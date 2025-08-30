newspaper
29.08.2025 | 23:53
Καταιγίδες, χαλαζοπτώσεις και κεραυνοί το Σαββατοκύριακο
Τριπλάσια θερμική επιβάρυνση από τα ΙΧ
Ελλάδα 30 Αυγούστου 2025 | 07:00

Τριπλάσια θερμική επιβάρυνση από τα ΙΧ

Μέχρι και 2 βαθμούς Κελσίου αυξάνονται οι θερμοκρασίες στο κέντρο της πόλης λόγω της αυξημένης κυκλοφορίας των οχημάτων

Εύη Σαλτού
Είναι γνωστό πως τα αυτοκίνητα συμβάλλουν σημαντικά στη ρύπανση του αέρα. Αυτό που ίσως δεν γνωρίζει ο περισσότερος κόσμος είναι το γεγονός ότι τα οχήματα παράγουν θερμότητα, συμβάλλοντας στην επιβάρυνση του θερμικού περιβάλλοντος στις πόλεις. Όταν, δε, μιλάμε για πολυσύχναστους δρόμους και περιοχές που βρίσκονται κοντά σε αυτούς, τότε η θερμική επιβάρυνση είναι ακόμη μεγαλύτερη.

Στους δρόμους των πόλεων, εκατοντάδες χιλιάδες οχήματα κινούνται καθημερινά, παράγοντας τεράστιες ποσότητες θερμότητας, οι οποίες απελευθερώνονται στους δρόμους, στην ατμόσφαιρα, στις γειτονιές. Σε πυκνοκατοικημένες περιοχές με αυξημένη κυκλοφορία οχημάτων, η θερμότητα που εκλύεται από τα αυτοκίνητα θερμαίνει τον αέρα ανάμεσα σε κτίρια, δρόμους και άσφαλτο. Το αποτέλεσμα; Σύμφωνα με διεθνείς μελέτες, οι θερμοκρασίες στο κέντρο μιας πόλης αυξάνονται λόγω της κυκλοφορίας των οχημάτων από 0,5 έως και 2 βαθμούς Κελσίου, ανάλογα με τα χαρακτηριστικά της περιοχής αλλά και το πόσο επιβαρυμένες είναι οι κυκλοφοριακές συνθήκες.

Σύμφωνα με τον καθηγητή στον Τομέα Φυσικής Περιβάλλοντος του ΕΚΠΑ και μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Κλιματική Αλλαγή, Κωνσταντίνο Καρτάλη, η θερμότητα που εκπέμπεται από τα αυτοκίνητα στους δρόμους εκφράζεται ως θερμική ισχύς ανά τετραγωνικό μέτρο (W/m²) και «εξαρτάται από ποικιλία παραγόντων, μεταξύ των οποίων ο αριθμός οχημάτων ανά ώρα/χιλιόμετρο και οι συνθήκες κυκλοφορίας, όπως είναι η κυκλοφοριακή συμφόρηση».

Αθήνα όπως Πεκίνο

Μπορεί η ελληνική πρωτεύουσα να μη φτάνει σε μέγεθος και πληθυσμό την κινεζική μεγαλούπολη, ωστόσο έχουν ένα κοινό στοιχείο. Σύμφωνα με επιστημονικές μελέτες για πόλεις όπως το Τόκιο, το Παρίσι, το Πεκίνο αλλά και η Αθήνα, οι ανθρωπογενείς θερμικές εκπομπές από οχήματα κυμαίνονται περίπου από 10 έως 30 W/m² σε δρόμους ήπιας κυκλοφορίας, όπως για παράδειγμα στα προάστια, και από 30 έως 70 W/m² σε κατοικημένες περιοχές με μέτρια κυκλοφορία.

Σε κεντρικούς δρόμους, όμως, ή σε περιοχές με έντονη κυκλοφορία, όπως είναι το κέντρο της Αθήνας, η λεωφόρος Συγγρού ή η λεωφόρος Κηφισού, η τιμή μπορεί να φτάνει ή να ξεπερνά τα 100 W/m² κατά τις ώρες αιχμής. «Σημειώνεται ότι οι τιμές αυτές δεν περιλαμβάνουν την εκπομπή θερμότητας από την επιφάνεια (άσφαλτος) των δρόμων ή τα κτίρια που βρίσκονται κατά μήκος τους», σημειώνει ο καθηγητής.

