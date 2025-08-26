Επίσημα παίκτης της Αντάλιασπορ ο Χουλιάν Κουέστα – Το «αντίο» του στον Άρη

Ο Χουλιάν Κουέστα θα συνεχίσει την καριέρα του στην Αντάλιασπορ, καθώς υπέγραψε το συμβόλαιο του, ενώ απομένουν μόνο τα τυπικά, οι επίσημες ανακοινώσεις, δηλαδή, για να ολοκληρωθεί η μεταγραφή.

Ο Ισπανός τερματοφύλακας με ανάρτηση στους λογαριασμούς του στα σόσιαλ μίντια αποχαιρέτησε τον Άρη.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Κουέστα:

«Η στιγμή που δεν ήθελα ποτέ έφτασε: να αποχαιρετήσω το «σπίτι» μου, την ομάδα μου και τους ανθρώπους μου.

Νιώθω την ανάγκη να ξεκαθαρίσω αυτήν την κατάσταση. Δεν ήταν ποτέ δική μου απόφαση να φύγω από την ομάδα, ούτε υπήρχαν αθλητικοί ή οικονομικοί λόγοι. Πάντα σκεφτόμουν να τελειώσω την καριέρα μου εδώ. Ωστόσο, αναγκάστηκα να φύγω.

Όταν έφυγα από την Ισπανία, δεν φανταζόμουν ποτέ ότι μια ομάδα και μια πόλη θα μου έδιναν τόσα πολλά, τόσο αθλητικά όσο και προσωπικά. Θέλω να εκφράσω την ειλικρινή μου ευγνωμοσύνη στον νυν προπονητή, ο οποίος προσπάθησε να με βοηθήσει μέχρι το τέλος, καθώς και στο προπονητικό επιτελείο, στο ιατρικό επιτελείο, στους συμπαίκτες μου, σε όλους όσους εργάζονται καθημερινά στο Νέο Ρύσιο, στα γραφεία και σε κάθε άτομο που γνώρισα αυτά τα επτά χρόνια.

Και φυσικά, δεν μπορώ να μην αναφερθώ σε εσένα, ΑΡΙΑΝΑΡΑ. Μοιραστήκαμε δύσκολες στιγμές αλλά και άλλες αξέχαστες, όμως πάντα ήσασταν δίπλα μου.

ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ όλους. Όπου κι αν βρίσκομαι, η οικογένειά μου κι εγώ θα είμαστε για πάντα ένα με εσάς.

¡VAMOS ΑΡΗΣ!».

Η εξέλιξη με τον Ισπανό ανοίγει τον δρόμο για την επιστροφή του Σωκράτη Διούδη στο «Κλεάνθης Βικελίδης». Ο διεθνής Έλληνας τερματοφύλακας έχει συμφωνήσει προφορικά με τους ανθρώπους του Άρη και αναμένεται να αποτελέσει την επόμενη μεταγραφική κίνηση των κιτρινόμαυρων.