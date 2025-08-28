Πέμπτη 28 Αυγούστου 2025
Λεωνίδας Κύρκος: Πλατύ μέτωπο από τους κομμουνιστές ως την κοινοβουλευτική δεξιά
Ιστορικό Αρχείο 28 Αυγούστου 2025 | 11:03

Λεωνίδας Κύρκος: Πλατύ μέτωπο από τους κομμουνιστές ως την κοινοβουλευτική δεξιά

Το βασικό πολιτικό δίδαγμα από τη δικτατορία

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Στα φύλλα των «Νέων» που είχαν κυκλοφορήσει τη Δευτέρα 21 και την Τρίτη 22 Απριλίου 1975, στην πρώτη μετά την πτώση της χούντας μαύρη επέτειο από τη βίαιη επιβολή του καθεστώτος των συνταγματαρχών, περιλαμβάνονταν δημοσιεύματα που έφεραν τον τίτλο «Εκείνη τη νύχτα…» και αφορούσαν τα γεγονότα που διαδραματίστηκαν τα ξημερώματα της 21ης Απριλίου 1967, την πρώτη νύχτα της επτάχρονης δικτατορίας.


«ΤA NEA», 21.4.1975, Ιστορικό Αρχείο «ΤΟ ΒΗΜΑ» & «ΤΑ ΝΕΑ»

Ένας από τους πολιτικούς που είχαν κληθεί να αφηγηθούν πώς είχαν πέσει οι ίδιοι στα νύχια της χούντας ήταν και ο Λεωνίδας Κύρκος.

Ιδού όσα αναφέρονταν στο σχετικό τμήμα του κειμένου που είχε δημοσιευτεί στο φύλλο της 22ας Απριλίου 1975:


Λίγο μετά τις 2 πιάστηκε στο σπίτι του, στα Εξάρχεια, ο κ. Λεωνίδας Κύρκος, τότε βουλευτής της ΕΔΑ και σήμερα της ΕΔΑ και του ΚΚΕ (Εσ.). Από νωρίς και μέχρι σχεδόν τα μεσάνυχτα ήταν στο δικαστήριο περιμένοντας να εξετασθή σαν μάρτυρας στη δίκη των δημοσιογράφων Ι. Βούλτεψη και Δ. Σαπρανίδη για τα γεγονότα της 20ής Αυγούστου (φωτιές, οδοφράγματα κ.λπ.). Φεύγοντας, μάταια προσπάθησαν μερικοί φίλοι δημοσιογράφοι να τον πείσουν να πάνε σε μια ταβέρνα. Ήθελε να κοιμηθή νωρίς — το πρωί είχε πολλή δουλειά λόγω της προεκλογικής περιόδου.

Στο σπίτι του πήγαν 7-8 στρατιώτες. Ξύπνησαν τη γυναίκα του και τα δυο του παιδιά. Είχαν προτεταμένα τα όπλα τους. Κάποιος πυροβόλησε στον αέρα! Τον μετέφεραν στη Γενική Ασφάλεια κι’ απ’ εκεί στο Γουδί, στα Τεθωρακισμένα και μετά στο Πικέρμι, σε ξενοδοχείο-κρατητήριο. Ήταν ήδη εκεί ο Π. Κατσώτας. Μετά άρχισαν να πηγαίνουν και τους άλλους πολιτικούς: Π. Παπαληγούρα, Α. Παπανδρέου κ.λπ. Έμεινε μέχρι το 1973 στη φυλακή ή την εξορία.


«ΤA NEA», 22.4.1975, Ιστορικό Αρχείο «ΤΟ ΒΗΜΑ» & «ΤΑ ΝΕΑ»

Σήμερα, σαν «βασικό πολιτικό δίδαγμα» από τη δικτατορία θεωρεί το ότι «απέναντι στον κίνδυνο μιας στρατοκρατικής παρεμβολής πρέπει να οικοδομήται το πλατύτερο μέτωπο των δυνάμεων που, παρά τους ανταγωνισμούς και τις διαφορές τους, είναι υπέρ των συνταγματικών κοινοβουλευτικών θεσμών: από τους κομμουνιστές ως την κοινοβουλευτική δεξιά».

Και αναγνωρίζει τον «λάθος προσανατολισμό» της προδικτατορικής περιόδου.


«ΤA NEA», 22.4.1975, Ιστορικό Αρχείο «ΤΟ ΒΗΜΑ» & «ΤΑ ΝΕΑ»

«Τότε», λέει, «η γραμμή μας —μ’ όλες τις διακηρύξεις για την ανάγκη επαγρύπνησης απέναντι στη δικτατορική απειλή— μας οδηγούσε σε τριβές και συγκρούσεις όχι μόνο με την ΕΡΕ αλλά και με την Ένωση Κέντρου. Αυτό, χωρίς να μειώνη καθόλου την ευθύνη των άλλων κομμάτων, που αρνούνταν κάθε ιδέα σύμπραξης, θεμελιώνει και για μας το συμπέρασμα ότι δεν είχαμε σωστό προσανατολισμό. Γιατί πολλά θα μπορούσαν να έχουν γίνει στα όρια μιας ορθής και φωτισμένης αντιδικτατορικής σύλληψης. Αυτή την πείρα τη μετουσιώνουμε σήμερα σε πολιτική γραμμή: το κήρυγμά μας για την ανάγκη της εθνικής αντιδικτατορικής δημοκρατικής ενότητας για την πρόοδο κρατά ανοιχτό το πιο πλατύ μέτωπο κατά του κινδύνου μιας στρατοκρατικής επιστροφής, ενώ ταυτόχρονα δίνει την δυνατότητα σε γόνιμες συνεργασίες για τη στερέωση και τη διεύρυνση της δημοκρατίας».


Ο πολιτικός και διανοούμενος Λεωνίδας Κύρκος γεννήθηκε στο Ηράκλειο της Κρήτης στις 12 Οκτωβρίου 1924 και απεβίωσε στην Αθήνα στις 28 Αυγούστου 2011.


Υπήρξε ένα από τα φωτισμένα μυαλά της Αριστεράς, μια προσωπικότητα ανώτερου διαμετρήματος, ένας άνθρωπος με ακλόνητη πίστη στις ιδέες του, αλλά χωρίς δογματική ακαμψία και κομματικές παρωπίδες.


Ιστορικό Αρχείο
Νίκος Θέμελης: Ανεξήγητα (;) απαισιόδοξος
Αντινομίες 20.08.25

Νίκος Θέμελης: Περί της ελληνικής αστικής τάξης

Ήδη από τα χρόνια της Επανάστασης ακόμη και τα πιο αντιδραστικά στρώματα της ελληνικής κοινωνίας μιμούνταν τις δυτικές πρακτικές και συνήθειες, ήταν δυτικόστροφα

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Πέμπτη 28 Αυγούστου 2025
