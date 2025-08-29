Διασώθηκαν 120 μετανάστες από ιστιοφόρο σκάφος νότια της Ρόδου

Επιχείρηση εντοπισμού και διάσωσης περίπου 120 αλλοδαπών, μεταναστών, επιβαινόντων σε ιστιοφόρο σκάφος πραγματοποιήθηκε στη θαλάσσια περιοχή 17 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά της Ρόδου.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ).

Εντοπίστηκε από το Λιμενικό το σκάφος

Το σκάφος εντοπίστηκε από πλοίο ανοιχτής θαλάσσης του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, ενώ στην επιχείρηση συνέδραμαν και δύο παραπλέοντα πλοία.

Οι 120 διασωθέντες μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι της Ρόδου.