Έτσι, το… τρίπτυχο «πυκνοί δρόμοι, μεγάλος αριθμός οχημάτων και μποτιλιαρισμένα οχήματα» είναι που δημιουργεί έντονο πρόβλημα ιδιαίτερα σε συγκεκριμένες περιοχές. Σε συνθήκες, δε, καύσωνα – και φέτος το καλοκαίρι καταγράφηκαν στη χώρα και ιδιαίτερα στην Αθήνα καύσωνες μεγάλης διάρκειας – επιβαρύνεται περαιτέρω η κατάσταση.

Η συνολική ανθρωπογενής θερμότητα σε μια πόλη προκύπτει από τέσσερις βασικές πηγές: τα κτίρια (θέρμανση, ψύξη), τις μεταφορές (κυκλοφορία οχημάτων), τη βιομηχανία και άλλες πηγές (υποδομές, φωτισμός, κ.ά.). Στην Αθήνα, η κυκλοφορία των οχημάτων συμβάλλει περίπου 20%-30% στη συνολική ανθρωπογενή θερμότητα που παράγεται. «Ωστόσο, σε περιοχές με έντονη κυκλοφορία, όπως είναι για παράδειγμα η λεωφόρος Κηφισού ή το κέντρο της Αθήνας, το ποσοστό αυξάνεται σημαντικά και μπορεί να φτάσει και το 40%, αλλά σε κατοικημένες περιοχές με λιγότερη κίνηση μειώνεται σε περίπου 10%-15%», σημειώνει ο Κ. Καρτάλης.

Ειδικά, δε, για τον… πολύπαθο Κηφισό, αυτό που παρατηρείται είναι πως νωρίς το πρωί τα επίπεδα της θερμικής επιβάρυνσης είναι πολύ χαμηλά, ενώ από τις 7 το πρωί και μετά που ο κόσμος πηγαίνει στη δουλειά του οι θερμικές εκπομπές των οχημάτων αγγίζουν υψηλά ποσοστά, τα οποία διατηρούνται στη συγκεκριμένη λεωφόρο μέχρι αργά το απόγευμα εξαιτίας των χαμηλών ταχυτήτων και της μεγάλης κυκλοφορίας των οχημάτων.

Μιλώντας στα «ΝΕΑ», ο μεταδιδακτορικός ερευνητής στο Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ηλίας Αγαθαγγελίδης, υπογραμμίζει πως «στο πλαίσιο της έρευνάς μας στο ΕΚΠΑ υπολογίστηκε και χαρτογραφήθηκε ο δείκτης θερμικής έκθεσης – συνιστώσα του οποίου είναι η εκπεμπόμενη θερμότητα από την κυκλοφορία οχημάτων – για το ευρύτερο πολεοδομικό συγκρότημα της Αθήνας. Η συμβολή στην παραγωγή θερμότητας της κυκλοφορίας στους μεγάλους οδικούς άξονες της πόλης, μεταξύ των οποίων είναι οι λεωφόροι Κηφισού, Συγγρού, Βουλιαγμένης και Κηφισίας καθώς και η Αττική Οδός, είναι παραπάνω από φανερή. Η συμβολή της κυκλοφορίας σε μικρότερους δρόμους στο κέντρο της πόλης δεν είναι εμφανής καθώς εκεί επικρατεί η παραγόμενη θερμότητα από τις ενεργειακές ανάγκες των κτιρίων. Δεν παύει, όμως, η συμβολή τους λόγω της κυκλοφορίας των οχημάτων να είναι σημαντική».

Πάντως, δεν είναι τυχαίο ότι πολλές πόλεις στο εξωτερικό προωθούν μέτρα για τη μείωση της κυκλοφορίας των οχημάτων, όπως είναι οι εκτενείς πεζοδρομήσεις στα κέντρα των πόλεων, με παράλληλη όμως ενίσχυση των μέσων μαζικής μεταφοράς. «Κύριος στόχος είναι ο περιορισμός των εκπομπών θερμότητας και η μείωση της θερμοκρασίας του αέρα. Χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι το Παρίσι, το οποίο προχώρησε στην κατάργηση της κυκλοφορίας οχημάτων στις πλευρικές οδούς του Σηκουάνα, αλλά και η Βαρκελώνη, η οποία επέλεξε τη διαμόρφωση πάρκων σε διασταυρώσεις οδών με παράλληλη διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων», συμπληρώνει ο Κ. Καρτάλης.

