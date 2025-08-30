sports betsson
Σάββατο 30 Αυγούστου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
sports

Σημαντική είδηση:
30.08.2025 | 21:30
Μήνυμα από το 112 στο Κιάτο
Σημαντική είδηση:
30.08.2025 | 21:02
Λάρισα: Νεκρός στο σπίτι του βρέθηκε 57χρονος
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΦΩΤΙΕΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΣΕΙΣΜΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
# VITA
Έφτασε στην Ελλάδα ο Πάντοβιτς: «Ήρθα στον Παναθηναϊκό γιατί έχω μεγάλους στόχους»
Ποδόσφαιρο 30 Αυγούστου 2025 | 19:15

Έφτασε στην Ελλάδα ο Πάντοβιτς: «Ήρθα στον Παναθηναϊκό γιατί έχω μεγάλους στόχους»

Ο Μίλος Πάντοβιτς έφτασε το Σάββατο (30/8) στην Ελλάδα για λογαριασμό του Παναθηναϊκού και εφόσον περάσει με επιτυχία τις ιατρικές εξετάσεις, θα ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στους «πράσινους».

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Έλλειψη ύπνου στα 40; Πόσα χρόνια μας κλέβει;

Έλλειψη ύπνου στα 40; Πόσα χρόνια μας κλέβει;

Spotlight

Ο Παναθηναϊκός προχώρησε σε νέα μεταγραφική κίνηση για την ενίσχυση της επιθετικής του γραμμής, καθώς συμφώνησε με τον Μίλος Πάντοβιτς.

Συγκεκριμένα, ο Σέρβος επιθετικός «προσγειώθηκε» στο «Ελευθέριος Βενιζέλος» και μετέπειτα θα περάσει από ιατρικές εξετάσεις και θα υπογράψει το συμβόλαιό του με τους «πράσινους».

Ο Πάντοβιτς θα αποτελέσει τον τρίτο επιθετικό στην ιεραρχία, πίσω από τον Κάρολ Σφιντέρσκι και τον βασικό φορ που θα αποκτηθεί για να καλύψει το κενό του Φώτη Ιωαννίδη, ο οποίος θα συνεχίσει την καριέρα του στη Σπόρτινγκ Λισαβόνας.

Στις πρώτες του δηλώσεις ο Πάβλοβιτς εξέφρασε την ανυπομονησία του να αγωνιστεί με τη νέα του ομάδα και θα δώσει τον καλύτερό του εαυτό στο «τριφύλλι».

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Πάντοβιτς:

«Είμαι πολύ χαρούμενος που είμαι εδώ. Ο Παναθηναϊκός είναι μεγάλο κλαμπ και νιώθω τιμή που είμαι εδώ για την ομάδα. Δεν είχα καμία αμφιβολία να έρθω. Από την πρώτη στιγμή που έμαθα για το ενδιαφέρον, ήθελα να έρθω εδώ.

Ήξερα ότι έπρεπε να προετοιμαστούν για το ματς της Κυριακής, εύχομαι να πάρουμε τη νίκη κι έπειτα θα μιλήσω με τους συμπαίκτες μου. Ξέρω τους δυο Φίλιπ (σ.σ. Τζούριτσιτς και Μλαντένοβιτς) και θα μιλήσουμε σίγουρα.

Έχω μεγάλους στόχους. Γι’ αυτό ήρθα. Θέλω να δώσω τον καλύτερο εαυτό μου. Για να μιλήσουμε για τους στόχους μας, θα πρέπει να μιλήσω και με τον κόουτς και να γνωρίσω τους συμπαίκτες μου. Θα δώσω τα πάντα για τον Παναθηναϊκό».

Headlines:
Τουρισμός
Τουρισμός: Επιτυχημένοι city brake προορισμοί Αθήνα και Θεσσαλονίκη

Τουρισμός: Επιτυχημένοι city brake προορισμοί Αθήνα και Θεσσαλονίκη

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Έλλειψη ύπνου στα 40; Πόσα χρόνια μας κλέβει;

Έλλειψη ύπνου στα 40; Πόσα χρόνια μας κλέβει;

Economy
89η ΔΕΘ: Τι προτείνουν οι φορείς για τον παραγωγικό μετασχηματισμό της οικονομίας

89η ΔΕΘ: Τι προτείνουν οι φορείς για τον παραγωγικό μετασχηματισμό της οικονομίας

