Φόβους για εκατοντάδες νεκρούς εκφράζουν οι Αρχές στο Αφγανιστάν μετά τον σεισμό μεγέθους 6 Ρίχτερ που έπληξε την ορεινή βορειοανατολική επαρχία Κουνάρ, ενώ οι διασώστες συνεχίζουν να ψάχνουν τα ερείπια αναζητώντας επιζώντες.

Οι πρώτες αναφορές έκαναν λόγο για 30 νεκρούς σε ένα μόνο χωριό, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας, το οποίο πρόσθεσε όμως ότι δεν έχουν ακόμη συγκεντρωθεί ακριβή στοιχεία για τον αριθμό των θυμάτων σε μια περιοχή με διάσπαρτα χωριά που έχει μακρά ιστορία σεισμών και πλημμυρών.

«Ο αριθμός των θυμάτων και των τραυματιών είναι υψηλός, αλλά δεν μπορεί να εξακριβωθεί καθώς η περιοχή είναι δύσκολα προσβάσιμη», δήλωσε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Υγείας, Sharafat Zaman. Σύμφωνα με τον ίδιο, τρία χωριά έχουν καταστραφεί ολοσχερώς από τον σεισμό.

Big Breaking News 🚨🚨 20+ People died

120+ Others were injured

In Afghanistan, after a 6.2 magnitude earthquake Struck. 📍Jalalabad in Nangarhar Province Video 📷 #Afghanistan #AfghanistanEarthquake pic.twitter.com/q1GabcxQTx — Mayank (@mayankcdp) September 1, 2025



Εκατοντάδες τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, σύμφωνα με τον Najibullah Hanif, επικεφαλής της υπηρεσίας ενημέρωσης της επαρχίας, ενώ ο αριθμός αυτός αναμένεται να αυξηθεί καθώς φτάνουν αναφορές από απομακρυσμένες περιοχές με λίγες οδικές συνδέσεις, μεταδίδει το Reuters.

Σεισμός στο Αφγανιστάν: Αναφορές για 250 νεκρούς

Το τουρκικό πρακτορείο ειδήσεων Anadolu, εν τω μεταξύ, επικαλέστηκε το Υπουργείο Πληροφοριών του Αφγανιστάν, σύμφωνα με το οποίο περισσότεροι από 250 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 500 τραυματίστηκαν από τον σεισμό, μεταξύ άλλων στις περιοχές Nur Gal, Sawki, Watpur, Manogi και Chapa Dara της επαρχίας Kunar.

📍 Rescue operations underway as strong earthquake kills over 250 in eastern Afghanistan ◼ More than 500 people injured with death toll likely to rise as magnitude 6 quake wreaks havoc in Kunar province ◼ Locals described it as one of the most powerful earthquakes to have hit… pic.twitter.com/tBP3byn3i7 — Anadolu English (@anadoluagency) September 1, 2025

Η κυβέρνηση έχει αποστείλει ελικόπτερα για τη διάσωση και τη μεταφορά των τραυματιών, καθώς οι δρόμοι είναι μπλοκαρισμένοι λόγω κατολισθήσεων που εμποδίζουν τις ομάδες διάσωσης να φτάσουν σε αρκετές πληγείσες περιοχές, σύμφωνα με τις δηλώσεις αξιωματούχου του Υπουργείου Πληροφοριών στο Anadolu. Περισσότεροι από 250 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί και τουλάχιστον 500 έχουν τραυματιστεί, ενώ ο αριθμός των θυμάτων αναμένεται να αυξηθεί, πρόσθεσε ο αξιωματούχος.

Μετ’ εμποδίων οι επιχειρήσεις διάσωσης

«Ο αριθμός των τραυματιών και των νεκρών είναι πιθανώς υψηλότερος, αλλά δεδομένου ότι η πρόσβαση και η επικοινωνία στην περιοχή είναι περιορισμένες, οι ομάδες μας βρίσκονται ακόμα στο έδαφος. Μόλις συγκεντρωθούν ακριβή στοιχεία, θα τα μοιραστούμε μαζί σας», είπε και ο εκπρόσωπος του υπουργείου Υγείας.

