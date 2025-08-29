Ποιον ηγέτη ψάχνουν οι έλληνες ψηφοφόροι

Ηγέτη δεν σε κάνει ο τίτλος, αλλά οι πράξεις. Μια φράση μάλλον άγνωστη σε πολλούς – παλαιούς και επίδοξους – πρωταγωνιστές της ελληνικής πολιτικής σκηνής. Οι Έλληνες ψηφοφόροι εμφανίζονται ως επί το πλείστον αναποφάσιστοι και δυσκολεύονται να ξεχωρίσουν ποιον θεωρούν ιδανικό πρωθυπουργό.

Τα δημοσκοπικά ευρήματα καταγράφουν τον Έλληνα ψηφοφόρο να βρίσκεται σε μία φάση αναζήτησης ενός πολιτικού προσώπου – ηγέτη. Σύμφωνα με έρευνα που παρουσιάζει το In, η εντιμότητα και η ηθική συνέπεια, από τη μία, και οι σαφείς πολιτικές θέσεις, από την άλλη, επιλέγονται από τη μεγάλη πλειονότητα των Ελλήνων ως τα πλέον επιθυμητά χαρακτηριστικά του ηγέτη που θέλουν να αναλάβει τα ηνία της χώρας.

Η αίσθηση είναι ότι “όλοι τα ίδια κάνουν”. Υπό την έννοια αυτή, η αναζήτηση της εντιμότητας καθίσταται κομβική, καθώς δεν θεωρείται δεδομένη

Το έλλειμμα ηγεσίας δεν είναι μόνο ελληνικό φαινόμενο. Ωστόσο, στην Ελλάδα – εξαιτίας ίσως της κόπωσης από τη μακροχρόνια αδυναμία επίλυσης καθημερινών προβλημάτων – μεγαλώνει το χάσμα μεταξύ πολιτών και πολιτικών.

Στο ερώτημα «ποιον θεωρείτε ικανό πρωθυπουργό;», η πιο συχνή απάντηση είναι: «κανέναν».

Οι ψηφοφόροι επιθυμούν ο ηγέτης να έχει περάσει την εκλογική δοκιμασία, ώστε να ενισχύεται η πολιτική του νομιμοποίηση.

Ο Γιάννης Κωνσταντινίδης, Αναπληρωτής Καθηγητής Πανεπιστημίου Μακεδονίας και Συντονιστής της ερευνητικής πλατφόρμας People of Greece, QED, εξηγεί στο In:

«Η εντιμότητα είναι το χαρακτηριστικό που εμφανίζεται ως κεντρικό, διότι υπάρχει εκτενής συζήτηση εδώ και δεκαετίες γύρω από διάφορα σκάνδαλα πολιτικών. Η αίσθηση είναι ότι “όλοι τα ίδια κάνουν”. Υπό την έννοια αυτή, η αναζήτηση της εντιμότητας καθίσταται κομβική, καθώς δεν θεωρείται δεδομένη».

Κοινωνική δικαιοσύνη και εκλογική δοκιμασία

Σύμφωνα με την έρευνα, η κοινωνική δικαιοσύνη, από τη μία, και η επανεκκίνηση της παραγωγής, από την άλλη, επιλέγονται ως τα πλέον επιθυμητά πολιτικά αφηγήματα, με το πρώτο να προτιμάται κυρίως από όσους αυτοτοποθετούνται στην αριστερά και το δεύτερο από όσους αυτοτοποθετούνται στη δεξιά.

Δύο στους τρεις Έλληνες δηλώνουν ότι επιθυμούν να δουν στην ηγεσία της πολιτικής ανθρώπους «εκτός πολιτικής». Ωστόσο, οι περισσότεροι θεωρούν ότι θα πρέπει ένας τέτοιος ηγέτης να έχει περάσει την εκλογική δοκιμασία, ώστε να ενισχύεται η πολιτική του νομιμοποίηση. Η ηλικία του ηγέτη κρίνεται ως μη σημαντικός παράγοντας από την πλειοψηφία.

