έγκλημα» 29.08.25

«Έξω οι φασίστες από τον Λευκό Οίκο»: Ο Νιλ Γιανγκ επιτίθεται σε Τραμπ και δισεκατομμυριούχους με νέο τραγούδι

Ο Νιλ Γιανγκ, ένας από τους πλέον επιδραστικούς και πολιτικοποιημένους καλλιτέχνες της ροκ, επιστρέφει με το Big Crime. Στους στίχους του επιτίθεται ανοιχτά στο «φασισμό» του Ντόναλντ Τραμπ και της ελίιτ των δισεκατομμυριούχων

Σύνταξη
Νέα ήθη στη διαιτησία με οδηγία της ΚΕΔ
Ποδόσφαιρο 29.08.25

Νέα ήθη στη διαιτησία με οδηγία της ΚΕΔ

Η ΚΕΔ (Λανουά, Βαλέρι και Αλόνσο) ζητεί από τους διαιτητές να συνεργάζονται με τους αρχηγούς των ομάδων και να κάνουν χειραψία με τους προπονητές, πριν από τη σέντρα των αγώνων

Βάιος Μπαλάφας
«Είναι σε σοκ, δεν θυμάται αν οδηγούσε αυτή» – Τι λένε οι δικηγόροι της 45χρονης οδηγού της Porsche
Ελλάδα 29.08.25

«Είναι σε σοκ, δεν θυμάται αν οδηγούσε αυτή» - Βίντεο ντοκουμέντο από την πορεία της Porsche

Η οδηγός της Porsche που παρέσυρε το άλλο αυτοκίνητο υποστηρίζει ότι δεν εγκατέλειψε το σημείο του τροχαίου, αλλά μεταφέρθηκε τραυματισμένη στο νοσοκομείο - «Είναι ακόμα σε σοκ» λένε οι δικηγόροι της

Σύνταξη
Αλλαγή πολιτικής: Ο Λανουά τιμωρεί διαιτητές με το… καλημέρα
Ποδόσφαιρο 29.08.25

Αλλαγή πολιτικής: Ο Λανουά τιμωρεί διαιτητές με το… καλημέρα

Ο πρώτος που μπήκε στο «ψυγείο» από τον Γάλλο αρχιδιαιτητή Στεφάν Λανουά είναι ο Πολυχρόνης (Πιερίας), σε αντίθεση με πέρσι που οι πρώτες «καμπάνες» ακούστηκαν στο τέλος του πρώτου γύρου

Βάιος Μπαλάφας
Box Office 2025: Οι πρωταθλητές, τα αουτσάιντερ και τα «παλτά» – Νοσταλγία, βαμπίρ και ασθενείς με μπέρτα
Ξέρω τι είδες φέτος το καλοκαίρι 29.08.25

Box Office 2025: Οι πρωταθλητές, τα αουτσάιντερ και τα «παλτά» – Νοσταλγία, βαμπίρ και ασθενείς με μπέρτα

To καλοκαίρι του 2025 έφερε σκορ και μεγάλες ήττες στο παγκόσμιο box office και ακόμη και ο Σούπερμαν δεν κατάφερε να μείνει αλώβητος από την αδιαφορία του κοινού. Ο Guardian κάνει έναν απολογισμό για το κινηματογραφικό κύπελλο. Κάποιοι το σήκωσαν, άλλοι το πρόδωσαν

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Το «νησί – φάντασμα» της Βρετανίας: Πριν από 95 χρόνια έφυγαν και οι τελευταίοι κάτοικοι από το Σεντ Κίλντα
Σαν σήμερα 29.08.25

Το «νησί – φάντασμα» της Βρετανίας: Πριν από 95 χρόνια έφυγαν και οι τελευταίοι κάτοικοι από το Σεντ Κίλντα

Το Σεντ Κίλντα των 8,5 χλμ. είχε πάντα κατοίκους από το 2000 π.Χ., σύμφωνα με τους επιστήμονες. Ωστόσο εδώ και 95 χρόνια είναι ένα νησί - φάντασμα.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Μια υπόσχεση έφερε τον Αλέξη Τσίπρα και τον μικρό γιο του Νεκτάριου Σαντορινιού στο γήπεδο της ΑΕΚ
Πολιτική Γραμματεία 29.08.25

Μια υπόσχεση έφερε τον Αλέξη Τσίπρα και τον μικρό γιο του Νεκτάριου Σαντορινιού στο γήπεδο της ΑΕΚ

Το βράδυ της Πέμπτης ο πρώην πρωθυπουργός βρέθηκε μαζί με τον Κωνσταντίνο Σαντορινιό στην «Αγία Σοφία» και είδαν τον αγώνα ΑΕΚ - Άντερλεχτ όπου η Ένωση προκρίθηκε στους ομίλους του Conference League.