Η κυβέρνηση των Ταλιμπάν απηύθυνε έκκληση σε διεθνείς ανθρωπιστικές οργανώσεις να συνδράμουν στις επιχειρήσεις διάσωσης, μεταδίδει το BBC.

Πολλά από τα πληγέντα χωριά βρίσκονται σε απομακρυσμένες, ορεινές περιοχές, όπου η πρόσβαση είναι εφικτή μόνο με ελικόπτερο, λόγω κατολισθήσεων και πλημμυρών που έχουν αποκλείσει τους δρόμους.

Μαρτυρίες από την περιοχή κάνουν λόγο για συνεχή μετασεισμούς κατά τη διάρκεια της νύχτας, ενώ οι κάτοικοι παραμένουν σε ανοιχτούς χώρους υπό τον φόβο νέων καταρρεύσεων.

افغانستان: حالیہ زلزلے کے باعث افغانستان کے صوبے کونڑ میں بڑی تعداد میں لوگ شہید ہوگئے اور کثیر مقدار میں زخمی ۔

بعض ذرائع کے مطابق پورے گاؤں ملبے تلے دب گیا 💔😭

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِعَظَمَتِكَ ‌أَنْ ‌أُغْتَالَ ‌مِنْ ‌تَحْتِيْ#Kunar #earthquake #Afghanistan pic.twitter.com/UVN8w5004z — مومند Sana ullah (@ISullahMMD) August 31, 2025

Σε βίντεο που είδε το φως της δημοσιότητας, δεκάδες κάτοικοι έχουν συγκεντρωθεί σε μια ανοιχτή πεδιάδα, περιτριγυρισμένοι από βουνά. Τραυματίες μεταφέρονται σε φορεία, ενώ παιδιά είναι τυλιγμένα με κουβέρτες για να προστατευθούν από το κρύο.

A 6.3 magnitude earthquake strikes eastern Afghanistan followed by 4 other earthquakes between 5 to 6. Hundreds of casualties reported in Kunar & Nangarhar. Prayers for our Afghan brothers and sisters. pic.twitter.com/O9OJe2ndOt — Baba Banaras™ (@RealBababanaras) September 1, 2025

Συγκλονισμένος ο ΟΗΕ

Ο ΟΗΕ στο Αφγανιστάν δηλώνει βαθιά συγκλονισμένος από τον καταστροφικό σεισμό που έπληξε την ανατολική περιοχή και στοίχισε τη ζωή σε εκατοντάδες ανθρώπους, ενώ πολλοί περισσότεροι τραυματίστηκαν. Οι ομάδες μας βρίσκονται επί τόπου, παρέχοντας επείγουσα βοήθεια και υποστήριξη για τη διάσωση ζωών. Οι σκέψεις μας είναι με τις πληγείσες κοινότητες, αναφέρει.

The UN in Afghanistan is deeply saddened by the devastating earthquake that struck the eastern region & claimed hundreds of lives, injuring many more. Our teams are on the ground, delivering emergency assistance & lifesaving support. Our thoughts are with the affected communities pic.twitter.com/rCE6b3WzSU — UN Afghanistan (@unafghanistan) September 1, 2025

Το Αφγανιστάν είναι επιρρεπές σε θανατηφόρους σεισμούς, ιδιαίτερα στην οροσειρά Hindu Kush, όπου συναντώνται οι τεκτονικές πλάκες της Ινδίας και της Ευρασίας.

Μια σειρά σεισμών στη δυτική πλευρά της χώρας σκότωσε περισσότερους από 1.000 ανθρώπους πέρυσι, υπογραμμίζοντας την ευπάθεια μιας από τις φτωχότερες χώρες του κόσμου στις φυσικές καταστροφές.