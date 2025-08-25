Λιμάνι Πειραιά: Σορός γυναίκας ανασύρθηκε από τη θάλασσα – Την εντόπισαν επιβάτες πλοίου
Τη γυναίκα είδαν επιβάτες που βρίσκονταν στην προβλήτα Ε8 στο λιμάνι του Πειραιά και ειδοποίησαν το Λιμενικό
Συναγερμός σήμανε το πρωί στο λιμάνι του Πειραιά, καθώς το Λιμενικό ανέσυρε από τη θάλασσα τη σορό μίας γυναίκας.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες τη νεκρή γυναίκα εντόπισαν επιβάτες πλοίου, που βρίσκονταν στην προβλήτα Ε8 και στη συνέχεια ειδοποίησαν το Λιμενικό το οποίο την ανέσυρε από τη θάλασσα.
Πρόκειται για μια γυναίκα 50-55 ετών, όπως μετέδωσε το Open. Όταν τη βρήκαν φορούσε ένα ολόσωμο μαγιό. Σύμφωνα με τις πρώτες εικασίες, η γυναίκα είχε πάει για μπάνιο και πνίγηκε, ωστόσο οι Αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα.
Η ανακοίνωση του λιμενικού
Σε ανακοίνωσή του το λιμενικό αναφέρει: «Χωρίς τις αισθήσεις της ανασύρθηκε γυναίκα, αγνώστων λοιπών στοιχείων, από τη θαλάσσια περιοχή της πύλης Ε8, εντός του Λιμένα Πειραιά. Η ανωτέρω, ανασύρθηκε από πλωτό σκάφος και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Πειραιά, Τζάνειο».
