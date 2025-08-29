newspaper
29.08.2025 | 14:54
Φωτιά τώρα στη Χόικα Θεσπρωτίας – Επιχειρούν 6 εναέρια
Χανιά: Λουόμενη έκανε ηλιοθεραπεία σε χώρο που έχει σήμανση θαλάσσιων χελωνών
Ελλάδα 29 Αυγούστου 2025 | 15:24

Χανιά: Λουόμενη έκανε ηλιοθεραπεία σε χώρο που έχει σήμανση θαλάσσιων χελωνών

Η γυναίκα δείχνει αμέριμνη να απολαμβάνει τον ήλιο, χωρίς να αντιλαμβάνεται τη σημασία της περιοχής στην οποία ξάπλωσε, καθώς ο χώρος αυτός στα Χανιά προορίζεται για την ωοτοκία των χελωνών

Σύνταξη
Σε χώρο με ειδική σήμανση για τις θαλάσσιες χελώνες και περιφραγμένο επέλεξε μια λουόμενη στα Χανιά να απλώσει την πετσέτα της και να κάνει ηλιοθεραπεία, προς έκπληξη όσων βρίσκονταν εκείνη την ώρα στην παραλία.

Το απίστευτο αλλά αληθινό περιστατικό, που προκαλεί απορία και οργή, σημειώθηκε στην παραλία των Ραπανιανών λίγα χιλιόμετρα πριν το Κολυμπάρι.

Όπως αναφέρει το flashnews.gr, ο περιφραγμένος χώρος στον οποίο καθόταν η εν λόγω γυναίκα προορίζεται για την ωοτοκία των θαλάσσιων χελωνών.

Ο χώρος που είχε ξαπλώσει η λουόμενη έχει περιφραχτεί για να προστατεύει τα αυγά που εναποθέτουν εκεί οι χελώνες

Όπως φαίνεται και στις φωτογραφίες, η λουόμενη φαίνεται αμέριμνη να απολαμβάνει τον ήλιο, χωρίς να δείχνει να αντιλαμβάνεται τη σημασία της περιοχής στην οποία είχε ξαπλώσει.

Χανιά: Ανησυχία για πιθανή βλάβη στις φωλιές των χελωνών

Αρκετοί από τους παρευρισκόμενους εκνευρίστηκαν με αυτό που έβλεπαν, καθώς ανησύχησαν για την πιθανή βλάβη που μπορεί να προκληθεί στις φωλιές, αλλά και για τη γενικότερη αδιαφορία που επιδεικνύεται από πολλούς απέναντι στο περιβάλλον.

Ωστόσο, δεν είναι ξεκάθαρο αν η γυναίκα αγνόησε σκόπιμα τις σημάνσεις ή αν πρόκειται για απλή άγνοια και αδιαφορία.

Το απαράδεκτο περιστατικό υπενθυμίζει την ανάγκη για περισσότερη ενημέρωση των επισκεπτών σχετικά με την περιβαλλοντική σημασία αυτών των περιοχών και τον σεβασμό που απαιτείται απέναντι στην άγρια ζωή που φιλοξενούν.

Τράπεζες
Ιταλία: Deals και καραμπόλες στις τράπεζες – Ο ρόλος της Alpha Bank

Ιταλία: Deals και καραμπόλες στις τράπεζες – Ο ρόλος της Alpha Bank

Reuters Breakingviews
Η ελληνική επιδρομή του Αντρέα Ορσέλ υπόσχεται πλούσια δώρα

Η ελληνική επιδρομή του Αντρέα Ορσέλ υπόσχεται πλούσια δώρα

Ασπρόπυργος: Κινηματογραφική σύλληψη ενός από τους συνεργούς του αρχιμαφιόζου «Έντικ»
Ελλάδα 29.08.25

Κινηματογραφική σύλληψη ενός από τους συνεργούς του αρχιμαφιόζου «Έντικ» στον Ασπρόπυργο

Η εγκληματική οργάνωση στην οποία δραστηριοποιούνταν ο συνεργός του «Έντικ» δραστηριοποιούνταν μεταξύ άλλων στην εμπορία μεγάλων ποσοτήτων λαθραίων τσιγάρων

Σύνταξη
Ανώγεια: Γύρισε από τις διακοπές και βρήκε το σπίτι του… γαζωμένο από σφαίρες
Αρνητική έκπληξη 29.08.25

