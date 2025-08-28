Παναθηναϊκός: Με Ιωαννίδη και Τζούριτσιτς η 11άδα για τον επαναληπτικό με τη Σάμσουνσπορ
Η αρχική 11άδα που επέλεξε ο Ρουί Βιτόρια με την οποία ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει τη Σάμσουνσπορ στη ρεβάνς της Τουρκίας για τα πλέι οφ του Europa League.
Ο Παναθηναϊκός μετά τη νίκη επί της Σάμσουνσπορ με 2-1 στο ΟΑΚΑ, θα επιδιώξει να προκριθεί στη League Phase του Europa League με ανάλογη εμφάνιση στον αποψινό αγώνα (20:00).
Δείτε την ενδεκάδα που επέλεξε ο τεχνικός των «πράσινων» για το κρίσιμο ματς. Βασικός ο Φώτης Ιωαννίδης που αναμένεται να συνεχίσει την καριέρα του στη Σπόρτινγκ.
Αναλυτικά η ενδεκάδα του Παναθηναϊκού: Ντραγκόφσκι, Κυριακόπουλος, Τουμπά, Πάλμερ – Μπράουν, Κώτσιρας, Τσιριβέγια, Τσέριν, Μπακασέτας, Τζούριτσιτς, Τετέ, Ιωαννίδης.
Ο Ντραγκόφσκι θα είναι κάτω από τα δοκάρια για τους «πράσινους» ενώ την τετράδα της άμυνας συνθέτουν οι: Κυριακόπουλος, Τουμπά, Πάλμπερ – Μπράουν και Κώτσιρας.
Ο Τσιριβέγια θα αγωνιστεί στο «6» και στον άξονα θα παραταχθούν οι Μπακασέτας και Τσερίν.
Ο Τζούρισιτς που επέστρεψε, θα είναι μαζί με τον Τετέ στα δύο άκρα και στην κορυφή της επίθεσης ο Φώτης Ιωαννίδης.
Η 11άδα της Σάμσουνσπορ: Κοτσούκ, Γιάβρου, Φαν Ντοργκελέν, Σάτκα, Τόμασον, Γιουκσέκ, Μουσάμπα, Μακούμπου, Κίλιντς, Μουαντιλμάντζι
Our XI against Samsunspor ☘️#Panathinaikos #PAOFC #UEL #SAMPAO pic.twitter.com/K611AYe62N
— Panathinaikos F.C. (@paofc_) August 28, 2025
- LIVE: Σάμσουνσπορ – Παναθηναϊκός
- Champions League: Αυτοί είναι οι αντίπαλοι του Ολυμπιακού
- ΠΑΟΚ: Με Τσάλοφ και Ντεσπόντοφ η 11άδα για τη ρεβάνς με τη Ριέκα
- Παναθηναϊκός: Με Ιωαννίδη και Τζούριτσιτς η 11άδα για τον επαναληπτικό με τη Σάμσουνσπορ
- Σε ποιο πρωτάθλημα θα συνεχίσει την καριέρα του ο Τζέιμι Βάρντι
- Live + live streaming η κλήρωση του Ολυμπιακού στη League Phase του Champions League
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις