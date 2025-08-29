Σε χώρο με ειδική σήμανση για τις θαλάσσιες χελώνες και περιφραγμένο επέλεξε μια λουόμενη στα Χανιά να απλώσει την πετσέτα της και να κάνει ηλιοθεραπεία, προς έκπληξη όσων βρίσκονταν εκείνη την ώρα στην παραλία.

Το απίστευτο αλλά αληθινό περιστατικό, που προκαλεί απορία και οργή, σημειώθηκε στην παραλία των Ραπανιανών λίγα χιλιόμετρα πριν το Κολυμπάρι.

Όπως αναφέρει το flashnews.gr, ο περιφραγμένος χώρος στον οποίο καθόταν η εν λόγω γυναίκα προορίζεται για την ωοτοκία των θαλάσσιων χελωνών.

Ο χώρος που είχε ξαπλώσει η λουόμενη έχει περιφραχτεί για να προστατεύει τα αυγά που εναποθέτουν εκεί οι χελώνες

Όπως φαίνεται και στις φωτογραφίες, η λουόμενη φαίνεται αμέριμνη να απολαμβάνει τον ήλιο, χωρίς να δείχνει να αντιλαμβάνεται τη σημασία της περιοχής στην οποία είχε ξαπλώσει.

Χανιά: Ανησυχία για πιθανή βλάβη στις φωλιές των χελωνών

Αρκετοί από τους παρευρισκόμενους εκνευρίστηκαν με αυτό που έβλεπαν, καθώς ανησύχησαν για την πιθανή βλάβη που μπορεί να προκληθεί στις φωλιές, αλλά και για τη γενικότερη αδιαφορία που επιδεικνύεται από πολλούς απέναντι στο περιβάλλον.

Ωστόσο, δεν είναι ξεκάθαρο αν η γυναίκα αγνόησε σκόπιμα τις σημάνσεις ή αν πρόκειται για απλή άγνοια και αδιαφορία.

Το απαράδεκτο περιστατικό υπενθυμίζει την ανάγκη για περισσότερη ενημέρωση των επισκεπτών σχετικά με την περιβαλλοντική σημασία αυτών των περιοχών και τον σεβασμό που απαιτείται απέναντι στην άγρια ζωή που φιλοξενούν.