Γύρισε από τις διακοπές και βρήκε το σπίτι του στα Ανώγεια... γαζωμένο από σφαίρες

«Δεν αισθάνομαι ότι έχω διάφορες με οποιονδήποτε άνθρωπο για να προχωρήσει σε τέτοια πράξη και να κάνει κάτι τέτοιο εναντίον μου», δήλωσε ο 63χρονος που είδε το σπίτι του να έχει δεχθεί πυροβολισμούς

Σύνταξη
Ταύρος: Συνελήφθη 38χρονος για ενδοοικογενειακή βία – Στο σπίτι του βρέθηκαν πυροβόλο όπλο και ναρκωτικά
Σχηματίστηκε δικογραφία 29.08.25

Συνελήφθη 38χρονος για ενδοοικογενειακή βία - Στο σπίτι του βρέθηκαν πυροβόλο όπλο, ναρκωτικά και κροτίδες

Στην οικία του συλληφθέντος εντοπίστηκε και ρουχισμός με τα διακριτικά της ΕΛ.ΑΣ. - Ανάμεσα στα κατασχεθέντα, εκτός από το όπλο, είναι ένα σπαθί, πλήθος φυσιγγίων και κροτίδων και πάνω από 8.000 ευρώ

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη η 45χρονη για το τροχαίο στη Θέρμη – Ήταν η οδηγός και βρέθηκε θετική στο αλκοτέστ
Θετική στο αλκοτέστ 29.08.25

Συνελήφθη η ιδιοκτήτρια του Ι.Χ. του τροχαίου στη Θέρμη - Ήταν η οδηγός και βρέθηκε θετική στο αλκοτέστ

Η 45χρονη επιχειρηματίας μετά το τροχαίο που προκάλεσε στη Θεσσαλονίκη, κατάφερε να βγει από το όχημα μέσω της ηλιοροφής και να διαφύγει, εγκαταλείποντας στο σημείο τους δύο τραυματίες

Σύνταξη
Χαλκιδική: Ναυαγοσώστης έσωσε 4χρονο αγοράκι από πνιγμό – Συνελήφθη ο πατέρας για έκθεση ανηλίκου
Στη Χαλκιδική 29.08.25

Ναυαγοσώστης έσωσε 4χρονο αγοράκι από πνιγμό - Συνελήφθη ο πατέρας για έκθεση ανηλίκου

Αφού του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες, το παιδί διεκομίσθη με το ασθενοφόρο στο Κέντρο Υγείας Κασσάνδρας και στη συνέχεια στο Γενικό Νοσοκομείο στη Χαλκιδική για νοσηλεία

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη: Εντοπίστηκε η ιδιοκτήτρια του Ι.Χ. που προκάλεσε το τροχαίο με εγκατάλειψη στη Θέρμη
Θεσσαλονίκη 29.08.25

Εντοπίστηκε η ιδιοκτήτρια του Ι.Χ. που προκάλεσε το τροχαίο με εγκατάλειψη στη Θέρμη

Η 45χρονη αναμένεται να δώσει κατάθεση στις αστυνομικές αρχές στη Θεσσαλονίκη - Παραμένει άγνωστο αν ήταν εκείνη που οδηγούσε το πολυτελές όχημα την ώρα του τροχαίου ατυχήματος

Σύνταξη
Μη κρατικά ΑΕΙ: Το υπ. Παιδείας ξεκίνησε να μοιράζει άδειες χωρίς να έχει πιστοποιήσει τα προγράμματα σπουδών
Άρον άρον 29.08.25

Το υπ. Παιδείας ξεκίνησε να μοιράζει άδειες σε μη κρατικά ΑΕΙ χωρίς να έχει πιστοποιήσει τα προγράμματα σπουδών

Το υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε σήμερα ότι ενέκρινε άδειες λειτουργίας για τέσσερα μη κρατικά Πανεπιστήμια - Πανηγυρισμοί ενώ ακόμα δεν έχουν παρουσιαστεί τα προγράμματα σπουδών

Σύνταξη
Τροχαίο με ένα νεκρό στο Αλιβέρι Ευβοίας: Αυτοκίνητο συγκρούστηκε με μηχανή
Ελλάδα 29.08.25

Τροχαίο με ένα νεκρό στο Αλιβέρι Ευβοίας: Αυτοκίνητο συγκρούστηκε με μηχανή

Από το τροχαίο με τη μηχανή, το δίκυκλο με τους δύο επιβάτες βρέθηκε αρκετά μέτρα μακριά από το δρόμο με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ο οδηγός και να τραυματιστεί πολύ σοβαρά η συνεπιβάτης.

