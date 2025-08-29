newspaper
Διασώθηκαν 120 μετανάστες από ιστιοφόρο σκάφος νότια της Ρόδου
29 Αυγούστου 2025

Διασώθηκαν 120 μετανάστες από ιστιοφόρο σκάφος νότια της Ρόδου

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης

Σύνταξη
A
A
Επιχείρηση εντοπισμού και διάσωσης περίπου 120 αλλοδαπών, μεταναστών, επιβαινόντων σε ιστιοφόρο σκάφος πραγματοποιήθηκε στη θαλάσσια περιοχή 17 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά της Ρόδου.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ).

Εντοπίστηκε από το Λιμενικό το σκάφος

Το σκάφος εντοπίστηκε από πλοίο ανοιχτής θαλάσσης του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, ενώ στην επιχείρηση συνέδραμαν και δύο παραπλέοντα πλοία.

Οι 120 διασωθέντες μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι της Ρόδου.

Business
Unicredit – Alpha Bank: Το deal που αλλάζει το εγχώριο τραπεζικό σύστημα

Unicredit – Alpha Bank: Το deal που αλλάζει το εγχώριο τραπεζικό σύστημα

Business
Πέτρος Τζαννετάκης: Τα οφέλη για ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ – Motor Oil από το deal στην ηλεκτρική ενέργεια

Πέτρος Τζαννετάκης: Τα οφέλη για ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ – Motor Oil από το deal στην ηλεκτρική ενέργεια

Ανάβυσσος: Διέρρηξαν σπίτι και έφυγαν με λεία 230.000 ευρώ σε χρήματα και τιμαλφή
29.08.25

Διέρρηξαν σπίτι στην Ανάβυσσο και έφυγαν με λεία 230.000 ευρώ - Σε εξέλιξη οι έρευνες για τον εντοπισμό τους

Οι δράστες πήραν από το χρηματοκιβώτιο λεφτά και κοσμήματα, αλλά και άλλα αντικείμενα μεγάλης αξίας που υπήρχαν στο σπίτι στην Ανάβυσσο

Σύνταξη
Σε φιάσκο εξελίσσεται η σύλληψη των δύο νεαρών για εμπρησμό στην Πάτρα – Το πόρισμα της Πυροσβεστικής
Ελλάδα 28.08.25

Σε φιάσκο εξελίσσεται η σύλληψη των δύο νεαρών για εμπρησμό στην Πάτρα – Το πόρισμα της Πυροσβεστικής

Όλα τα στοιχεία δείχνουν ότι η φωτιά προκλήθηκε από το φαινόμενο της κηλίδωσης, δηλαδή από αιωρούμενα φλεγόμενα σωματίδια που μεταφέρθηκαν με τον αέρα από το πύρινο μέτωπο που ήταν σε εξέλιξη στην Πάτρα

Σύνταξη
Εξαφανίστηκε από το Χαλάνδρι και βρέθηκε νεκρός στη «χαράδρα του Χάρου» στον Γράμμο
Ελλάδα 28.08.25

Εξαφανίστηκε από το Χαλάνδρι και βρέθηκε νεκρός στη «χαράδρα του Χάρου» στον Γράμμο

Ο 37χρονος είχε φύγει για τη δουλειά το πρωί της Τρίτης και δεν επέστρεψε - Η οικογένειά δήλωσε εξαφάνιση και τελικά ο άτυχος άνδρας βρέθηκε πολλά χιλιόμετρα μακριά νεκρός μέσα σε μια χαράδρα.

Σύνταξη
Ελληνικά νησιά εκτός ελέγχου: Ο υπερτουρισμός πλήττει το «καλό όνομα» της χώρας ως προορισμού
28.08.25

Ελληνικά νησιά εκτός ελέγχου: Ο υπερτουρισμός πλήττει το «καλό όνομα» της χώρας ως προορισμού

Μικρά νησιά, όπως η Σύμη ή η Ύδρα, βιώνουν αυτό που λέγεται υπερτουρισμός. Τουρίστες εκφράζουν παράπονα γιατί δεν μπορούν να απολαύσουν τις διακοπές , οι κάτοικοι αγωνίζονται να αντέξουν την πίεση.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Θύμα βίαιης ληστείας καρκινοπαθής συνταξιούχος – Του πήραν τη σύνταξη
28.08.25

Θύμα βίαιης ληστείας καρκινοπαθής συνταξιούχος – Του πήραν τη σύνταξη

Άγρια επίθεση στην είσοδο της πολυκατοικίας που μένει δέχθηκε ηλικιωμένος καρκινοπαθής. Άγνωστοι νεαροί του επιτέθηκαν με βιαιότητα, τον ξυλοκόπησαν και του έκλεψαν τα 500 ευρώ της σύνταξής του.

