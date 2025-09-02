Αλαίν Ντελόν: Πόλεμος ανάμεσα στα παιδιά του για τη διαθήκη του σταρ – «Αδυσώπητη μάχη»
Η οικογενειακή βεντέτα των παιδιών του θρυλικού Γάλλου ηθοποιού Αλέν Ντελόν συνεχίζεται με τον νεότερο γιο του να μηνύει τα μεγαλύτερα αδέλφια του
Ο Αλέν-Φαμπιέν Ντελόν, ο νεότερος γιος του γάλλου σταρ Αλέν Ντελόν, κατέθεσε αγωγή ζητώντας την ακύρωση της τελευταίας διαθήκης του πατέρα του, η οποία ευνοεί ξεκάθαρα την αδελφή του, Ανουσκά.
Η πρώτη ακρόαση για την υπόθεση έχει οριστεί για τις 9 Μαρτίου του 2026, ενώ οι δικηγόροι του Αλέν-Φαμπιέν στοχεύουν και στη δωρεά του 51% των μετοχών της εταιρείας διαχείρισης των δικαιωμάτων του πατέρα του, η οποία έγινε το 2023 προς την Ανουσκά.
Ο ισχυρισμός του Αλέν-Φαμπιέν, σύμφωνα με τον δικηγόρο του, είναι πως ο Αλέν Ντελόν δεν είχε πλέον την απαραίτητη διαύγεια για να λάβει τέτοιες αποφάσεις, μετά το εγκεφαλικό επεισόδιο που υπέστη το 2019.
Η κατάσταση της υγείας του ήταν τόσο επιβαρυμένη, που τον Ιανουάριο του 2024, οκτώ μήνες πριν από τον θάνατό του, η γαλλική δικαιοσύνη είχε ορίσει την τοποθέτησή του υπό ενισχυμένη δικαστική επιμέλεια για πέντε χρόνια.
Σύμφωνα με τον δικηγόρο του ηθοποιού, ο οποίος είναι ένας από τους τρεις εκτελεστές της διαθήκης, η τελευταία διαθήκη του Ντελόν συντάχθηκε τον Νοέμβριο του 2022 και αντικατέστησε μία προηγούμενη του 2015.
Η πρώτη διαθήκη, του 2015, μοίραζε την περιουσία του ηθοποιού -η οποία εκτιμάται σε δεκάδες εκατομμύρια ευρώ- σε τρία μέρη: 50% για την κόρη του και από 25% για κάθε γιο.
Αν και η Ανουσκά είναι η μοναδική δικαιούχος της δεύτερης διαθήκης, ο ετεροθαλής αδελφός του Αλέν-Φαμπιέν, Αντονί, κατονομάζεται επίσης στην αγωγή, καθώς ο νόμος απαιτεί η διαδικασία να στραφεί κατά όλων των κληρονόμων και εκτελεστών.
Η σημαντικότερη αλλαγή ήταν ότι η Ανουσκά ορίστηκε ως η μοναδική κληρονόμος των πνευματικών δικαιωμάτων και της εικόνας του πατέρα της, ένα δικαίωμα που στη γαλλική νομοθεσία είναι διαρκές. Ο νεότερος Ντελόν επιδιώκει την ακύρωση δωρεάς που έγινε στην Ανουσκά στις 22 Φεβρουαρίου 2023, η οποία της παραχώρησε το 51% της εταιρείας Alain Delon International Distribution (Adid).
Την Παρασκευή 29 Αυγούστου, ο Αλέν-Φαμπιέν ενημέρωσε την αδελφή του και τον ετεροθαλή αδελφό του, μέσω δικαστικού επιμελητή, ότι κινεί νομική διαδικασία για την ακύρωση της τελευταίας διαθήκης που υπέγραψε ο ηθοποιός στη Γενεύη.
Ο Αλέν Ντελόν έφυγε από τη ζωή στις 18 Αυγούστου του 2024, σε ηλικία 88 ετών, στη Γαλλία.
Τα τελευταία χρόνια της ζωής του σημαδεύτηκαν από τις δικαστικές και μεθοδευμένες διαμάχες των τριών παιδιών του, Αλέν-Φαμπιέν (31), Ανουσκά (34) και Άντονι (60), γύρω από την υγεία του και τη διαχείριση της περιουσίας του.
Η συνεχιζόμενη διαμάχη ανάμεσα τους επιβεβαιώνει ότι ο θάνατος του μεγάλου ηθοποιού δεν έφερε την πολυπόθητη ειρήνη στην οικογένεια.
