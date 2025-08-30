newspaper
Σάββατο 30 Αυγούστου 2025
Μαυριτανία: Τραγωδία με τουλάχιστον 69 νεκρούς μετανάστες από σκάφος που ανατράπηκε στις ακτές της χώρας
Κόσμος 30 Αυγούστου 2025 | 00:15

Μαυριτανία: Τραγωδία με τουλάχιστον 69 νεκρούς μετανάστες από σκάφος που ανατράπηκε στις ακτές της χώρας

Η ακτοφυλακή αναφέρει ότι πλοίο που μετέφερε περίπου 160 άτομα ανατράπηκε σε απόσταση 8 χιλιόμετρα βόρεια της Νουακσότ στην Μαυριτανία

Εξήντα εννέα άτομα πνίγηκαν όταν ένα πλοίο γεμάτο μετανάστες ανατράπηκε στα ανοικτά των ακτών στην Μαυριτανία νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, ανέφεραν αξιωματούχοι της ακτοφυλακής την Παρασκευή 29 Αυγούστου.

Το ατύχημα συνέβη αργά την Τρίτη, σύμφωνα με τον Guardian, όταν οι επιβάτες του σκάφους εντόπισαν τα φώτα μιας παράκτιας πόλης περίπου 50 μίλια (80 χλμ.) βόρεια της πρωτεύουσας Νουακσότ, με αποτέλεσμα οι επιβάτες να συσσωρευτούν στη μία πλευρά του σκάφους, προκαλώντας την ανατροπή του, όπως δήλωσε στους δημοσιογράφους ο Μοχάμεντ Αμπντάλα, επικεφαλής της ακτοφυλακής.

«Όταν οι μετανάστες είδαν τα φώτα της ακτής, προσπάθησαν να μετακινηθούν σε ένα μέρος του σκάφους, με αποτέλεσμα να ανατραπεί», είπε ο Αμπντάλα.

Το σκάφος είχε αναχωρήσει από την Γκάμπια πριν από μια εβδομάδα, μεταφέροντας περίπου 160 άτομα, μεταξύ των οποίων υπήρχαν Σενεγαλέζοι και Γκάμπιανοί υπήκοοι.

Ο αρχικός αριθμός των νεκρών ήταν 49, αλλά μια μεταγενέστερη καταμέτρηση από τον αξιωματούχο αύξησε τον αριθμό σε 69. Δεκαεπτά επιζώντες διασώθηκαν από το νερό από μια περιπολία της ακτοφυλακής.

Η επικίνδυνη διαδρομή της Μαυριτανίας

Χιλιάδες μετανάστες έχουν χάσει τη ζωή τους τα τελευταία χρόνια κατά τη διάρκεια της επικίνδυνης θαλάσσιας διαδρομής μεταξύ Αφρικής και Ευρώπης. Σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης (IOM), τουλάχιστον 8.938 άτομα έχασαν τη ζωή τους το 2024 προσπαθώντας να διασχίσουν τα σύνορα.

Οι ταξιδιώτες που διέρχονται από τη Μαυριτανία προέρχονται συνήθως από γειτονικές χώρες, όπως η Σενεγάλη και το Μάλι, και προσπαθούν να φτάσουν στην Ευρώπη.

Ωστόσο, τα ισχυρά θαλάσσια ρεύματα και η ευπαθής κατάσταση των σκαφών καθιστούν την μακρά διαδρομή επικίνδυνη.

Μερικοί άνθρωποι προσπαθούν επίσης να διασχίσουν τη Σαχάρα, η οποία καλύπτει το 90% του εδάφους της Μαυριτανίας, αντέχοντας θερμοκρασίες άνω των 45 °C.

Καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των μεταναστών

Η Human Rights Watch έχει αναφερθεί σε περιπτώσεις κακοποίησης μεταναστών από αξιωματούχους ασφαλείας της Μαυριτανίας.

Σε μια έκθεση 142 σελίδων που δημοσιεύθηκε την Τετάρτη, η HRW ανέφερε ότι έχει τεκμηριώσει «χρήση παρατεταμένων, επώδυνων μέσων περιορισμού, περιορισμένη παροχή τροφής και νερού και άλλες κακομεταχειρίσεις» από την αστυνομία στο πλαίσιο μιας εκστρατείας καταστολής που χρηματοδοτείται από το 2024 με συμφωνία ύψους 210 εκατ. ευρώ (182 εκατ. λίρες) με την ΕΕ.

Οι αρχές στο Νουακσότ δεν έχουν ακόμη απαντήσει στην έκθεση, η οποία προκάλεσε συζήτηση σε κυβερνητικούς και ανθρωπιστικούς κύκλους αυτή την εβδομάδα.

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Σάββατο 30 Αυγούστου 2025
Απόρρητο