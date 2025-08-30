Αυτό είναι το διοικητικό συμβούλιο του «νέου ΟΣΕ» – Πρόεδρος ο Γιώργος Ιωάννου
«Στόχος του νέου φορέα είναι η συνολική αναβάθμιση της σιδηροδρομικής ασφάλειας», τονίζεται σε ανακοίνωση του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών
Μετά την ολοκλήρωση της συγχώνευσης των φορέων ΟΣΕ, ΕΡΓΟΣΕ και τροχαίου υλικού της ΓΑΙΑΟΣΕ, σύμφωνα με τους νόμους 5167/2024 και 5220/2025, συνίσταται η νέα εταιρεία «Σιδηρόδρομοι Ελλάδος Μονοπρόσωπη Α.Ε.».
«Στόχος του νέου φορέα είναι η συνολική αναβάθμιση της σιδηροδρομικής ασφάλειας, η ενίσχυση της εποπτείας του δικτύου και η αξιολόγηση του προσωπικού, με βάση τα ευρωπαϊκά πρότυπα λειτουργίας και διακυβέρνησης» τονίζεται σε ανακοίνωση του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.
Η σύνθεση του διοικητικού συμβουλίου έχει ως εξής, σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου:
– Γιώργος Ιωάννου – Πρόεδρος: Καθηγητής Διοίκησης Παραγωγής και Υπηρεσιών στο ΟΠΑ, με σημαντική εμπειρία στη διοίκηση οργανισμών και αγορών ενέργειας. Από το 2024 είναι Πρόεδρος του ΟΣΕ, προωθώντας τον εκσυγχρονισμό του Οργανισμού.
– Χρήστος Παληός – Διευθύνων Σύμβουλος: Διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός με MBA. Έχει διατελέσει Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΡΓΟΣΕ, με εμπειρία στη διοίκηση έργων υποδομών και βαθιά γνώση των διαδικασιών της Δημόσιας Διοίκησης.
– Χρύσα (Κρίστη) Αγαπητού – Αντιπρόεδρος: Επίκουρη Καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς με ειδίκευση στη διαχείριση κρίσεων και την επιχειρησιακή στρατηγική. Έχει εμπειρία σε θέματα επιχειρηματικότητας, τοπικής αυτοδιοίκησης και ψηφιακού μετασχηματισμού.
– Ευάγγελος Χριστογιάννης – Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος: Πολιτικός Μηχανικός με διδακτορικό στην οικονομική αποδοτικότητα σιδηροδρομικών διαδρόμων. Διαθέτει 20ετή εμπειρία στον ΟΣΕ σε θέσεις ευθύνης για τη συντήρηση και τη διαχείριση έργων υποδομής.
– Αθανάσιος Στάβερης – Μέλος ΔΣ: Ιδρυτής της εταιρείας Tools of Tech με αντικείμενο την κυβερνοασφάλεια και την Τεχνητή Νοημοσύνη. Πρώην γενικός γραμματέας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, με διεθνή εμπειρία σε έργα δημόσιας ασφάλειας και ψηφιακού μετασχηματισμού.
– Κατερίνα Δεμερούτη – Μέλος ΔΣ: Γενική Διευθύντρια Εταιρικής Υποστήριξης στη ΣΤΑΣΥ. Έχει πολυετή εμπειρία σε στρατηγική επικοινωνία, διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού και μετασχηματισμό δημόσιων συγκοινωνιών.
– Μάριος Μπόμπουλος – Μέλος ΔΣ: Ηλεκτρολόγος Μηχανικός με διεθνή εμπειρία στη Βρετανία και στην Ελλάδα, με έμφαση σε έργα σιδηροδρόμων και ενέργειας. Σήμερα είναι Διευθύνων Σύμβουλος της PPC Inspectra (Όμιλος ΔΕΗ).
