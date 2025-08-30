Wall Street Journal: Η κυβέρνηση Τραμπ σχεδιάζει τη μετονομασία του υπουργείου Άμυνας σε υπουργείο Πολέμου

Η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ καταρτίζει σχέδια για την μετονομασία του Υπουργείου Άμυνας σε Υπουργείο Πολέμου, σύμφωνα με έναν αξιωματούχο του Λευκού Οίκου, σε συνέχεια της προσπάθειας του προέδρου να αναβιώσει ένα όνομα που χρησιμοποιήθηκε για τελευταία φορά το 1947, γράφει η αμερικανική εφημερίδα Wall Street Journal.

Η επαναφορά του απορριφθέντος ονόματος του μεγαλύτερου υπουργείου της κυβέρνησης θα μπορούσε να γίνει με νόμο του Κογκρέσου, αλλά ο Λευκός Οίκος εξετάζει και άλλες δυνατότητες για να πραγματοποιήσει την αλλαγή, σύμφωνα με τον αξιωματούχο.

Ο Τραμπ έχει επαναλάβει την ιδέα αυτή επανειλημμένα από την ανάληψη των καθηκόντων του. «Ως Υπουργείο Πολέμου, κερδίσαμε τα πάντα. Κερδίσαμε τα πάντα», τόνισε ο Τραμπ την Δευτέρα, αναφερόμενος στους πολέμους που διεξήχθησαν πριν από τη δημιουργία του Υπουργείου Άμυνας μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο. «Νομίζω ότι θα πρέπει να επιστρέψουμε σε αυτό», σημείωσε.

Σύμφωνα με έναν πρώην αξιωματούχο, το Πεντάγωνο άρχισε να καταρτίζει νομοθετικές προτάσεις για την αλλαγή αυτή στις πρώτες εβδομάδες της δεύτερης θητείας του Τραμπ. Μία από τις ιδέες ήταν να ζητηθεί από το Κογκρέσο η εξουσία να επαναφέρει το παλιό όνομα σε περίπτωση εθνικής έκτακτης ανάγκης, αναβιώνοντας παράλληλα τον τίτλο του υπουργού Πολέμου για τον ανώτατο πολιτικό αξιωματούχο του υπουργείου, ανέφερε ο πρώην αξιωματούχος.

Το παλιό όνομα «έχει πιο δυναμικό ήχο», δήλωσε ο Τραμπ την Δευτέρα, σε συνάντηση που είχε στο Οβάλ Γραφείο με τον πρόεδρο της Νότιας Κορέας Λι Τζέ-μυουνγκ. Πρόσθεσε ότι η αλλαγή θα γίνει «κατά τη διάρκεια της επόμενης εβδομάδας περίπου».

Πότε δημιουργήθηκε και πώς καταργήθηκε το Υπουργείο Πολέμου

Η δομή του στρατού έχει εξελιχθεί σημαντικά από τη δημιουργία του Υπουργείου Πολέμου το 1789, όπως και η ονομασία της γραφειοκρατίας που τον εποπτεύει. Αρχικά, το Υπουργείο Πολέμου εποπτεύε τον Στρατό, ενώ ένα ξεχωριστό Υπουργείο Ναυτικού διοικούσε τις ναυτικές δυνάμεις και τους πεζοναύτες.

Μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, σε μια προσπάθεια να αυξηθεί η αποτελεσματικότητα, ο πρόεδρος Χάρι Τρούμαν ένωσε τις ένοπλες δυνάμεις σε έναν ενιαίο οργανισμό, που αρχικά ονομάστηκε Εθνικός Στρατιωτικός Οργανισμός, βάσει ενός νομοσχεδίου που ψηφίστηκε από το Κογκρέσο το 1947. Η νομοθεσία συνένωσε το Υπουργείο Ναυτικού και το Υπουργείο Πολέμου και τη νεοσύστατη Ανεξάρτητη Πολεμική Αεροπορία σε έναν ενιαίο οργανισμό υπό την ηγεσία ενός πολιτικού υφυπουργού Άμυνας.

Το Κογκρέσο κατάργησε το Εθνικό Στρατιωτικό Ίδρυμα το 1949 και το μετονόμασε σε Υπουργείο Άμυνας, δίνοντας στον υπουργό περισσότερες εξουσίες για την εποπτεία των υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων των διαδικασιών προμηθειών. Αυτό προκάλεσε ανησυχία ότι οι ενισχυμένες εξουσίες θα έκαναν τον υπουργό Άμυνας «στρατιωτικό δικτάτορα», σύμφωνα με άρθρο του Los Angeles Daily News του Ιουλίου 1949.

Ο Τραμπ έχει δηλώσει ότι η ανησυχία του είναι πως ο τίτλος δεν είναι αρκετά… πολεμικός! Τον Απρίλιο, κατά τη διάρκεια μιας εκδήλωσης στο Οβάλ Γραφείο, είπε ότι ο υπουργός Άμυνας ήταν παλαιότερα γνωστός ως υπουργός Πολέμου. «Το άλλαξαν όταν γίναμε λίγο πιο πολιτικά ορθοί», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Έθεσε το θέμα της αναβίωσης του τίτλου σε μια σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στη Χάγη τον Ιούνιο. «Παλαιότερα ονομαζόταν υπουργός Πολέμου», είπε ο Τραμπ σε μια συνάντηση ξένων ηγετών. «Ίσως πρέπει να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε να τον αλλάξουμε».

Ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ έλαβε θέση την Τρίτη, κατά τη διάρκεια μιας συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου, λέγοντας ότι το «Υπουργείο Άμυνας απλά δεν ακούγεται σωστό».