Σωτήρης Μπολάκης
Σωτήρης Μπολάκης
Το κάρμα μιας μεγάλης επιστροφής και οι ατάκες του Βαγγέλη Μαρινάκη για το όνειρο της Νότιγχαμ Φόρεστ
Europa League 29.08.25

Το κάρμα μιας μεγάλης επιστροφής και οι ατάκες του Βαγγέλη Μαρινάκη για το όνειρο της Νότιγχαμ Φόρεστ

Αισιόδοξος για την φετινή ευρωπαϊκή πορεία της Νότιγχαμ Φόρεστ δήλωσε ο ηγέτης της αγγλικής ομάδας, Βαγγέλης Μαρινάκης, ο οποίος μίλησε μετά την κλήρωση στο «Γκριμάλντι Φόρουμ» του Μόντε Κάρλο, η οποία έφερε στο δρόμο των «ρεντς» μια παλιά καλή γνώριμη!

Σύνταξη
Ασπρόπυργος: Κινηματογραφική σύλληψη ενός από τους συνεργούς του αρχιμαφιόζου «Έντικ»
Ελλάδα 29.08.25

Κινηματογραφική σύλληψη ενός από τους συνεργούς του αρχιμαφιόζου «Έντικ» στον Ασπρόπυργο

Η εγκληματική οργάνωση στην οποία δραστηριοποιούνταν ο συνεργός του «Έντικ» δραστηριοποιούνταν μεταξύ άλλων στην εμπορία μεγάλων ποσοτήτων λαθραίων τσιγάρων

Σύνταξη
Αλίμονο στα νιάτα: Παγκόσμιο έλλειμμα ευτυχίας για τους εικοσάρηδες – Τι ισχύει στην Ελλάδα
Οικονομική έρευνα 29.08.25

Παγκόσμιο έλλειμμα ευτυχίας για τους εικοσάρηδες – Τι ισχύει στην Ελλάδα

Oι εικοσάρηδες τείνουν να είναι πιο δυσαρεστημένοι απο τους γονείς τους, διαπιστώνουν νέες έρευνες. Πολλοί μιλάνε για κρίση ψυχικής υγείας των νέων, άλλοι το συνδέουν και με την εργασιακή απογοήτευση.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Το «ευχαριστώ» της οικογένειας Σαμαρά για τη συμπαράσταση στον αδόκητο χαμό της Λένας
Βαρύτατο πένθος 29.08.25

Το «ευχαριστώ» της οικογένειας Σαμαρά για τη συμπαράσταση στον αδόκητο χαμό της Λένας

Η Λένα Σαμαρά έφυγε αιφνίδια από τη ζωή την Πέμπτη 7 Αυγούστου, αφήνοντας την τελευταία της πνοή στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός», έπειτα από ανακοπή που υπέστη - Το μήνυμα της οικογένειας

Σύνταξη
Απαλλαγή Δήμου Ηρακλείου από χρέος «μαμούθ»
Δόθηκε λύση 29.08.25

Απαλλαγή Δήμου Ηρακλείου από χρέος «μαμούθ»

Ο Δήμος Ηρακλείου απαλλάσσεται οριστικά από ένα χρέος άνω των 20.000.000 ευρώ από την απένταξη του Πολιτιστικού Κέντρου, σύμφωνα με όσα ανακοίνωση η δημοτική Αρχή.

Σύνταξη
Ποιον ηγέτη ψάχνουν οι έλληνες ψηφοφόροι
'Ερευνα στο in 29.08.25

Ποιον ηγέτη ψάχνουν οι έλληνες ψηφοφόροι

Τί ψάχνει ο έλληνας ψηφοφόρος σε έναν πολιτικό σήμερα στην Ελλάδα; Έρευνα που παρουσιάζει το in περιγράφει το «πρόσωπο» του ηγέτη. Συνέντευξη με τον καθηγητή Γιάννη Κωνσταντινίδη

Ελένη Στεργίου
Τσουκαλάς: Ο Μητσοτάκης εξαγγέλλει «το τέλος της ακρίβειας» εδώ και χρόνια – «Δημιουργική λογιστική» από την κυβέρνηση
ΠΑΣΟΚ 29.08.25

Τσουκαλάς: Ο Μητσοτάκης εξαγγέλλει «το τέλος της ακρίβειας» εδώ και χρόνια – «Δημιουργική λογιστική» από την κυβέρνηση

«Υπάρχει δημοσιονομικός χώρος, ο οποίος όμως πρέπει να χρησιμοποιείται με τρόπο ενάρετο, παραγωγικό, αναπτυξιακό», τόνισε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς

Σύνταξη
