Πειραιάς: Εντοπίστηκε σορός άνδρα να επιπλέει στο λιμάνι
Συναγερμός σήμανε στο λιμενικό στον Πειραιά όταν περαστικός εντόπισε τη σορό ενός άνδρα να επιπλέει στο λιμάνι
Νεκρός εντοπίστηκε, νωρίτερα σήμερα, ένας άνδρας στο λιμάνι του Πειραιά, με τις συνθήκες θανάτου του να ερευνώνται από το Λιμενικό Σώμα.
Πρόκειται, σύμφωνα με τις πρώτες ενδείξεις, για έναν ηλικιωμένο άνδρα που βρέθηκε ανοικτά της Πύλης 10 του λιμανιού. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άτυχος άνδρας δεν έφερε προσωπικά έγγραφα ή κάποιο αντικείμενο που θα μπορούσε να βοηθήσει στην αναγνώρισή του.
Τη σορό του, που επέπλεε, εντόπισαν διερχόμενοι και ενημέρωσαν τις Αρχές. Αρχικά μεταφέρθηκε στο Τζάνειο Νοσοκομείο. Στη συνέχεια αναμένεται να μεταφερθεί στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Πειραιά για εξέταση ώστε να διαπιστωθούν τα αίτια θανάτου του άτυχου άνδρα.