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Αθλητική Ροή
Ποδόσφαιρο 30.08.25

Δείτε το φανταστικό γκολ και την μυθική ασίστ του Τσικίνιο, για τη νίκη (0-2) του Ολυμπιακού στον Βόλο (vids)

Στο 77′ ο Στρεφέτσα δημιούργησε από δεξιά και ο Τσικίνιο με μυθικό τακουνάκι άνοιξε το σκορ για τον Ολυμπιακό στον Βόλο – «Σεφτέ» στις ασίστ για τον Γκάμπριελ Στρεφέτσα – Λίγο αργότερα (85′) ο Πορτογάλος έβγαλε μυθική ασίστ για το 2-0 του Ρέτσου

Σύνταξη
betson_textlink
Stream sports
Το κάρμα μιας μεγάλης επιστροφής και οι ατάκες του Βαγγέλη Μαρινάκη για το όνειρο της Νότιγχαμ Φόρεστ
Europa League 29.08.25

Το κάρμα μιας μεγάλης επιστροφής και οι ατάκες του Βαγγέλη Μαρινάκη για το όνειρο της Νότιγχαμ Φόρεστ

Αισιόδοξος για την φετινή ευρωπαϊκή πορεία της Νότιγχαμ Φόρεστ δήλωσε ο ηγέτης της αγγλικής ομάδας, Βαγγέλης Μαρινάκης, ο οποίος μίλησε μετά την κλήρωση στο «Γκριμάλντι Φόρουμ» του Μόντε Κάρλο, η οποία έφερε στο δρόμο των «ρεντς» μια παλιά καλή γνώριμη!

Σύνταξη
Η κυριαρχία του ΠΑΟΚ κόντρα σε Κροάτες, το 14/15 των ελληνικών ομάδων και η εξαίρεση του Άρη (vids)
Ποδόσφαιρο 29.08.25

Η κυριαρχία του ΠΑΟΚ κόντρα σε Κροάτες, το 14/15 των ελληνικών ομάδων και η εξαίρεση του Άρη (vids)

Ο ΠΑΟΚ απέκλεισε τη Ριέκα στα playoffs του Europa League και συνέχισε το εξαιρετικό σερί των ελληνικών ομάδων κόντρα σε κροατικές – Το απόλυτο του «big-4» και ο αστερίσκος του 2008 για τον Άρη.

Σύνταξη
Επεισοδιακή πρόκριση για Λουντογκόρετς (4-1 παρ.), στη League Phase οι Γιουνγκ Μπόις (3-2) και Μακάμπι (0-1)
Ποδόσφαιρο 29.08.25

Επεισοδιακή πρόκριση για Λουντογκόρετς (4-1 παρ.), στη League Phase οι Γιουνγκ Μπόις (3-2) και Μακάμπι (0-1)

Η Λουντογκόρετς επικράτησε με 4-1 της Σκέντιγια (2-1 κ.δ) στην παράταση και προκρίθηκε στη League Phase του Europa League, όπου μεταξύ άλλων θα βρεθούν οι Γιουνγκ Μπόις και Μακάμπι Τελ Αβίβ – Όλα τα αποτελέσματα.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Νορβηγία: Κατολίσθηση κατέστρεψε τμήμα αυτοκινητοδρόμου και σιδηροδρομικής γραμμής – Αναφορές για ένα νεκρό
Κόσμος 30.08.25

Νορβηγία: Κατολίσθηση κατέστρεψε τμήμα αυτοκινητοδρόμου και σιδηροδρομικής γραμμής – Αναφορές για ένα νεκρό

Η μεγάλη κατολίσθηση έχει κόψει δρόμο στα δύο στη Νορβηγία - Μια προηγούμενη προσπάθεια διάσωσης μετατρέπεται σε επιχείρηση αναζήτησης ενός άνδρα, που τώρα πιστεύεται ότι έχει πεθάνει

Σύνταξη
Sean «Diddy» Combs: Δικαστική «νίκη» για τον ατιμασμένο ράπερ – Απορρίφθηκε αγωγή για σεξουαλική κακοποίηση
Fizz 30.08.25

Sean «Diddy» Combs: Δικαστική «νίκη» για τον ατιμασμένο ράπερ – Απορρίφθηκε αγωγή για σεξουαλική κακοποίηση

Δικαστήριο του Λος Άντζελες απέρριψε αγωγή σε βάρος του Sean «Diddy» Combs για σεξουαλική κακοποίηση του 2015, κρίνοντας την εκπρόθεσμη. Παραμένει σε εκκρεμότητα η ομοσπονδιακή ποινή του

Σύνταξη
Δείτε το φανταστικό γκολ και την μυθική ασίστ του Τσικίνιο, για τη νίκη (0-2) του Ολυμπιακού στον Βόλο (vids)
Ποδόσφαιρο 30.08.25

Δείτε το φανταστικό γκολ και την μυθική ασίστ του Τσικίνιο, για τη νίκη (0-2) του Ολυμπιακού στον Βόλο (vids)

Στο 77′ ο Στρεφέτσα δημιούργησε από δεξιά και ο Τσικίνιο με μυθικό τακουνάκι άνοιξε το σκορ για τον Ολυμπιακό στον Βόλο – «Σεφτέ» στις ασίστ για τον Γκάμπριελ Στρεφέτσα – Λίγο αργότερα (85′) ο Πορτογάλος έβγαλε μυθική ασίστ για το 2-0 του Ρέτσου

Σύνταξη
Βόλος – Ολυμπιακός 0-2: Η… μπαγκέτα του Τσικίνιο έφερε το 2Χ2 (vids)
Ποδόσφαιρο 30.08.25

Βόλος – Ολυμπιακός 0-2: Η… μπαγκέτα του Τσικίνιο έφερε το 2Χ2 (vids)

«Μαγεία» από τον Πορτογάλο μεσοεπιθετικό, που με δύο τακουνάκια οδήγησε τον Ολυμπιακό στη νίκη επί του Βόλου με 2-0 – Απίθανο γκολ με τακουνάκι στο 77’, ασίστ με τον ίδιο τρόπο στον Ρέτσο στο 86’.

Σάββας Λιαμίρας
Σάββας Λιαμίρας
LIVE: Άρης – Παναιτωλικός
Ποδόσφαιρο 30.08.25

LIVE: Άρης – Παναιτωλικός

LIVE: Άρης – Παναιτωλικός. Παρακολουθήστε live στις 21:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Άρης – Παναιτωλικός, για τη 2η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Τηλεοπτική κάλυψη από Novasports Prime.

Σύνταξη
Τα 5+1 «θέλω» των επιχειρηματιών από τη ΔΕΘ
Οικονομικές Ειδήσεις 30.08.25

Τα 5+1 «θέλω» των επιχειρηματιών από τη ΔΕΘ

Κοινός τόπος των προτάσεων από τους φορείς εκπροσώπησης των επιχειρηματιών η υλοποίηση ενός νέου μοντέλου ανάπτυξης της οικονομίας

Μαρία Σιδέρη
Η Μαριάν Φέιθφουλ πήρε LSD με τον Μικ Τζάγκερ, μίλησε για χάος και αναρχία και η αστυνομία σάστισε
«Sister Morphine» 30.08.25

Η Μαριάν Φέιθφουλ πήρε LSD με τον Μικ Τζάγκερ, μίλησε για χάος και αναρχία και η αστυνομία σάστισε

Η Μαριάν Φέιθφουλ είναι η εκλιπούσα πρωταγωνίστρια του ντοκιμαντέρ «Broken English», μια ταινία που πήρε το όνομα της από το κλασικό άλμπουμ του 1979.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Κάλας: Η ΕΕ δεν θα επιστρέψει τα δεσμευμένα περιουσιακά στη Ρωσία, εκτός αν καταβάλει αποζημιώσεις στην Ουκρανία
Κόσμος 30.08.25

Κάλας: Η ΕΕ δεν θα επιστρέψει τα δεσμευμένα περιουσιακά στη Ρωσία, εκτός αν καταβάλει αποζημιώσεις στην Ουκρανία

Η Κάγια Κάλας δήλωσε ότι η ΕΕ πρέπει να εμβαθύνει στο ζήτημα των παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων, ώστε να είναι προετοιμασμένη σε περίπτωση ενδεχόμενης εκεχειρίας ή ειρηνευτικής συμφωνίας

Σύνταξη
Γαλλία: Έξαλλοι με τον Μπαϊρού οι συνταξιούχοι – «Δε φταίνε οι παππούδες κι οι γιαγιάδες για το δημόσιο χρέος»
Γαλλία 30.08.25

Μην πυροβολείτε τους συνταξιούχους - Οργή με τις δηλώσεις Mπαϊρού ότι «φταίνε οι boomers» για το χρέος

Οργισμένοι με τον πρωθυπουργό Φρανσουά Μπαϊρού είναι οι Γάλλοι συνταξιούχοι, μετά τις απαράδεκτες δηλώσεις του ότι για το δημοσιονομικό έλλειμμα φταίει... «η άνεση των boomers».

