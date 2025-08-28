Παναθηναϊκός: Με Ιωαννίδη και Τζούριτσιτς η 11άδα για τον επαναληπτικό με τη Σάμσουνσπορ

Ο Παναθηναϊκός μετά τη νίκη επί της Σάμσουνσπορ με 2-1 στο ΟΑΚΑ, θα επιδιώξει να προκριθεί στη League Phase του Europa League με ανάλογη εμφάνιση στον αποψινό αγώνα (20:00).

Δείτε την ενδεκάδα που επέλεξε ο τεχνικός των «πράσινων» για το κρίσιμο ματς. Βασικός ο Φώτης Ιωαννίδης που αναμένεται να συνεχίσει την καριέρα του στη Σπόρτινγκ.

Αναλυτικά η ενδεκάδα του Παναθηναϊκού: Ντραγκόφσκι, Κυριακόπουλος, Τουμπά, Πάλμερ – Μπράουν, Κώτσιρας, Τσιριβέγια, Τσέριν, Μπακασέτας, Τζούριτσιτς, Τετέ, Ιωαννίδης.

Ο Ντραγκόφσκι θα είναι κάτω από τα δοκάρια για τους «πράσινους» ενώ την τετράδα της άμυνας συνθέτουν οι: Κυριακόπουλος, Τουμπά, Πάλμπερ – Μπράουν και Κώτσιρας.

Ο Τσιριβέγια θα αγωνιστεί στο «6» και στον άξονα θα παραταχθούν οι Μπακασέτας και Τσερίν.

Ο Τζούρισιτς που επέστρεψε, θα είναι μαζί με τον Τετέ στα δύο άκρα και στην κορυφή της επίθεσης ο Φώτης Ιωαννίδης.

Η 11άδα της Σάμσουνσπορ: Κοτσούκ, Γιάβρου, Φαν Ντοργκελέν, Σάτκα, Τόμασον, Γιουκσέκ, Μουσάμπα, Μακούμπου, Κίλιντς, Μουαντιλμάντζι