Άρης: «Τελειώνει» του Κουέστα στην Τουρκία, «ανοίγει» ο δρόμος για την επιστροφή του Διούδη
Η μεταγραφή του Κουέστα στην τουρκική Αντάλιασπορ αναμένεται να ολοκληρωθεί σήμερα (25/8) και θα ανοίξει τον δρόμο για την επιστροφή του Σωκράτη Διούδη στο «Κλεάνθης Βικελίδης».
Ο Χουλιάν Κουέστα αναμένεται να υπογράψει σήμερα (25/8) συμβόλαιο με την Αντάλιασπορ, όπου θα αγωνίζεται για τα επόμενα δυο χρόνια, τουλάχιστον.
Ο Ισπανός τερματοφύλακας έχει ταξιδέψει από την Παρασκευή στην Τουρκία, όπου υποβλήθηκε στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και φαίνεται ότι απομένουν μόνο τα τυπικά, δηλαδή, η ανακοίνωση της μεταγραφής του.
Αν όλα κυλήσουν ομαλά και δεν σημειωθεί κάτι απρόοπτο, θα ανοίξει ο δρόμος της επιστροφής του Σωκράτη Διούδη στο «Κλεάνθης Βικελίδης». Ο διεθνής Έλληνας τερματοφύλακας είναι σε προχωρημένες συζητήσεις με τους κιτρινόμαυρους και οι δυο πλευρές βρίσκονται, συμφωνία με πληροφορίες, κοντά σε συμφωνία.
Ο Διούδης αναμένεται να επιστρέψει στη Θεσσαλονίκη και στον Άρη, μετά από οκτώ χρόνια, περίπου, καθώς είχε αποχωρήσει τον Αύγουστο του 2017, με προορισμό τον Παναθηναϊκό, ενώ στη συνέχεια αγωνίστηκε και στο εξωτερικό, με τελευταίο σταθμό την τουρκική Γκαζιαντέπ.
