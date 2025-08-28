Στήριξη 5.247 παιδιών μέσω νέας δράσης στη Στερεά Ελλάδα

Την απόφαση ένταξης στο Πρόγραμμα «Στερεά Ελλάδα 2021-2027» της δράσης «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης στη Στερεά Ελλάδα» υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας, Φάνης Σπανός.

Η δράση αφορά την παροχή θέσεων φροντίδας και δημιουργικής απασχόλησης σε διαφορετικές δομές:

Η παροχή θέσεων φροντίδας παιδιών βρεφικής και προσχολικής ηλικίας έως την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση, σε Βρεφικούς, Βρεφονηπιακούς και Παιδικούς Σταθμούς.

Η παροχή θέσεων φροντίδας παιδιών από 8 μηνών έως την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση και παιδιών με αναπηρία από 2,5 ετών έως 6,5 ετών, σε Βρεφονηπιακούς Σταθμούς Ολοκληρωμένης Φροντίδας.

Η παροχή θέσεων δημιουργικής απασχόλησης παιδιών σχολικής ηλικίας από 5 έως 12 ετών και παιδιών της ίδιας ηλικίας με ελαφράς μορφής κινητικές ή αισθητηριακές αναπηρίες, σε Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ).

Η παροχή θέσεων φροντίδας παιδιών, εφήβων και ατόμων με κάθε είδους κινητική, νοητική, αναπτυξιακή ή αισθητηριακή αναπηρία, σε ΚΔΑΠ ΑμεΑ.

Στήριξη οικογενειών

Η διάρκεια υλοποίησης είναι ετήσια, με συνολικό αριθμό ωφελούμενων 5.247 παιδιά και οικογένειες. Η δημόσια δαπάνη της δράσης ανέρχεται σε 7.352.473 ευρώ.

Μετά την υπογραφή της απόφασης, ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας, Φάνης Σπανός, τόνισε ότι η χρηματοδότηση εξασφαλίζει τη στήριξη παιδιών προσχολικής ηλικίας, τη δημιουργική απασχόληση παιδιών σχολικής ηλικίας, καθώς και τη φροντίδα παιδιών, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, δίνοντας έμφαση στις οικογένειες με χαμηλά εισοδήματα και σε γονείς που μεγαλώνουν παιδιά με αναπηρίες.