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Αδημοσίευτη φωτογραφία του Αλέκου Σακελλάριου με τον Λάμπρο Κωνσταντάρα από το 1966 ήρθε στο φως
Studio Κλεισθένης 30.08.25

Αδημοσίευτη φωτογραφία του Αλέκου Σακελλάριου με τον Λάμπρο Κωνσταντάρα από το 1966 ήρθε στο φως

Τριάντα τέσσερα χρόνια μετά τον θάνατό του, μια σπάνια εικόνα θυμίζει τη σφραγίδα που άφησε στο θέατρο και τον κινηματογράφο ο μεγάλος δημιουργός Αλέκος Σακελλάριος

Σύνταξη
Μύθοι και αλήθειες για τα αντηλιακά
Επιστημονικές & Τεχνολογικές Ειδήσεις 30.08.25

Μύθοι και αλήθειες για τα αντηλιακά

Συγκεχυμένες είναι αρκετές πληροφορίες γύρω από το πώς πρέπει να χρησιμοποιούνται σωστά τα αντηλιακά

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Ο Μπρούνο γλίτωσε τη Γιουνάιτεντ στις καθυστερήσεις (3-2) – «Σόκαρε» την Τότεναμ η Μπόρνμουθ (0-1)
Ποδόσφαιρο 30.08.25

Ο Μπρούνο γλίτωσε τη Γιουνάιτεντ στις καθυστερήσεις (3-2) – «Σόκαρε» την Τότεναμ η Μπόρνμουθ (0-1)

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ επικράτησε της Μπέρνλι με 3-2 και πέτυχε την πρώτη της νίκη για φέτος στην Premier League, ενώ η Τότεναμ ηττήθηκε με 1-0 από την Μπόρνμουθ. Νίκες για Σάντερλαντ και ¨Εβερτον.

Σύνταξη
Must Read
Περιμένει τα «ξεκαθαρίσματα» το ΧΑ, τι θα πει ο FTSE Russell, «μάζεψαν» το 10% της ΕΧΑΕ, τέλος στο squeeze out της Metlen, τα καμπανάκια της κρουαζιέρας

Περιμένει τα «ξεκαθαρίσματα» το ΧΑ, τι θα πει ο FTSE Russell, «μάζεψαν» το 10% της ΕΧΑΕ, τέλος στο squeeze out της Metlen, τα καμπανάκια της κρουαζιέρας

Σχολεία: Πότε ανοίγουν και ποιες είναι οι σημαντικές αργίες της χρονιάς

Σχολεία: Πότε ανοίγουν και ποιες είναι οι σημαντικές αργίες της χρονιάς

«Μπλε δράκος»: Η εμφάνιση του «κλείνει» παραλίες στην Ισπανία

«Μπλε δράκος»: Η εμφάνιση του «κλείνει» παραλίες στην Ισπανία

Τι είναι το δίλημμα του σκαντζόχοιρου;

Τι είναι το δίλημμα του σκαντζόχοιρου;

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Κι αποχαιρέτα τα, τα καρτοτηλέφωνα που είχες χάσει από καιρό

Κι αποχαιρέτα τα, τα καρτοτηλέφωνα που είχες χάσει από καιρό

Πόσο μπλε κάνει καλό στην υγεία μας; Μυστικό ή πανάρχαια σοφία;

Πόσο μπλε κάνει καλό στην υγεία μας; Μυστικό ή πανάρχαια σοφία;

Ώρα για ύπνο… νωρίς! Γιατί ο καλός ύπνος είναι το κλειδί για ευτυχισμένα παιδιά

Ώρα για ύπνο… νωρίς! Γιατί ο καλός ύπνος είναι το κλειδί για ευτυχισμένα παιδιά

Έρχονται αυξήσεις στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης

Έρχονται αυξήσεις στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Σάββατο 30 Αυγούστου 2025
Απόρρητο