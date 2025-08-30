Έφτασε στην Ελλάδα ο Πάντοβιτς: «Ήρθα στον Παναθηναϊκό γιατί έχω μεγάλους στόχους»

Ο Παναθηναϊκός προχώρησε σε νέα μεταγραφική κίνηση για την ενίσχυση της επιθετικής του γραμμής, καθώς συμφώνησε με τον Μίλος Πάντοβιτς.

Συγκεκριμένα, ο Σέρβος επιθετικός «προσγειώθηκε» στο «Ελευθέριος Βενιζέλος» και μετέπειτα θα περάσει από ιατρικές εξετάσεις και θα υπογράψει το συμβόλαιό του με τους «πράσινους».

Ο Πάντοβιτς θα αποτελέσει τον τρίτο επιθετικό στην ιεραρχία, πίσω από τον Κάρολ Σφιντέρσκι και τον βασικό φορ που θα αποκτηθεί για να καλύψει το κενό του Φώτη Ιωαννίδη, ο οποίος θα συνεχίσει την καριέρα του στη Σπόρτινγκ Λισαβόνας.

Στις πρώτες του δηλώσεις ο Πάβλοβιτς εξέφρασε την ανυπομονησία του να αγωνιστεί με τη νέα του ομάδα και θα δώσει τον καλύτερό του εαυτό στο «τριφύλλι».

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Πάντοβιτς:

«Είμαι πολύ χαρούμενος που είμαι εδώ. Ο Παναθηναϊκός είναι μεγάλο κλαμπ και νιώθω τιμή που είμαι εδώ για την ομάδα. Δεν είχα καμία αμφιβολία να έρθω. Από την πρώτη στιγμή που έμαθα για το ενδιαφέρον, ήθελα να έρθω εδώ.

Ήξερα ότι έπρεπε να προετοιμαστούν για το ματς της Κυριακής, εύχομαι να πάρουμε τη νίκη κι έπειτα θα μιλήσω με τους συμπαίκτες μου. Ξέρω τους δυο Φίλιπ (σ.σ. Τζούριτσιτς και Μλαντένοβιτς) και θα μιλήσουμε σίγουρα.

Έχω μεγάλους στόχους. Γι’ αυτό ήρθα. Θέλω να δώσω τον καλύτερο εαυτό μου. Για να μιλήσουμε για τους στόχους μας, θα πρέπει να μιλήσω και με τον κόουτς και να γνωρίσω τους συμπαίκτες μου. Θα δώσω τα πάντα για τον Παναθηναϊκό».