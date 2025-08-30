magazin
Έλλη Τρίγγου: Απολαμβάνει το καλοκαίρι, ποζάροντας χωρίς μαγιό
30 Αυγούστου 2025

Έλλη Τρίγγου: Απολαμβάνει το καλοκαίρι, ποζάροντας χωρίς μαγιό

Η Έλλη Τρίγγου ανέμελη και χαλαρή διάθεση στις καλοκαιρινές διακοπές της.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Trend alert! Χάνουμε βάρος με τη μέθοδο ABCD

Trend alert! Χάνουμε βάρος με τη μέθοδο ABCD

Spotlight

Η Έλλη Τρίγγου, απολαμβάνει τις τελευταίες μέρες των διακοπών της, σε ένα διάλειμμα από τα γυρίσματα της νέας κωμωδίας με τίτλο «Τα Φαντάσματα», στην οποία θα πρωταγωνιστήσει φέτος μαζί με τον Ορφέα Αυγουστίδη και θα προβληθεί στο STAR.

Η ηθοποιός είχε ένα βαρύ χειμώνα από επαγγελματικές υποχρεώσεις, αφού παράλληλα με τη σειρά «Μάγισσες» που προβλήθηκε στον ANT1, είχε τις παραστάσεις στο θέατρο.

‘Ελλη Τρίγγκου: Ανέμελες καλοκαιρινές στιγμές

Η ‘Ελλη Τρίγγκου σε φωτογραφίες της που ανέβασε στον προσωπικό λογαριασμό της στο Instagram, πόζαρε χαμογελαστή σε μια απομονωμένη παραλία, αλλά και με γυρισμένη με την πλάτη στον φακό και χωρίς να φορά μαγιό, αναδεικνύοντας έτσι το εντυπωσιακό τατουάζ στην πλάτη της.

Η ηθοποιός που κυρίως αποφεύγει τα φώτα της δημοσιότητας, συγκέντρωσε πολλά θετικά σχόλια από τους followers της.

View this post on Instagram

A post shared by Elli Tringou (@ellitringou)

Έλλη Τρίγγου – Ορφέας Αυγουστίδης: Η νέα συνεργασία τους

Στη σειρά «Τα φαντάσματα» θα δούμε τους δύο ηθοποιούς σε κάθε βήμα τους να τους ακολουθούν εννέα ξεκαρδιστικά και ζαβολιάρικα φαντάσματα, που υποδύονται οι Ναταλία Τσαλίκη, Αγορίτσα Οικονόμου, Θοδωρής Σκυφτούλης, Άρης Τρουπάκης, Χάρης Φλέουρας, Άλκης Μπακογιάννης, Ευαγγελία Καρακατσάνη, Νίκος Γιαλελής και ο Στέλιος Ιακωβίδης.

Τη διασκευή του σεναρίου έχει αναλάβει ο Λευτέρης Παπαπέτρου (Εγκλήματα, Είσαι το ταίρι μου, Κάτω Παρτάλι), αποδίδοντας μια φρέσκια χιουμοριστική προσέγγιση.

Τη σκηνοθεσία υπογράφει η Αμαλία Γιαννίκου.

Economy
Σούπερ μάρκετ: Πώς η ευλογιά και το ράλι στα commodities ανεβάζουν τις τιμές [γραφήματα]

Σούπερ μάρκετ: Πώς η ευλογιά και το ράλι στα commodities ανεβάζουν τις τιμές [γραφήματα]

inWellness
inTown