Η λύση: Ψήφος εμπιστοσύνης στα μέσα μαζικής μεταφοράς

Μονόδρομος είναι, σύμφωνα με τους επιστήμονες, η… ψήφος εμπιστοσύνης στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Στην Αθήνα, η υπό κατασκευή Γραμμή 4 του μετρό αναμένεται να απομακρύνει περίπου 53.000 οχήματα από την κυκλοφορία καθημερινά, συμβάλλοντας και στη μείωση της ανθρωπογενούς θερμότητας από την κυκλοφορία.

«Όμως θα χρειαστούν ευρύτερες επενδύσεις και βελτιώσεις στο δίκτυο δημόσιων συγκοινωνιών – κυρίως μέσω επεκτάσεων του μετρό – ώστε να είναι εφικτός ο περιορισμός της κυκλοφορίας των οχημάτων, ειδικά στο κέντρο της πόλης, χωρίς να θίγεται η λειτουργία της πόλης, κυρίως ως προς την εμπορική, πολιτιστική και τουριστική δραστηριότητα», τονίζει ο καθηγητής Κωνσταντίνος Καρτάλης.

Σε ό,τι, δε, αφορά τη βελτίωση της ποιότητας του θερμικού περιβάλλοντος στις πόλεις – ιδιαίτερα, μάλιστα, σε συνθήκες υψηλών θερμοκρασιών ή ακόμη και καυσώνων -, είναι προφανές ότι προέχει, σύμφωνα με τον Η. Αγαθαγγελίδη, η ενίσχυση του πρασίνου, με δεντροφυτεύσεις και δημιουργία πάρκων, κυρίως σε περιοχές με αυξημένες εκπομπές θερμότητας λόγω της κυκλοφορίας οχημάτων, ώστε να εκτονώνεται, έστω και μερικώς, η προκαλούμενη θερμική επιβάρυνση.

Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Καιρός: Επιδείνωση με καταιγίδες το Σαββατοκύριακο, πριν από τον καύσωνα του Σεπτεμβρίου
Καιρική αστάθεια 29.08.25

Καιρός: Επιδείνωση με καταιγίδες το Σαββατοκύριακο, πριν από τον καύσωνα του Σεπτεμβρίου

Έντονα καιρικά φαινόμενα προβλέπονται αυτό το Σαββατοκύριακο, με καταιγίδες, χαλαζοπτώσεις, αλλά και κεραυνούς. Ραγδαία μεταβολή του καιρού από Δευτέρα, με υψηλές θερμοκρασίες.

Σύνταξη
Πρώην στέλεχος της κυβέρνησης, πρώτος πρύτανης σε ιδιωτικό πανεπιστήμιο
Πανεπιστήμιο Keele 29.08.25

Πρώην στέλεχος της κυβέρνησης, πρώτος πρύτανης σε ιδιωτικό πανεπιστήμιο

Ο ομότιμος καθηγητή Χειρουργικής Ογκολογίας Οδυσσέας Ζώρας, πρώην γ.γ. Ανώτατης Εκπαίδευσης και από τους ανθρώπου που επεξεργάστηκαν το νομοσχέδιο για τα μη κρατικά πανεπιστήμια.

Σύνταξη
Παιχνίδια γύρω από την πυρόσφαιρα των Τεμπών; Η επιλογή του ανακριτή και ο αυτόκλητος σύμβουλος
Ελλάδα 29.08.25

Παιχνίδια γύρω από την πυρόσφαιρα των Τεμπών; Η επιλογή του ανακριτή και ο αυτόκλητος σύμβουλος

Ένας συνταξιούχος μηχανολόγος – ηλεκτρολόγος παρουσιάζεται ως αυτόκλητος επιστημονικός σύμβουλος του ειδικού Εφέτη Ανακριτή για τα Τέμπη, υποστηρίζοντας ότι η πυρόσφαιρα οφείλεται στα σταγονίδια των ελαίων σιλικόνης εκτός των μετασχηματιστών, διαφωνώντας με το πόρισμα Καρώνη και την έκθεση του ΕΟΔΑΣΑΑΜ.

Νίκος Κλόκας
Νίκος Κλόκας
Νότια Ευρώπη: Ελλάδα και Ιβηρική έχουν τη χειρότερη ποιότητα αέρα εξαιτίας των πυρκαγιών
Φαύλος κύκλος 29.08.25

Νότια Ευρώπη: Ελλάδα και Ιβηρική έχουν τη χειρότερη ποιότητα αέρα εξαιτίας των πυρκαγιών

Οι πυρκαγιές, συνέπεια της κλιματικής κρίσης, είναι από τις βασικές αιτίες ατμοσφαιρικής ρύπανσης με σοβαρές συνέπειες για την υγεία. Ειδικά στη βαριά πληττόμενη νότια Ευρώπη από την κλιματική αλλαγή.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Η σπαρακτική ιστορία της Μαριάνθης: Ένα εγκαταλελειμμένο άλογο που υπέφερε αβοήθητο
Ελλάδα 29.08.25

Η σπαρακτική ιστορία της Μαριάνθης: Ένα εγκαταλελειμμένο άλογο που υπέφερε αβοήθητο

Η Μαριάνθη είναι ένα άλογο που βρέθηκε να ζει σε συνθήκες εξαθλίωσης και ακραίας παραμέλησης, εγκαταλελειμμένο σε ένα χωράφι μετά τον θάνατο του ανθρώπου που τη φρόντιζε

Σύνταξη
Η βομβιστική επίθεση, το Δελχί και η αλήθεια πίσω από το Tehran: Τελικά, ποια συμφέροντα εξυπηρετεί το Μπόλιγουντ;
Culture Live 30.08.25

Η βομβιστική επίθεση, το Δελχί και η αλήθεια: Είναι το Tehran η «πρεμιέρα» της Μοσάντ στο Μπόλιγουντ;

H ταινία του Μπόλιγουντ Tehran, που έκανε πρεμιέρα στις 14 Αυγούστου 2025, παρουσιάζει ένα γεωπολιτικό θρίλερ, συνδυάζοντας δράση, κατασκοπεία και έντονες πολιτικές αποχρώσεις.

Σύνταξη
Νέα κίνητρα για έξτρα κουμπαρά για σύνταξη και περίθαλψη
Υπουργείο Εργασίας 30.08.25

Νέα κίνητρα για έξτρα κουμπαρά για σύνταξη και περίθαλψη

Έρχονται νέες αλλαγές στα Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης με βελτιώσεις στις εισφορές και τη φορολογία - Παρεμβάσεις σε φορητότητα ασφαλιστικών δικαιωμάτων, φοροαπαλλαγές και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη

Ηλίας Γεωργάκης
Δεν έχετε πτυχίο πανεπιστημίου; Eναλλακτικές επαγγελματικές διαδρομές που μπορεί να φέρουν 6ψήφιες αποδοχές
ΗΠΑ 30.08.25

Δεν έχετε πτυχίο πανεπιστημίου; Eναλλακτικές επαγγελματικές διαδρομές που μπορεί να φέρουν 6ψήφιες αποδοχές

Ένα πτυχίο πανεπιστημίου δεν είναι πλέον ένα σίγουρο εισιτήριο για μια καλά αμειβόμενη δουλειά. Ωστόσο, σύμφωνα με μία νέα μελέτη, ορισμένοι εργαζόμενοι μπορούν να κερδίσουν 6ψήφια ποσά σε επαγγέλματα χωρίς πτυχίο

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Όλοι είχαν κάτι να πουν για τον αρραβώνα των Τέιλορ Σουίφτ και Τράβις Κέλσι – εκτός από την Μπλέικ Λάιβλι
Σιωπή 30.08.25

Όλοι είχαν κάτι να πουν για τον αρραβώνα των Τέιλορ Σουίφτ και Τράβις Κέλσι – εκτός από την Μπλέικ Λάιβλι

Είναι η είδηση της εβδομάδας στην απέναντι όχθη του Ατλαντικού, καθώς όλοι ασχολούνται με τον αρραβώνα των Τέιλορ Σουίφτ και Τράβις Κέλσι. Ή σχεδόν όλοι.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Πώς το ΑΙ «ανέστησε» τις παλιομοδίτικες μεθόδους προσλήψεων – «Κάντε αίτηση για δουλειά, λες και είναι 1999»
Αγορά εργασίας 30.08.25

Πώς το ΑΙ «ανέστησε» τις παλιομοδίτικες μεθόδους προσλήψεων – «Κάντε αίτηση για δουλειά, λες και είναι 1999»

Όταν στα γραφεία των εργοδοτών συσσωρεύονται βιογραφικά υποψηφίων που μοιάζουν για να τα έγραψε ΑΙ, η λύση είναι η επιστροφή στις παλιές μεθόδους: Πόρτα-πόρτα, στόμα με στόμα, αυτοπρόσωπη παρουσία.

Σύνταξη
Ευρώπη: Τα σχολικά έξοδα αυξάνονται περισσότερο από τον πληθωρισμό – Σε ποιες χώρες είναι πιο ακριβά;
«Αλμυρό» πρώτο κουδούνι 30.08.25

Ευρώπη: Τα σχολικά έξοδα αυξάνονται περισσότερο από τον πληθωρισμό – Σε ποιες χώρες είναι πιο ακριβά;

Καθώς τα παιδιά επιστρέφουν στο σχολείο, οι οικογένειες στην Ευρώπη προετοιμάζονται και πάλι για έναν πολύ ακριβό Σεπτέμβριο, με τα έξοδα εκπαίδευσης να αυξάνονται για σχολικά είδη και βιβλία

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Κιλμάρ Αμπρέγο Γκαρσία: O μετανάστης-σύμβολο στις ΗΠΑ ως «βορά» από τον Τραμπ στους MAGA
Εκδικητική τιμωρία 30.08.25

Κιλμάρ Αμπρέγο Γκαρσία: O μετανάστης-σύμβολο στις ΗΠΑ ως «βορά» από τον Τραμπ στους MAGA

Βιώνοντας εδώ και έξι μήνες έναν καφκικό εφιάλτη, ο 30χρονος μετανάστης από το Ελ Σαλβαδόρ, γίνεται εξιλαστήριο θύμα στο «βωμό» της ακραία αντιμεταναστευτικής πολιτικής του Ντόναλντ Τραμπ στις ΗΠΑ

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Ινδονησία: Διαδηλωτές πυρπόλησαν κτίριο περιφερειακού συμβουλίου – Τουλάχιστον 3 νεκροί
Ινδονησία 30.08.25

Φονική πυρπόληση κρατικού κτιρίου από διαδηλωτές

«Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν επί τόπου και ένας κατέληξε στο νοσοκομείο» όταν παγιδεύτηκαν σε φλεγόμενο κρατικό κτίριο, το οποίο πυρπόλησαν διαδηλωτές στην πόλη Μακάσαρ της Ινδονησίας.

Σύνταξη
Ουκρανία: «Μαζικές» ρωσικές επιθέσεις με πυραύλους και drones στο Ντνιπροπετρόφσκ και τη Ζαπορίζια
Ουκρανία 30.08.25

«Μαζικές» ρωσικές επιθέσεις στο Ντνίπρο και τη Ζαπορίζια

«Η περιφέρεια δέχεται μαζική επίθεση» από τη Ρωσία, αναφέρει ο περιφερειάρχης του Ντνιπροπετρόφσκ, ενώ οι ουκρανικές αρχές κάνουν λόγο για τραυματισμούς από βομβαρδισμούς και στη Ζαπορίζια.

Σύνταξη
ΗΠΑ: Η Νόεμ απολύει 23 υπαλλήλους της FEMA επικαλούμενη κενά ασφαλείας στον κυβερνοχώρο
ΗΠΑ 30.08.25

Η Νόεμ απολύει 23 υπαλλήλους της FEMA επικαλούμενη... κενά ασφαλείας

Η Νόεμ κατηγόρησε 23 υπαλλήλους της FEMA για «αποτυχία», «αμέλεια», «ανικανότητα» και ανεντιμότητα, και τους απέλυσε λίγες μέρες μετά την επιστολή διαμαρτυρίας που υπέγραψαν μέλη του προσωπικού.

Σύνταξη
ΗΠΑ: Εφετείο κρίνει παράνομους τους περισσότερους δασμούς που επέβαλε ο Τραμπ
Εντονη αντίδραση 30.08.25

Εφετείο κρίνει παράνομους τους περισσότερους δασμούς του Τραμπ

«Ενα άκρως μεροληπτικό Εφετείο αποφάνθηκε εσφαλμένα ότι οι δασμοί μας πρέπει να καταργηθούν», αντέδρασε ο Ντόναλντ Τραμπ στην εφετειακή απόφαση που έκρινε παράνομους τους περισσότερους δασμούς του.

Σύνταξη
Βόρεια Κορέα: Ο Κιμ υπόσχεται «όμορφη ζωή» στις οικογένειες των «μαρτύρων» που σκοτώθηκαν στη Ρωσία
Βόρεια Κορέα 30.08.25

Ο Κιμ υπόσχεται «όμορφη ζωή» στις οικογένειες των «μαρτύρων» του Κουρσκ

Ο Κιμ Γιονγκ Ουν συναντήθηκε με οικογένειες στρατιωτικών που πολέμησαν και έχασαν τη ζωή τους στο Κουρσκ της Ρωσίας, «αποτίνοντας φόρο τιμής σε όσους θυσιάστηκαν στον βωμό του καθήκοντος».