Σύνταξη
Ανάβυσσος: Διέρρηξαν σπίτι και έφυγαν με λεία 230.000 ευρώ σε χρήματα και τιμαλφή
Ήξεραν πού χτυπούσαν 29.08.25

Διέρρηξαν σπίτι στην Ανάβυσσο και έφυγαν με λεία 230.000 ευρώ - Σε εξέλιξη οι έρευνες για τον εντοπισμό τους

Οι δράστες πήραν από το χρηματοκιβώτιο λεφτά και κοσμήματα, αλλά και άλλα αντικείμενα μεγάλης αξίας που υπήρχαν στο σπίτι στην Ανάβυσσο

Σύνταξη
Το «νησί – φάντασμα» της Βρετανίας: Πριν από 95 χρόνια έφυγαν και οι τελευταίοι κάτοικοι από το Σεντ Κίλντα
Σαν σήμερα 29.08.25

Το «νησί – φάντασμα» της Βρετανίας: Πριν από 95 χρόνια έφυγαν και οι τελευταίοι κάτοικοι από το Σεντ Κίλντα

Το Σεντ Κίλντα των 8,5 χλμ. είχε πάντα κατοίκους από το 2000 π.Χ., σύμφωνα με τους επιστήμονες. Ωστόσο εδώ και 95 χρόνια είναι ένα νησί - φάντασμα.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Μια υπόσχεση έφερε τον Αλέξη Τσίπρα και τον μικρό γιο του Νεκτάριου Σαντορινιού στο γήπεδο της ΑΕΚ
Πολιτική Γραμματεία 29.08.25

Μια υπόσχεση έφερε τον Αλέξη Τσίπρα και τον μικρό γιο του Νεκτάριου Σαντορινιού στο γήπεδο της ΑΕΚ

Το βράδυ της Πέμπτης ο πρώην πρωθυπουργός βρέθηκε μαζί με τον Κωνσταντίνο Σαντορινιό στην «Αγία Σοφία» και είδαν τον αγώνα ΑΕΚ - Άντερλεχτ όπου η Ένωση προκρίθηκε στους ομίλους του Conference League.

Σωτήρης Μπολάκης
Σωτήρης Μπολάκης
Το κάρμα μιας μεγάλης επιστροφής και οι ατάκες του Βαγγέλη Μαρινάκη για το όνειρο της Νότιγχαμ Φόρεστ
Europa League 29.08.25

Το κάρμα μιας μεγάλης επιστροφής και οι ατάκες του Βαγγέλη Μαρινάκη για το όνειρο της Νότιγχαμ Φόρεστ

Αισιόδοξος για την φετινή ευρωπαϊκή πορεία της Νότιγχαμ Φόρεστ δήλωσε ο ηγέτης της αγγλικής ομάδας, Βαγγέλης Μαρινάκης, ο οποίος μίλησε μετά την κλήρωση στο «Γκριμάλντι Φόρουμ» του Μόντε Κάρλο, η οποία έφερε στο δρόμο των «ρεντς» μια παλιά καλή γνώριμη!

Σύνταξη
Ασπρόπυργος: Κινηματογραφική σύλληψη ενός από τους συνεργούς του αρχιμαφιόζου «Έντικ»
Ελλάδα 29.08.25

Κινηματογραφική σύλληψη ενός από τους συνεργούς του αρχιμαφιόζου «Έντικ» στον Ασπρόπυργο

Η εγκληματική οργάνωση στην οποία δραστηριοποιούνταν ο συνεργός του «Έντικ» δραστηριοποιούνταν μεταξύ άλλων στην εμπορία μεγάλων ποσοτήτων λαθραίων τσιγάρων

Σύνταξη
Αλίμονο στα νιάτα: Παγκόσμιο έλλειμμα ευτυχίας για τους εικοσάρηδες – Τι ισχύει στην Ελλάδα
Οικονομική έρευνα 29.08.25

