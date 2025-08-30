newspaper
«Πονοκέφαλος» για τα νοικοκυριά οι τιμές στα σχολικά είδη
Οικονομικές Ειδήσεις 30 Αυγούστου 2025 | 21:36

«Πονοκέφαλος» για τα νοικοκυριά οι τιμές στα σχολικά είδη

Σε απόγνωση βρίσκονται οι γονείς που βλέπουν τα έξοδα για την επιστροφή των μαθητών στα σχολεία να φτάνουν και πάλι στα ύψη.

Σύνταξη
Μετά την επιστροφή από τις διακοπές, έρχεται ακόμα μία που προκαλεί πονοκέφαλο για τον οικογενειακό προϋπολογισμό.

Οι μαθητές ετοιμάζονται να επιστρέψουν στα σχολεία, στα μέσα του Σεπτέμβρη, με το κόστος για ένα νοικοκυριό να είναι συχνά δυσβάσταχτο, καθώς οι δαπάνες για σχολικά συνεχώς αυξάνονται.

Σχολικές τσάντες, κασετίνες, γραφική ύλη και διάφορα άλλα απαραίτητα έξοδα προκαλούν πονοκέφαλο στους γονείς που βλέπουν το πορτοφόλι να αδειάζει.

Έτσι, λίγες μέρες πριν χτυπήσει το πρώτο κουδούνι, χιλιάδες γονείς έχουν ήδη σπεύσει να κάνουν την πρώτη έρευνα αγοράς για σχολικά είδη, με τις τιμές ωστόσο να είναι τσουχτερές.

Ενδεικτικά, το κόστος για σχολική τσάντα κυμαίνεται μεταξύ 25 και 75 ευρώ, για τις κασετίνες από 12 έως 18 ευρώ, τα βασικά τετράδια από 8 έως 12 ευρώ, τα μπλοκ ζωγραφικής από 2 έως 4 ευρώ.

Συμφωνία με… σούπερ μάρκετ ο Θεοδωρικάκος

Από την πλευρά της, η κυβέρνηση μέσω του υπουργού Ανάπτυξης, Τάκη Θεοδωρικάκου υποστηρίζει ότι οι τιμές στα σχολικά είδη θα παραμείνουν σταθερές.

Συγκεκριμένα, ο υπουργός συνάντηση με τους εκπροσώπους των σούπερ μάρκετ, οι οποίοι δεσμεύτηκαν ότι οι τιμές στα σχολικά είδη θα παραμείνουν σταθερές σε σχέση με το 2024.

«Τις επόμενες μέρες και εβδομάδες, οι οικογένειες με παιδιά σε σχολική ηλικία έχουν στο επίκεντρο του ενδιαφέροντός τους τις τιμές των σχολικών ειδών. Ύστερα από συνάντηση που είχα με τους εκπροσώπους των σούπερ μάρκετ, ανέλαβαν τη δέσμευση οι τιμές στα σχολικά είδη να παραμείνουν σταθερές σε σχέση με το 2024. Είναι αναμφίβολα μια θετική εξέλιξη, που ελπίζω να ακολουθήσουν και οι υπόλοιπες επιχειρήσεις», ανακοίνωσε ο υπουργός Ανάπτυξης.

Με τον τρόπο αυτό, το υπουργείο επιχειρεί να πιέσει και τα βιβλιοπωλεία να κρατήσουν σταθερές τιμές φέτος, την ώρα που τα έξοδα για τις μικρές επιχειρήσεις συνεχώς αυξάνονται.

Πάνω από 500 ευρώ το μήνα για εκπαιδευτικές δαπάνες

Η γενική ακρίβεια αναγκάζει πολλούς γονείς να περιοριστούν στις αναγκαίες αγορές, γιατί θα κληθούν να πληρώσουν και τις άλλες δραστηριότητες που συνοδεύουν τη σχολική χρονιά.

Είναι ενδεικτικό ότι σύμφωνα με δημοσκόπηση, το ένα στα δύο νοικοκυριά πληρώνει πάνω από 500 ευρώ το μήνα για εκπαιδευτικές δαπάνες.

Οι δαπάνες αυτές περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων: δίδακτρα ξένων γλωσσών, μουσική – αθλητικές δραστηριότητες (πληρώνει ο ένας στους τέσσερις γονείς), φροντιστήριο (πληρώνει το 36% των γονέων), δίδακτρα ιδιωτικού σχολείου – ΙΕΚ ή κολεγίου (10%), έξοδα διαβίωσης φοιτητή σε άλλη πόλη (30%).

Όπως καταλαβαίνει κανείς, η επιστροφή των μαθητών στα θρανία φέρνει χαρά στους ίδιους, αλλά και άγχος για την κάλυψη των αναγκών στους γονείς τους, καθώς θα χρειαστεί να βάλουν βαθιά το χέρι στην τσέπη.

World
Federal Reserve: Η Κορέα, η συμφωνία του 1951 και ο Τραμπ

Federal Reserve: Η Κορέα, η συμφωνία του 1951 και ο Τραμπ

