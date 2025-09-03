Τι λέει το λιμενικό για το επεισόδιο με τους πυροβολισμούς στο Θρακικό Πέλαγος – Ο χάρτης
Το λιμενικό σώμα δημοσίευσε και χάρτη στον οποίο αποτυπώνονται οι κινήσεις των εν λόγω σκαφών.
«Δεν εισήλθαν ποτέ εντός ελληνικών χωρικών υδάτων και παρέμειναν σε διεθνή ύδατα καθόλη τη διάρκεια της δραστηριοποίησής τους», αναφέρει, μεταξύ άλλων, σε ανακοίνωσή του το Λιμενικό Σώμα για το σοβαρό επεισόδιο με πυροβολισμούς που σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης μεταξύ τουρκικών και ελληνικών αλιευτικών σε θαλάσσια περιοχή ανάμεσα στη Θάσο και τη Σαμοθράκη.
Οι έλληνες ψαράδες επιχείρησαν να διαμαρτυρηθούν στους τούρκους συναδέρφους τους ότι έχουν πλησιάσει πολύ κοντά στις ελληνικές ακτές και δέχτηκαν απειλές, ακόμη και πυροβολισμούς στον αέρα.
Το λιμενικό σώμα δημοσίευσε και χάρτη στον οποίο αποτυπώνονται οι κινήσεις των εν λόγω σκαφών, ενώ ήδη έχουν ενημερωθεί οι αρμόδιες εισαγγελικές αρχές και διενεργείται προανάκριση.
Η ανακοίνωση του Λιμενικού Σώματος
«Με αφορμή δημοσιεύματα περί δραστηριοποίησης τουρκικών αλιευτικών σκαφών, στην θαλάσσια περιοχή μεταξύ Σαμοθράκης και Θάσου, σύμφωνα με τα στοιχεία της αρμόδιας Διεύθυνσης Ελέγχου Αλιείας τα τούρκικα σκάφη παρέμειναν καθόλη τη διάρκεια δραστηριοποίησης τους σε διεθνή ύδατα και ουδέποτε εισήλθαν εντός ελληνικών χωρικών υδάτων.
Τα στοιχεία έχουν αντληθεί από το σύστημα “Integrated Maritime Services” (Ολοκληρωμένες Θαλάσσιες Υπηρεσίες) της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Ελέγχου Αλιείας (EFCA IMS). (Επισυνάπτεται σχετικός χάρτης με αποτύπωση των κινήσεων τουρκικών αλιευτικών σκαφών τις βραδινές ώρες της 2ας-09-2025)
Το γεγονός αυτό επιβεβαιώθηκε από τρία Περιπολικά Σκάφη Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ. (ΠΛΣ 614, ΠΠΛΣ 920 και ΠΛΣ 1105) που κατέφθασαν στη περιοχή και παρέμειναν εντός Ε.Χ.Υ..
Ενημερώθηκαν οι αρμόδιες Εισαγγελικές Αρχές και διενεργείται προανάκριση.»
Το χρονικό
Ο πρόεδρος των Γρι-Γρι Καβάλας και αντιπρόεδρος της Ενωσης Γρι-Γρι Ελλάδας, Γιάννης Μανιός καταγγέλλει ότι «τις τελευταίες μέρες τα τουρκικά αλιευτικά έφτασαν ακόμη και 4-6 μίλια από τις ακτές της Σαμοθράκης».
Ακολούθησε ένταση μεταξύ των δύο πλευρών και για αρκετά λεπτά της ώρας, γύρω στις 22.00, η κατάσταση ήταν έκρυθμη. Οι έλληνες ψαράδες βιντεοσκοπούσαν το συμβάν, και όπως αναφέρουν παρότι ενημέρωσαν τις αρχές, κανείς δεν έσπευσε στο σημείο.
«Οι Τούρκοι διαθέτουν πολύ μεγαλύτερα και σύγχρονα σκάφη. Ερχονται από το λιμανάκι της Αίνου και ψαρεύουν όλο και πιο κοντά στα χωρικά μας ύδατα. Γυρνούσαμε γύρω τους για να τους απομακρύνουμε, αλλά εκείνοι ερχόταν κατά πάνω μας», περιγράφει ο κ. Μανιός.
