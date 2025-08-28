Ομάδα 13 χωρών κατηγορεί κινεζικές εταιρείας για κυβερνοεπιθέσεις
Οι τρεις εταιρείες κατηγορούνται ότι συνεργάστηκαν με την κινεζική κυβέρνηση για κυβερνοεπιθέσεις σε κρατικούς οργανισμούς, εταιρείες τηλεπικοινωνιών και άλλους στόχους.
Μια ασυνήθιστα μεγάλη συμμαχία 13 χωρών, ανάμεσά τους οι ΗΠΑ, η Γερμανία και η Ιαπωνία, κατηγορούν τρεις κινεζικές εταιρείες ότι συνεργάζονται με το Πεκίνο για κυβερνοεπιθέσεις εναντίον κυβερνητικών υπηρεσιών, εταιρειών τηλεπικοινωνιών και άλλων στόχων.
Σε έγγραφο 37 σελίδων που δημοσιοποιήθηκε την Τετάρτη, οι κυβερνήσεις κατηγορούν τις εταιρείες –Sichuan Juxinhe Network Technology, Beijing Huanyu Tianqiong Information Technology και Sichuan Zhixin Ruijie Network Technology- ότι προσφέρουν «προϊόντα και υπηρεσίες που συνδέονται με τον κυβερνοχώρο στις υπηρεσίες πληροφοριών της Κίνας, συμπεριλαμβανομένων πολλών μονάδων του Λαϊκού Απελευθερωτικού Στρατού και του υπουργείου Κρατικής Ασφάλειας».
Το έγγραφο υπογράφουν ακόμα υπηρεσίες της Βρετανίας, της Ιταλίας, του Καναδά, της Αυστραλίας, της Νέας Ζηλανδίας, της Τσεχίας, της Φινλανδίας, της Πολωνίας, της Ισπανίας και της Ολλανδίας
Το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών, επισημαίνει το Reuters, είχε ήδη επιβάλει κυρώσεις στην Sichuan Juxinhe για τις συνδέσεις της με την κινεζική ομάδα χάκερ Salt Typhoon, η οποία πιστεύεται ότι δρα για λογαριασμό του κινεζικού στρατού και κατηγορείται για μια από τις μεγαλύτερες κυβερνοεπιθέσεις στην ιστορία των ΗΠΑ,. Στο στόχαστρο βρέθηκαν μεταξύ άλλων οι επικοινωνίες του Ντόναλντ Τραμπ και ανώτερων αξιωματούχων στην Ουάσιγκτον.
Οι δύο άλλες εταιρείες που κατονομάζονται στο έγγραφο φέρονται να χτυπήθηκαν πρόσφατα από κυβερνοεπιθέσεις που κορυφώθηκαν με την ανάρτηση των κλεμμένων δεδομένων τους στο Διαδίκτυο. Οι δράστες παραμένουν άγνωστοι.
Αν και οι ΗΠΑ κατηγορούν εδώ και χρόνια το Πεκίνο για κυβερνοεπιθέσεις, το εύρος της επιχείρησης της ομάδας Salt Typhoon ήταν ασυνήθιστα μεγάλο. Πέρυσι, ο εκτελεστικός διευθντής της Διοίκησης Κυβερνοχώρου, Μόργκαν Αντάμσκι, δήλωσε στην ότι το ηλεκτρονικό ριφιφί σε μεγάλους παρόχους τηλεφωνίας ήταν «μακράν το μεγαλύτερο τηλεπικοινωνιακό χακάρισμα στην αμερικανική ιστορία».
Σε συνέντευξή του στην Wall Street Journal, ο Μπρετ Λέδερμαν, ανώτατος αξιωματούχος του FBI για τον κυβερνοχώρο, δήλωσε ότι οι Salt Typhoon ευθύνονται για «μια από τις σοβαρότερες παραβιάσεις κυβερνοκατασκοπείας που έχουμε δει στις ΗΠΑ».
Σύμφωνα με την εφημερίδα, η ομάδα έβαλε στο στόχαστρο περισσότερες από 80 χώρες.
