Δύο σοροί που ανήκουν σε μετανάστες, ενός άνδρα και μίας γυναίκας -που εκτιμάται ότι πιθανόν ήταν ανήλικη- εντοπίστηκαν στην παραλία του Μαύρου Κάβου Ρόδου από στελέχη του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής.

Στο ίδιο σημείο βρέθηκαν άλλοι τρεις μετανάστες, οι οποίοι μεταφέρθηκαν στη Λιμενική Αρχή Ρόδου για τις προβλεπόμενες διαδικασίες, σύμφωνα με όσα μεταδίδει το ΑΠΕ.

Το Λιμενικό εντόπισε δεκάδες μετανάστες και πρόσφυγες

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα-Ελληνική Ακτοφυλακή λίγο νωρίτερα, στην περιοχή Γενναδίου, στελέχη της Ελληνικής Αστυνομίας είχαν εντοπίσει 38 αλλοδαπούς σε έλεγχο για την αντιμετώπιση της παράτυπης μετανάστευσης.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη πληροφόρηση πώς οι μετανάστες και ποιον τρόπο έφθασαν στο νησί

Προανάκριση για την υπόθεση διενεργείται από τις αρμόδιες αρχές, ενώ ερευνώνται οι συνθήκες θανάτου των δύο ανθρώπων.