Σύνταξη
Πούτιν: Μόσχα και Πεκίνο αντιτίθενται από κοινού σε κυρώσεις που εισάγουν διακρίσεις στο παγκόσμιο εμπόριο
Xinhua 30.08.25

Μόσχα και Πεκίνο αντιτίθενται στις διεθνείς κυρώσεις, τονίζει ο Πούτιν

Μόσχα και Πεκίνο θα εξακολουθήσουν να εργάζονται για τη μείωση των ανταποδοτικών εμπορικών φραγμών, αναφέρει ο Βλαντίμιρ Πούτιν σε συνέντευξή του στο κινεζικό πρακτορείο ειδήσεων Xinhua.

Σύνταξη
Ουκρανία: Την πιθανή πώληση συστημάτων Patriot αξίας 179,1 εκατ. δολαρίων ενέκριναν οι ΗΠΑ
Αξίας 179,1 εκατ. δολαρίων 30.08.25

Οι ΗΠΑ εγκρίνουν την πιθανή πώληση συστημάτων Patriot στην Ουκρανία

Την πιθανή πώληση συστημάτων αντιαεροπορικής άμυνας Patriot, εκτιμώμενης αξίας 179,1 εκατομμυρίων δολαρίων, ενέκρινε το Στέιτ Ντιπάρτμεντ, σύμφωνα με ανακοίνωση του Πενταγώνου.

Σύνταξη
Σφοδρή επίθεση του Λευκού Οίκου στο Politico – «Επιχείρηση ξένης ανάμιξης» το άρθρο για τον Γουίτκοφ
Αρθρο για Γουίτκοφ 30.08.25

Σφοδρή επίθεση του Λευκού Οίκου στο Politico για «επιχείρηση ξένης ανάμιξης»

Το άρθρο του Politico για τον Στιβ Γουίτκοφ «είναι μια επιχείρηση ξένης ανάμιξης», δηλώνει ο Τζέι Ντι Βανς, ενώ ο Τζέιμς Μπλερ επισημαίνει τον «γερμανικό έλεγχο» του ιστοτόπου.

Σύνταξη
Ο Τραμπ συνεχίζει να εργάζεται για μια συνάντηση Πούτιν – Ζελένσκι, διαβεβαιώνει ο Λευκός Οίκος
Λευκός Οίκος 30.08.25

«Ο Τραμπ συνεχίζει να εργάζεται για μια συνάντηση Πούτιν - Ζελένσκι»

Απαντώντας σε δηλώσεις του Μακρόν για εξαπάτηση του Τραμπ από τον ρώσο πρόεδρο, αξιωματούχος του Λευκού Οίκου δήλωσε ότι συνεχίζονται οι προσπάθεις για μια συνάντηση Πούτιν - Ζελένσκι.

Σύνταξη
Αργεντινή: Δικηγόροι ανθρωπίνων δικαιωμάτων ζητούν τη σύλληψη του Νετανιάχου αν εισέλθει στο έδαφος της χώρας
Εγκλήματα πολέμου 30.08.25

Αργεντινή: Δικηγόροι ανθρωπίνων δικαιωμάτων ζητούν τη σύλληψη του Νετανιάχου αν εισέλθει στο έδαφος της χώρας

Το Ισραήλ έχει αντιμετωπίσει κατηγορίες για γενοκτονία στο Διεθνές Δικαστήριο, ενώ το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο έχει εκδώσει ξεχωριστά ένταλμα σύλληψης για τον Νετανιάχου για κατηγορίες εγκλημάτων πολέμου στη Γάζα

Σύνταξη
Φρίκη στο Λας Βέγκας: Σωροί από αποτεφρωμένα ανθρώπινα λείψανα βρέθηκαν στην έρημο
Fear and Loathing 30.08.25

Φρίκη στο Λας Βέγκας: Σωροί από αποτεφρωμένα ανθρώπινα λείψανα βρέθηκαν στην έρημο

Η μυστηριώδης ανακάλυψη 70 σωρών ανθρώπινων λειψάνων σε έναν χωματόδρομο κοντά στο Λας Βέγκας έχει πυροδοτήσει τη διεξαγωγή έρευνας. Δεν είναι σαφές από πού προέρχονται τα αποτέφρωμένα λείψανα

Σύνταξη
