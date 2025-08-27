Ο «Ταχυδρόμος» παρουσιάζει σήμερα, κατ’ αποκλειστικότητα, την ολότελα άγνωστη στο κοινό «αυτοεικονογραφία» του Μίνου Αργυράκη. Ο ιδιόρρυθμος σκιτσογράφος καταπιάστηκε εδώ και αρκετό καιρό να δώση στο χαρτί την ιστορία της ζωής του. Με σινική και νερομπογιά. Με χιούμορ, νοσταλγία και κριτική διάθεση. Ξεκινώντας από τη στιγμή που το έμβρυο Αργυράκη τείνει ν’ αντικρύσει τη ζωή, σκιτσάρει την πρώτη εικοσαετία της ζωής του. Οι παιδικές μνήμες από την καταστροφή της Σμύρνης και το απειλητικό γιαταγάνι σφραγίζουν την πρώτη αυτή σειρά. Χωρίς όμως να ξεχνιούνται η εφηβεία και κάποια καρβουνιά μάτια.

Ο Αργυράκης θα συνεχίση να ζωγραφίζη τις σημαδιακές στιγμές της ζωής του και να βλέπη τον εαυτό του πότε… βάτραχο στα πλήχτρα μιας γραφομηχανής, πότε αντάρτη και πότε Έλληνα της διασποράς.

Τα σκίτσα που παρουσιάζουμε εδώ δεν είναι τα μόνα της σειράς. Μπορούν όμως να θεωρηθούν σαν τα αντιπροσωπευτικότερα. Είναι τοποθετημένα σε σειρά.

Και τα κείμενα που επεξηγούν την αυτοεικονογραφία, είναι κι’ αυτά γραμμένα από τον Μίνω Αργυράκη.





Αυτό ήταν το εισαγωγικό κείμενο σε ένα δημοσίευμα του «Ταχυδρόμου» που έφερε τον τίτλο «Η αυτοεικονογραφία του Μίνου Αργυράκη» και περιλαμβανόταν στο τεύχος της 2ας Οκτωβρίου 1975.

Επιλέξαμε από την εν λόγω αυτοεικονογραφία τα τέσσερα πρώτα σκίτσα του Αργυράκη (μαζί με τα συνοδευτικά – επεξηγηματικά κείμενά του), τα οποία έχουν ως πηγή έμπνευσης τη γενέτειρά του, τη Σμύρνη, πριν και μετά την Καταστροφή:





















Στις 27 Αυγούστου 1922, ημέρα Σάββατο, η ελληνική Σμύρνη έπαυσε να υφίσταται.





Ο Μίνως Αργυράκης, αξιομνημόνευτη καλλιτεχνική προσωπικότητα του περασμένου αιώνα, με διακριτό αποτύπωμα στα πολιτιστικά πράγματα της χώρας μας, είχε γεννηθεί στη Σμύρνη στις 26 Φεβρουαρίου 1920.

Ο Αργυράκης ξεχώρισε με το έργο του στα πεδία της ζωγραφικής, της σκιτσογραφίας και της σκηνογραφίας, ενώ ανέπτυξε επίσης δημοσιογραφική και λογοτεχνική δραστηριότητα.

Έφυγε από τη ζωή στις 26 Μαΐου 1998.