Αυτό είναι το διοικητικό συμβούλιο του «νέου ΟΣΕ» – Πρόεδρος ο Γιώργος Ιωάννου
Ελλάδα 30 Αυγούστου 2025 | 11:00

Αυτό είναι το διοικητικό συμβούλιο του «νέου ΟΣΕ» – Πρόεδρος ο Γιώργος Ιωάννου

«Στόχος του νέου φορέα είναι η συνολική αναβάθμιση της σιδηροδρομικής ασφάλειας», τονίζεται σε ανακοίνωση του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Spotlight

Μετά την ολοκλήρωση της συγχώνευσης των φορέων ΟΣΕ, ΕΡΓΟΣΕ και τροχαίου υλικού της ΓΑΙΑΟΣΕ, σύμφωνα με τους νόμους 5167/2024 και 5220/2025, συνίσταται η νέα εταιρεία «Σιδηρόδρομοι Ελλάδος Μονοπρόσωπη Α.Ε.».

«Στόχος του νέου φορέα είναι η συνολική αναβάθμιση της σιδηροδρομικής ασφάλειας, η ενίσχυση της εποπτείας του δικτύου και η αξιολόγηση του προσωπικού, με βάση τα ευρωπαϊκά πρότυπα λειτουργίας και διακυβέρνησης» τονίζεται σε ανακοίνωση του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

Η σύνθεση του διοικητικού συμβουλίου έχει ως εξής, σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου:

– Γιώργος Ιωάννου – Πρόεδρος: Καθηγητής Διοίκησης Παραγωγής και Υπηρεσιών στο ΟΠΑ, με σημαντική εμπειρία στη διοίκηση οργανισμών και αγορών ενέργειας. Από το 2024 είναι Πρόεδρος του ΟΣΕ, προωθώντας τον εκσυγχρονισμό του Οργανισμού.

– Χρήστος Παληός – Διευθύνων Σύμβουλος: Διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός με MBA. Έχει διατελέσει Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΡΓΟΣΕ, με εμπειρία στη διοίκηση έργων υποδομών και βαθιά γνώση των διαδικασιών της Δημόσιας Διοίκησης.

– Χρύσα (Κρίστη) Αγαπητού – Αντιπρόεδρος: Επίκουρη Καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς με ειδίκευση στη διαχείριση κρίσεων και την επιχειρησιακή στρατηγική. Έχει εμπειρία σε θέματα επιχειρηματικότητας, τοπικής αυτοδιοίκησης και ψηφιακού μετασχηματισμού.

– Ευάγγελος Χριστογιάννης – Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος: Πολιτικός Μηχανικός με διδακτορικό στην οικονομική αποδοτικότητα σιδηροδρομικών διαδρόμων. Διαθέτει 20ετή εμπειρία στον ΟΣΕ σε θέσεις ευθύνης για τη συντήρηση και τη διαχείριση έργων υποδομής.

– Αθανάσιος Στάβερης – Μέλος ΔΣ: Ιδρυτής της εταιρείας Tools of Tech με αντικείμενο την κυβερνοασφάλεια και την Τεχνητή Νοημοσύνη. Πρώην γενικός γραμματέας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, με διεθνή εμπειρία σε έργα δημόσιας ασφάλειας και ψηφιακού μετασχηματισμού.

– Κατερίνα Δεμερούτη – Μέλος ΔΣ: Γενική Διευθύντρια Εταιρικής Υποστήριξης στη ΣΤΑΣΥ. Έχει πολυετή εμπειρία σε στρατηγική επικοινωνία, διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού και μετασχηματισμό δημόσιων συγκοινωνιών.

– Μάριος Μπόμπουλος – Μέλος ΔΣ: Ηλεκτρολόγος Μηχανικός με διεθνή εμπειρία στη Βρετανία και στην Ελλάδα, με έμφαση σε έργα σιδηροδρόμων και ενέργειας. Σήμερα είναι Διευθύνων Σύμβουλος της PPC Inspectra (Όμιλος ΔΕΗ).

World
Αντρέα Ορσέλ: Ο dealmaker των τραπεζών στην Ευρώπη

Αντρέα Ορσέλ: Ο dealmaker των τραπεζών στην Ευρώπη

Economy
Σούπερ μάρκετ: Πώς η ευλογιά και το ράλι στα commodities ανεβάζουν τις τιμές [γραφήματα]

Σούπερ μάρκετ: Πώς η ευλογιά και το ράλι στα commodities ανεβάζουν τις τιμές [γραφήματα]

inWellness
inTown