Παγκόσμιο έλλειμμα ευτυχίας για τους εικοσάρηδες – Τι ισχύει στην Ελλάδα

Oι εικοσάρηδες τείνουν να είναι πιο δυσαρεστημένοι απο τους γονείς τους, διαπιστώνουν νέες έρευνες. Πολλοί μιλάνε για κρίση ψυχικής υγείας των νέων, άλλοι το συνδέουν και με την εργασιακή απογοήτευση.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Το «ευχαριστώ» της οικογένειας Σαμαρά για τη συμπαράσταση στον αδόκητο χαμό της Λένας
Βαρύτατο πένθος 29.08.25

Το «ευχαριστώ» της οικογένειας Σαμαρά για τη συμπαράσταση στον αδόκητο χαμό της Λένας

Η Λένα Σαμαρά έφυγε αιφνίδια από τη ζωή την Πέμπτη 7 Αυγούστου, αφήνοντας την τελευταία της πνοή στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός», έπειτα από ανακοπή που υπέστη - Το μήνυμα της οικογένειας

Σύνταξη
Απαλλαγή Δήμου Ηρακλείου από χρέος «μαμούθ»
Δόθηκε λύση 29.08.25

Απαλλαγή Δήμου Ηρακλείου από χρέος «μαμούθ»

Ο Δήμος Ηρακλείου απαλλάσσεται οριστικά από ένα χρέος άνω των 20.000.000 ευρώ από την απένταξη του Πολιτιστικού Κέντρου, σύμφωνα με όσα ανακοίνωση η δημοτική Αρχή.

Σύνταξη
Ποιον ηγέτη ψάχνουν οι έλληνες ψηφοφόροι
'Ερευνα στο in 29.08.25

Ποιον ηγέτη ψάχνουν οι έλληνες ψηφοφόροι

Τί ψάχνει ο έλληνας ψηφοφόρος σε έναν πολιτικό σήμερα στην Ελλάδα; Έρευνα που παρουσιάζει το in περιγράφει το «πρόσωπο» του ηγέτη. Συνέντευξη με τον καθηγητή Γιάννη Κωνσταντινίδη

Ελένη Στεργίου
Τσουκαλάς: Ο Μητσοτάκης εξαγγέλλει «το τέλος της ακρίβειας» εδώ και χρόνια – «Δημιουργική λογιστική» από την κυβέρνηση
ΠΑΣΟΚ 29.08.25

Τσουκαλάς: Ο Μητσοτάκης εξαγγέλλει «το τέλος της ακρίβειας» εδώ και χρόνια – «Δημιουργική λογιστική» από την κυβέρνηση

«Υπάρχει δημοσιονομικός χώρος, ο οποίος όμως πρέπει να χρησιμοποιείται με τρόπο ενάρετο, παραγωγικό, αναπτυξιακό», τόνισε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς

Σύνταξη
Η απάντηση του Ιρανού αρχιτέκτονα της JCPOA σε Δύση για Ιράν – «Η υπαρξιακή απειλή για το Ισραήλ είναι η… ειρήνη»
«Πουλάει ψέματα!» 29.08.25

Η απάντηση του Ιρανού αρχιτέκτονα της JCPOA σε Δύση για Ιράν - «Η υπαρξιακή απειλή για το Ισραήλ είναι η… ειρήνη»

Διαβάζοντας τη συνέντευξη του Μοχαμάντ Τζαβάντ Ζαρίφ, του ανθρώπου διαπραγματεύτηκε για άπειρες ώρες την JCPOA, αντιλαμβάνεται ίσως κανείς τη διαφορά στη διπλωματική γλώσσα ανάμεσα σε Τελ Αβίβ και Ιράν

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Φαραντούρης: Να γίνει τιμαριθμική αναπροσαρμογή της φορολογικής κλίμακας – Πληρώνουμε περισσότερους φόρους
ΣΥΡΙΖΑ 29.08.25

Φαραντούρης: Να γίνει τιμαριθμική αναπροσαρμογή της φορολογικής κλίμακας – Πληρώνουμε περισσότερους φόρους

«Αν οι φορολογικές κλίμακες δεν προσαρμόζονται στον πληθωρισμό, τότε οι αυξήσεις μισθών που απλώς καλύπτουν την ακρίβεια», υπογράμμισε ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ Νικόλας Φαραντούρης

