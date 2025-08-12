Μία γυναίκα στα Χανιά δέχτηκε δάγκωμα από θαλάσσια χελώνα.

Η ανυποψίαστη γυναίκα κολυμπούσε στα ρηχά της παραλίας Μαράθι στα Χανιά, όταν ξαφνικά ένιωσε την θαλάσσια χελώνα να την δαγκώνει στο πλάι της κοιλιάς της.

Για καλή της τύχη το δάγκωμα ήταν ελαφρύ και της προκλήθηκε μόνο κοκκινίλα στο σημείο.

Η ίδια, μιλώντας στο zarpanews.gr τόνισε την ανάγκη προστασίας από τους αρμόδιους φορείς τόσο της ίδιας της θαλάσσιας χελώνας όσο και του κόσμου που απολαμβάνει την συγκεκριμένη παραλία, για να αποφευχθούν αντίστοιχα περιστατικά.

Η γυναίκα εξέφρασε την ανησυχία της καθώς το συγκεκριμένο σημείο επισκέπτονται πολλές οικογένειες με μικρά παιδιά.

Δείτε εικόνες