Σύνταξη
Υγεία: Στο έλεος της τύχης οι πολίτες – Ψάχνουν γιατρούς και ασθενοφόρα ακόμα και σε μεγάλα νησιά
Ελλάδα 28.08.25

Υγεία: Στο έλεος της τύχης οι πολίτες – Ψάχνουν γιατρούς και ασθενοφόρα ακόμα και σε μεγάλα νησιά

Μπαράζ καταγγελιών από τους πολίτες, μετά το περιστατικό στην Αίγινα, όπου έχασε τη ζωή της 79χρονη επειδή το Κέντρο Υγείας δεν διέθετε οδηγό ασθενοφόρου

Σύνταξη
Εκπτώσεις σε ακτοπλοϊκά εισιτήρια στις άγονες γραμμές ανακοίνωσε ο Κικίλιας
29.08.25

Εκπτώσεις σε ακτοπλοϊκά εισιτήρια στις άγονες γραμμές ανακοίνωσε ο Κικίλιας

«Γιατί η νησιωτικότητα δεν είναι μειονέκτημα, αλλά συγκριτικό πλεονέκτημα για την πατρίδα μας», επισήμανε ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας

Σύνταξη
Υεμένη: Αναφορές ότι σκοτώθηκε ο πρωθυπουργός σε ισραηλινή επίθεση – Δεν το έχουν επιβεβαιώσει οι Χούθι
29.08.25

Αναφορές ότι σκοτώθηκε ο πρωθυπουργός της Υεμένης σε ισραηλινή επίθεση - Δεν το έχουν επιβεβαιώσει οι Χούθι

Οι Χούθι δεν έχουν αναφερθεί στα θύματα από τη συγκεκριμένη επίθεση του Ισραήλ στη Σαναά, πρωτεύουσα της Υεμένης - Οι IDF λένε ότι έπληξαν «στρατιωτικό στόχο»

Σύνταξη
Γεραπετρίτης για Φιντάν: Η Ελλάδα δεν έχει φοβικά σύνδρομα, ας μην μετατρέπουν την αμηχανία σε εχθροπάθεια
29.08.25

Γεραπετρίτης για Φιντάν: Η Ελλάδα δεν έχει φοβικά σύνδρομα, ας μην μετατρέπουν την αμηχανία σε εχθροπάθεια

Ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης επισημαίνει, απαντώντας στον Χακάν Φιντάν ότι «οι σχέσεις καλής γειτονίας, τις οποίες η Ελλάδα ανέκαθεν επιδιώκει, δεν προάγεται με αμετροεπείς και άκαιρες δηλώσεις»

Σύνταξη
Χρήστος Λεοντής: «Είπα στον Σταμάτη, «κάνε ό,τι θέλεις, ό,τι σου κατεβάσει η κούτρα!»
29.08.25

Ο Χρήστος Λεοντής μας μιλά για τα «Αριστοφάνεια» στο Ηρώδειο και τη συνέργασία του με τον Σταμάτη Κραουνάκη

Ο επί σκηνής παρουσιαζόμενος Αριστοφάνης, σχολιάζει την επικαιρότητα της εποχής του, που ενδεχομένως μπορεί να σας θυμίζει κάτι από το σήμερα.

Μαρία Κωνσταντοπούλου
Μαρία Κωνσταντοπούλου
29.08.25

Φιντάν κατά Ελλάδας: Χρησιμοποιούν την Τουρκία σαν πολιτική ασπιρίνη – Να σταματήσουν το αντιτουρκικό αίσθημα
Ελληνοτουρκικά 29.08.25

Φιντάν κατά Ελλάδας: Χρησιμοποιούν την Τουρκία σαν πολιτική ασπιρίνη – Να σταματήσουν το αντιτουρκικό αίσθημα

«Τους συμβουλεύω να σταματήσουν το αντιτουρκικό αίσθημα. Αυτός ο φόβος δεν τους ωφελεί. Τους οδηγεί σε πανικό», τόνισε, προκλητικά, ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας Χακάν Φιντάν

Σύνταξη
«Θα μισούσε την ταινία για τη ζωή του»: Το κρυφό παιδί του Φρέντι Μέρκιουρι τα βάζει με το φιλμ Bohemian Rhapsody
29.08.25

«Θα μισούσε την ταινία για τη ζωή του»: Το κρυφό παιδί του Φρέντι Μέρκιουρι τα βάζει με το φιλμ Bohemian Rhapsody

«Η ταινία είναι γεμάτη ανακρίβιες» δήλωσε η Β., η γυναίκα που πριν τέσσερις μήνες είπε ότι είναι η κόρη του leader των Queen Φρέντι Μέρκιουρι - έστω κι αν πολλοί δεν την πιστεύουν.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Ιράν: Γιατί η επαναφορά κυρώσεων από την Ε3 μπορεί να βαθύνει την πυρηνική κρίση
29.08.25

Γιατί η επαναφορά κυρώσεων από την Ε3 κατά του Ιράν μπορεί να βαθύνει την πυρηνική κρίση

Τι αποφάσισαν Γαλλία, Ηνωμένο Βασίλειο και Γερμανία (Ε3) - Τι είναι ο Μηχανισμός «snapback» - Η στάση των ΗΠΑ, τι λέει η Τεχεράνη - Οι τρεις προϋποθέσεις για να αναβληθεί η επιβολή των κυρώσεων

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Σι και Πούτιν δίπλα-δίπλα: Η στρατιωτική παρέλαση του Πεκίνου θα είναι διαφορετική από τις άλλες
29.08.25

Σι και Πούτιν δίπλα-δίπλα: Η στρατιωτική παρέλαση του Πεκίνου θα είναι διαφορετική από τις άλλες

Η τέταρτη μεγάλη στρατιωτική παρέλαση της Κίνας επί ηγεσίας Σι θα συνδυάσει τα πιο προηγμένα όπλα, πολλούς επισκέπτες και παρελθόν, στέλνοντας μηνύματα "εκεί που πρέπει".

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Βενεζουέλα: Πρωτοφανής εχθρότητα η αποστολή αμερικανικών πυρηνικών υποβρυχίων – Επιστολή στον ΟΗΕ
29.08.25

Πρωτοφανής εχθρότητα η αποστολή αμερικανικών πυρηνικών υποβρυχίων - Επιστολή της Βενεζουέλας στον ΟΗΕ

Η Βενεζουέλα κατηγορεί τις ΗΠΑ ότι υπονομεύουν την περιφερειακή και διεθνή ασφάλεια - «Γελοίο να λες ότι θα πολεμήσεις τη διάδοση ναρκωτικών με πυρηνικά υποβρύχια»

Σύνταξη
Eurostat: Η διατροφική ανασφάλεια πλήττει το 35% των φτωχών νοικοκυριών στην Ελλάδα
Eurostat 29.08.25

Η διατροφική ανασφάλεια πλήττει το 35% των φτωχών νοικοκυριών στην Ελλάδα

Σύμφωνα με τη Εurostat πάνω από ένα στα τρία φτωχά νοικοκυριά στην Ελλάδα δεν μπορεί να πληρώσει για να έχει μέρα παρά μέρα ένα γεύμα με κρέας, ψάρι ή λαχανικά ισοδύναμης θρεπτικής αξίας.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Μινεάπολη: Ένας 8χρονος και μία 10χρονη τα θύματα του μακελειού – «Πάρτε μέτρα κατά της ένοπλης βίας»
29.08.25

Ένας 8χρονος και μία 10χρονη τα θύματα του μακελειού στη Μινεάπολη - «Πάρτε μέτρα κατά της ένοπλης βίας» λένε οι γονείς

Το μακελειό σε εκκλησία σχολείου στη Μινεάπολη συγκλονίζει τις ΗΠΑ που βρίσκονται ξανά ενώπιον ενός εγκλήματος με μαζικούς πυροβολισμούς - Τα μηνύματα των οικογενειών των παιδιών που σκοτώθηκαν

Σύνταξη
