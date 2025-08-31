Κρήτη: Σορός άνδρα σε προχωρημένη σήψη εντοπίστηκε κάτω από τρακτέρ – Είχε να δώσει σημεία ζωής από τις 15 Αυγούστου
Φέρεται να πρόκειται για έναν 61χρονο κάτοικο της Λινοπεραμάτων, στην Κρήτη - Ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα για το αν άφησε την τελευταία του πνοή από παθολογικά αίτια ή λόγω κάποιου ατυχήματος
Σορός άνδρα εντοπίστηκε το βράδυ της Κυριακής, 31 Αυγούστου, στην περιοχή της Ροδιάς του δήμου Μαλεβιζίου, στην Κρήτη.
Η σορός εντοπίστηκε σε χωράφι, κάτω από ένα τρακτέρ, σε κατάσταση προχωρημένης σήψης.
Κατά πληροφορίες του cretalive.gr, πρόκειται για έναν 61χρονο κάτοικο της Λινοπεραμάτων. Όπως αναφέρεται, η τελευταία κλήση στο κινητό του τηλέφωνο φέρεται να έγινε στις 15 Αυγούστου.
Ο άτυχος άνδρας φέρεται να έμενε μόνος του και για τον λόγο αυτό δεν έγινε αντιληπτή η πολυήμερη απουσία του από το σπίτι. Διατηρούσε αγροτική περιουσία στην περιοχή της Ροδιάς, όπου και βρέθηκε για εργασίες στα μέσα Αυγούστου.
Ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα
Στο σημείο έσπευσε κλιμάκιο της Αστυνομίας και ιατροδικαστής, προκειμένου να διερευνηθούν τα αίτια και οι συνθήκες υπό τις οποίες ο άτυχος άνδρας έχασε τη ζωή του.
Λόγω και της προχωρημένης σήψης στην οποία βρέθηκε η σορός, είναι δύσκολες οι εκτιμήσεις για το αν άφησε την τελευταία του πνοή από παθολογικά αίτια ή λόγω κάποιου ατυχήματος.
