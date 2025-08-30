newspaper
Ευρώπη: Τα σχολικά έξοδα αυξάνονται περισσότερο από τον πληθωρισμό – Σε ποιες χώρες είναι πιο ακριβά;
Καθώς τα παιδιά επιστρέφουν στο σχολείο, οι οικογένειες στην Ευρώπη προετοιμάζονται και πάλι για έναν πολύ ακριβό Σεπτέμβριο, με τα έξοδα εκπαίδευσης να αυξάνονται για σχολικά είδη και βιβλία

Νατάσα Ρουγγέρη

Σε αντίθεση με τον πληθωρισμό, το κόστος της επιστροφής των παιδιών στο σχολείο δεν δείχνει σημάδια μείωσης, τουλάχιστον στις περισσότερες από τις μεγαλύτερες οικονομίες στην Ευρώπη.

Τα έξοδα οφείλονται σε μεγάλο βαθμό στα σχολικά βιβλία, τα οποία σε ορισμένες περιπτώσεις αντιπροσωπεύουν περίπου το 70% του συνολικού κόστους, καθώς και στις σχολικές εκδρομές και τα γεύματα.

Πέρα όμως από τις μεγάλες ευρωπαϊκές οικονομίες, «αλμυρό» είναι το «πρώτο κουδούνι» και στις μικρότερες, όπως στην Ελλάδα.

Θα παραμείνουν σταθερές, λέει ο Θεωδορικάκος, αλλά…

Συνάντηση με τον Τάκη Θεοδωρικάκο είχαν πρόσφατα οι εκπρόσωποι των σούπερ μάρκετ, κατά τη διάρκεια της οποίας δεσμεύτηκαν ότι οι τιμές στα σχολικά είδη θα παραμείνουν σταθερές σε σχέση με το 2024.

«Τις επόμενες μέρες και εβδομάδες, οι οικογένειες με παιδιά σε σχολική ηλικία έχουν στο επίκεντρο του ενδιαφέροντός τους τις τιμές των σχολικών ειδών. Ύστερα από συνάντηση που είχα με τους εκπροσώπους των σούπερ μάρκετ, ανέλαβαν τη δέσμευση οι τιμές στα σχολικά είδη να παραμείνουν σταθερές σε σχέση με το 2024. Είναι αναμφίβολα μια θετική εξέλιξη, που ελπίζω να ακολουθήσουν και οι υπόλοιπες επιχειρήσεις», ανακοίνωσε ο υπουργός Ανάπτυξης.

Ωστόσο, οι τιμές του 2024 δεν θα έλεγε κανείς πως ήταν και… φθηνές. Σύμφωνα με τον δείκτη τιμών καταναλωτή της ΕΛΣΤΑΤ (στοιχεία Ιουλίου 2024), η γραφική ύλη και τα υλικά σχεδίασης είχαν ακριβύνει από τον Σεπτέμβριο του 2023 κατά 2,8%.

Ένας μισθός για εκπαιδευτικές δαπάνες στην Ελλάδα

Αξίζει να σημειωθεί, μάλιστα, ότι σύμφωνα με έρευνα κοινής γνώμης, που διεξήγαγε το 2024 η εταιρεία δημοσκοπήσεων Alco για λογαριασμό του ΙΝΕ-ΓΣΕΕ, το ένα στα δύο νοικοκυριά πλήρωσε πάνω από 500 ευρώ το μήνα για εκπαιδευτικές δαπάνες εν γένει, οι οποίες είναι άρρηκτες δεμένες με τα σχολικά έξοδα.

Το δείγμα αφορούσε σε εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα με παιδιά στην εκπαίδευση. Οι δαπάνες μεταξύ άλλων περιελάμβαναν: δίδακτρα ξένων γλωσσών, μουσική – αθλητικές δραστηριότητες (ένας στους τέσσερις γονείς) και φροντιστήριο (το 36% των γονέων).

Από το δείγμα των ερωτηθέντων, το 20% πλήρωνε ως 200 ευρώ το μήνα, το 31% από 251-500 ευρώ το μήνα, το 19% από 500 ως 750 ευρώ το μήνα και το 15% από 750 ως 1000 ή πάνω από 1000 ευρώ το μήνα.

Γερμανία: Σχολικές εκδρομές όσο ο μισθός

Το οικονομικό βάρος είναι ιδιαίτερα μεγάλο για τις γερμανικές οικογένειες, σύμφωνα με στοιχεία που συνέλεξε το Euronews.

Το εκτιμώμενο κόστος για ένα παιδί στο σχολείο είναι περίπου 3.600 ευρώ ετησίως, σύμφωνα με την πλατφόρμα σύγκρισης τιμών Idealo – 4% υψηλότερο από πέρυσι και πάνω από τον τελευταίο ρυθμό πληθωρισμού του 2%.

Τα σχολικά γεύματα στη Γερμανία κοστίζουν περίπου 4 ευρώ ανά παιδί, αν και το κόστος αυτό ποικίλλει σημαντικά ανάλογα με την περιοχή. Στο Βερολίνο, τα γεύματα είναι γενικά δωρεάν, ενώ στο Μόναχο μπορούν να κοστίζουν έως και 5,5 ευρώ το καθένα.

Ωστόσο, το πιο δαπανηρό είναι οι σχολικές εκδρομές, που κοστίζουν κατά μέσο όρο 2.000 ευρώ ετησίως στους γονείς.

Για να αποφευχθούν υπερβολές, ορισμένα γερμανικά ομόσπονδα κράτη έχουν θέσει όρια στο ποσό που μπορούν να δαπανήσουν οι εκπαιδευτικοί για αυτό το σκοπό.

Βρετανία: Τα σχολικά γεύματα αυξάνουν το κόστος κατά 30%

Και στη Βρετανία, τα σχολικά έξοδα ξεπερνούν τον πληθωρισμό, φτάνοντας τα 2.600 ευρώ ετησίως για τους μαθητές της μέσης εκπαίδευσης.

Αυτό αντιστοιχεί σε μια εντυπωσιακή αύξηση 30% τα τελευταία δύο χρόνια, σύμφωνα με έρευνα του Πανεπιστημίου του Loughborough.

Και πάλι, τα γεύματα αντιπροσωπεύουν ένα σημαντικό μέρος των δαπανών. Οι ερευνητές το περιγράφουν ως «τη μεγαλύτερη πίεση στο κόστος, με τα μεσημεριανά γεύματα και τα σνακ να κοστίζουν στις οικογένειες έως και 846 λίρες (981 ευρώ) ετησίως για ένα μαθητή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης».

Ταυτόχρονα, «ενώ το κόστος των στολών έχει μειωθεί ελαφρώς – ιδίως για τους μαθητές της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης – παραμένει ένα σημαντικό βάρος, ειδικά για τις οικογένειες με πολλά παιδιά», αναφέρει η έκθεση.

Ιταλία: Καταγγέλλουν την υπερτίμηση των σχολικών βιβλίων

Σύμφωνα με την ένωση καταναλωτών Codacons, οι ιταλικές οικογένειες αναμένεται να δαπανήσουν σχεδόν 600 ευρώ ετησίως για μαθητές γυμνασίου και πάνω από 1.200 ευρώ για μαθητές λυκείου.

Το κόστος σχολικών ειδών, όπως σακίδια, ημερολόγια και κασετίνες, αυξήθηκε κατά 3% έως 5% σε σύγκριση με το 2024.

Τα σχολικά βιβλία παραμένουν το πιο ακριβό είδος. Η έκθεση καταγγέλλει το γεγονός ότι οι γονείς συχνά αναγκάζονται να αγοράζουν καινούργια βιβλία αντί για μεταχειρισμένα, ακόμη και για μικρές αλλαγές μεταξύ της παλαιάς και της νέας έκδοσης.

Μια άλλη ένωση καταναλωτών στην Ιταλία, η ADOC, υπολογίζει το κόστος των σχολικών βιβλίων για οκτώ χρόνια, από την έναρξη του γυμνασίου μέχρι το τέλος του λυκείου, σε 2.524 ευρώ ανά μαθητή.

Γαλλία: Η ανακύκλωση ανακουφίζει τις οικογένειες

Η Γαλλία είναι η μόνη μεγάλη ευρωπαϊκή οικονομία που σημειώνει μικρή μείωση του κόστους, κατά 12 ευρώ κατά μέσο όρο, σε μόλις 211 ευρώ, σύμφωνα με την Familles de France.

Υπάρχουν διάφοροι λόγοι που οδηγούν στη μείωση του κόστους.

Πρώτον, οι γαλλικές οικογένειες δεν ξοδεύουν σχεδόν τίποτα για σχολικά βιβλία.

Τα εγχειρίδια δανείζονται κυρίως στους μαθητές, οι οποίοι τα μεταβιβάζουν ο ένας στον άλλο κάθε χρόνο. Σε ορισμένες περιοχές, το σύστημα διαχειρίζονται απευθείας οι ενώσεις γονέων.

Επιπλέον, υπάρχει ένα σημαντικό ετήσιο επίδομα σχολείου, ύψους περίπου 450 ευρώ, για κάθε μαθητή ηλικίας 6 έως 18 ετών.

Ισπανία: Πάνω από το 70% των εξόδων τα σχολικά βιβλία

Στην Ισπανία, τα έξοδα αναμένεται να αυξηθούν κατά περίπου 2%, ξεπερνώντας τα 500 ευρώ σύμφωνα με την Idealo – συμπεριλαμβανομένων περίπου 360 ευρώ μόνο για τα βιβλία.

Αυτό αντιπροσωπεύει αύξηση 18% τα τελευταία τρία χρόνια.

Στη γειτονική Πορτογαλία, τουλάχιστον το ένα τρίτο των οικογενειών προβλέπεται να δαπανήσει έως και 150 ευρώ, σύμφωνα με έρευνα της Escolha do Consumidor, παρότι δεν είναι σαφές εάν αυτό περιλαμβάνει τα σχολικά βιβλία.

Στην Κεντρική Ευρώπη, τα σχολικά έξοδα στην Ουγγαρία έχουν αυξηθεί κατά περίπου 6%, που μεταφράζεται σε επιβάρυνση από 100 έως 150 ευρώ ανά οικογένεια.