Σύνταξη
Το πρόγραμμα Φάμελλου στη ΔΕΘ – Περιοδείες στη Βόρεια Ελλάδα, συμμετοχή ΣΥΡΙΖΑ στο συλλαλητήριο
Πλήρες πρόγραμμα 29.08.25

Το πρόγραμμα Φάμελλου στη ΔΕΘ – Περιοδείες στη Βόρεια Ελλάδα, συμμετοχή ΣΥΡΙΖΑ στο συλλαλητήριο

Η κεντρική ομιλία του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ Σωκράτη Φάμελλου στη ΔΕΘ θα διεξαχθεί στο Βελλίδειο Συνεδριακό Κέντρο το απόγευμα της Τετάρτης 10 Σεπτεμβρίου

Σύνταξη
Ανώγεια: Γύρισε από τις διακοπές και βρήκε το σπίτι του… γαζωμένο από σφαίρες
Αρνητική έκπληξη 29.08.25

Γύρισε από τις διακοπές και βρήκε το σπίτι του στα Ανώγεια... γαζωμένο από σφαίρες

«Δεν αισθάνομαι ότι έχω διάφορες με οποιονδήποτε άνθρωπο για να προχωρήσει σε τέτοια πράξη και να κάνει κάτι τέτοιο εναντίον μου», δήλωσε ο 63χρονος που είδε το σπίτι του να έχει δεχθεί πυροβολισμούς

Σύνταξη
Ταύρος: Συνελήφθη 38χρονος για ενδοοικογενειακή βία – Στο σπίτι του βρέθηκαν πυροβόλο όπλο και ναρκωτικά
Σχηματίστηκε δικογραφία 29.08.25

Συνελήφθη 38χρονος για ενδοοικογενειακή βία - Στο σπίτι του βρέθηκαν πυροβόλο όπλο, ναρκωτικά και κροτίδες

Στην οικία του συλληφθέντος εντοπίστηκε και ρουχισμός με τα διακριτικά της ΕΛ.ΑΣ. - Ανάμεσα στα κατασχεθέντα, εκτός από το όπλο, είναι ένα σπαθί, πλήθος φυσιγγίων και κροτίδων και πάνω από 8.000 ευρώ

Σύνταξη
Περιμένει τα «ξεκαθαρίσματα» το ΧΑ, τι θα πει ο FTSE Russell, «μάζεψαν» το 10% της ΕΧΑΕ, τέλος στο squeeze out της Metlen, τα καμπανάκια της κρουαζιέρας

Περιμένει τα «ξεκαθαρίσματα» το ΧΑ, τι θα πει ο FTSE Russell, «μάζεψαν» το 10% της ΕΧΑΕ, τέλος στο squeeze out της Metlen, τα καμπανάκια της κρουαζιέρας

Σχολεία: Πότε ανοίγουν και ποιες είναι οι σημαντικές αργίες της χρονιάς

Σχολεία: Πότε ανοίγουν και ποιες είναι οι σημαντικές αργίες της χρονιάς

«Μπλε δράκος»: Η εμφάνιση του «κλείνει» παραλίες στην Ισπανία

«Μπλε δράκος»: Η εμφάνιση του «κλείνει» παραλίες στην Ισπανία

Τι είναι το δίλημμα του σκαντζόχοιρου;

Τι είναι το δίλημμα του σκαντζόχοιρου;

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Κι αποχαιρέτα τα, τα καρτοτηλέφωνα που είχες χάσει από καιρό

Κι αποχαιρέτα τα, τα καρτοτηλέφωνα που είχες χάσει από καιρό

Πόσο μπλε κάνει καλό στην υγεία μας; Μυστικό ή πανάρχαια σοφία;

Πόσο μπλε κάνει καλό στην υγεία μας; Μυστικό ή πανάρχαια σοφία;

Ώρα για ύπνο… νωρίς! Γιατί ο καλός ύπνος είναι το κλειδί για ευτυχισμένα παιδιά

Ώρα για ύπνο… νωρίς! Γιατί ο καλός ύπνος είναι το κλειδί για ευτυχισμένα παιδιά

Έρχονται αυξήσεις στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης

Έρχονται αυξήσεις στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης

