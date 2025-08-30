Μετανάστες: Εντοπίστηκαν δύο σοροί στη Ρόδο – Η μία ανήκει σε ανήλικη
Δεκάδες μετανάστες εντοπίστηκαν στη Ρόδο - Αργότερα οι αρχές εντόπισαν και τις δύο σορούς
- Υπέκυψε στα τραύματά της από το τροχαίο στο Αλιβέρι και η μητέρα - Το ζεύγος αφήνει πίσω τρία ανήλικα
- Πρώην αξιωματούχος CIA: Γιατί ο Πούτιν λέει «Ναι» στην ένταξη της Ουκρανίας στην ΕΕ
- Η Κάγια Κάλλας δεν είναι «πολύ αισιόδοξη» για την επιβολή κυρώσεων στο Ισραήλ - «Όχι» από Γερμανία
- Σφοδρές αντιδράσεις στο Κεμπέκ για τον νόμο που θα απαγορεύει την προσευχή δημοσίως
Δύο σοροί που ανήκουν σε μετανάστες, ενός άνδρα και μίας γυναίκας -που εκτιμάται ότι πιθανόν ήταν ανήλικη- εντοπίστηκαν στην παραλία του Μαύρου Κάβου Ρόδου από στελέχη του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής.
Στο ίδιο σημείο βρέθηκαν άλλοι τρεις μετανάστες, οι οποίοι μεταφέρθηκαν στη Λιμενική Αρχή Ρόδου για τις προβλεπόμενες διαδικασίες, σύμφωνα με όσα μεταδίδει το ΑΠΕ.
Το Λιμενικό εντόπισε δεκάδες μετανάστες και πρόσφυγες
Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα-Ελληνική Ακτοφυλακή λίγο νωρίτερα, στην περιοχή Γενναδίου, στελέχη της Ελληνικής Αστυνομίας είχαν εντοπίσει 38 αλλοδαπούς σε έλεγχο για την αντιμετώπιση της παράτυπης μετανάστευσης.
Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη πληροφόρηση πώς οι μετανάστες και ποιον τρόπο έφθασαν στο νησί
Προανάκριση για την υπόθεση διενεργείται από τις αρμόδιες αρχές, ενώ ερευνώνται οι συνθήκες θανάτου των δύο ανθρώπων.
