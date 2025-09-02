Αλαίν Ντελόν: Πόλεμος ανάμεσα στα παιδιά του για τη διαθήκη του σταρ – «Αδυσώπητη μάχη»

Ο Αλέν-Φαμπιέν Ντελόν, ο νεότερος γιος του γάλλου σταρ Αλέν Ντελόν, κατέθεσε αγωγή ζητώντας την ακύρωση της τελευταίας διαθήκης του πατέρα του, η οποία ευνοεί ξεκάθαρα την αδελφή του, Ανουσκά.

Η πρώτη ακρόαση για την υπόθεση έχει οριστεί για τις 9 Μαρτίου του 2026, ενώ οι δικηγόροι του Αλέν-Φαμπιέν στοχεύουν και στη δωρεά του 51% των μετοχών της εταιρείας διαχείρισης των δικαιωμάτων του πατέρα του, η οποία έγινε το 2023 προς την Ανουσκά.

Ο ισχυρισμός του Αλέν-Φαμπιέν, σύμφωνα με τον δικηγόρο του, είναι πως ο Αλέν Ντελόν δεν είχε πλέον την απαραίτητη διαύγεια για να λάβει τέτοιες αποφάσεις, μετά το εγκεφαλικό επεισόδιο που υπέστη το 2019.

Η κατάσταση της υγείας του ήταν τόσο επιβαρυμένη, που τον Ιανουάριο του 2024, οκτώ μήνες πριν από τον θάνατό του, η γαλλική δικαιοσύνη είχε ορίσει την τοποθέτησή του υπό ενισχυμένη δικαστική επιμέλεια για πέντε χρόνια.

Σύμφωνα με τον δικηγόρο του ηθοποιού, ο οποίος είναι ένας από τους τρεις εκτελεστές της διαθήκης, η τελευταία διαθήκη του Ντελόν συντάχθηκε τον Νοέμβριο του 2022 και αντικατέστησε μία προηγούμενη του 2015.

Η πρώτη διαθήκη, του 2015, μοίραζε την περιουσία του ηθοποιού -η οποία εκτιμάται σε δεκάδες εκατομμύρια ευρώ- σε τρία μέρη: 50% για την κόρη του και από 25% για κάθε γιο.

Αν και η Ανουσκά είναι η μοναδική δικαιούχος της δεύτερης διαθήκης, ο ετεροθαλής αδελφός του Αλέν-Φαμπιέν, Αντονί, κατονομάζεται επίσης στην αγωγή, καθώς ο νόμος απαιτεί η διαδικασία να στραφεί κατά όλων των κληρονόμων και εκτελεστών.

Η σημαντικότερη αλλαγή ήταν ότι η Ανουσκά ορίστηκε ως η μοναδική κληρονόμος των πνευματικών δικαιωμάτων και της εικόνας του πατέρα της, ένα δικαίωμα που στη γαλλική νομοθεσία είναι διαρκές. Ο νεότερος Ντελόν επιδιώκει την ακύρωση δωρεάς που έγινε στην Ανουσκά στις 22 Φεβρουαρίου 2023, η οποία της παραχώρησε το 51% της εταιρείας Alain Delon International Distribution (Adid).

Την Παρασκευή 29 Αυγούστου, ο Αλέν-Φαμπιέν ενημέρωσε την αδελφή του και τον ετεροθαλή αδελφό του, μέσω δικαστικού επιμελητή, ότι κινεί νομική διαδικασία για την ακύρωση της τελευταίας διαθήκης που υπέγραψε ο ηθοποιός στη Γενεύη.