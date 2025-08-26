Η 47χρονη Ρωσίδα ορειβάτισσα Ναταλία Ναγκοβίτσινα, παραμένει εδώ και 14 ημέρες εγκλωβισμένη στο όρος Τζένγκις Τσοκούσου (Victory Peak) σε υψόμετρο 6.999 μέτρων, με σοβαρό τραυματισμό στο πόδι. Οι Αρχές του Κιργιστάν αποφάσισαν να εγκαταλείψουν τις προσπάθειες διάσωσης λόγω των ακραίων καιρικών συνθηκών.

Ο 27χρονος γιος της, δηλώνει πεπεισμένος ότι η μητέρα του ζει καθώς είναι έμπειρη ορειβάτισσα και κάνει έκκληση για τη συνέχιση των ερευνών μέχρι να εντοπιστεί, ζητώντας τουλάχιστον μία ακόμη πτήση drone. Στο τελευταίο βίντεο που έλαβε στις 19 Αυγούστου, η Νατάλια φαίνεται να κουνάει το χέρι της προς το drone, ενώ το αντίσκηνό της είχε σκιστεί από τους θυελλώδεις ανέμους στην περιοχή.

Ο εγκλωβισμός της ορειβάτισσας στο βουνό του Κιργιστάν

Η ορειβάτισσα εγκλωβίστηκε στη «ζώνη θανάτου», όπου οι θερμοκρασίες φτάνουν τους -30 βαθμούς, και οι επιχειρήσεις διάσωσης αντιμετώπισαν τεράστιες δυσκολίες. Ένα ελικόπτερο με ιταλικό πλήρωμα αναγκάστηκε να αποχωρήσει, ενώ σε προηγούμενη επιχείρηση άλλο ελικόπτερο είχε συντριβεί, τραυματίζοντας διασώστες.

Παρά τις αντίξοες συνθήκες, ο Ιταλός ορειβάτης Λούκα Σινιγκάλια κατάφερε να φτάσει στην ορειβάτισσα, παρέχοντάς της σκηνή, υπνόσακο, τρόφιμα, νερό και γκαζάκι. Ωστόσο, βρήκε τραγικό θάνατο κατά την επιστροφή του, χωρίς να προλάβει να οργανώσει νέα αποστολή διάσωσης.

Ο Σινιγκάλια υπέστη εγκεφαλικό οίδημα σε υψόμετρο 6.800 μέτρων και η σορός του παραμένει στο σημείο, σε μεγάλο υψόμετρο και ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες, που καθιστούν την ανάσυρσή της εξαιρετικά περίπλοκη.

Αδύνατη μία νέα προσπάθεια διάσωσης

Οι Αρχές του Κιργιστάν υποστηρίζουν ότι οι καιρικές συνθήκες καθιστούν αδύνατη κάθε νέα προσπάθεια, με αξιωματούχους να τονίζουν ότι «κανείς δεν μπορεί να επιβιώσει τόσες ημέρες σε τέτοιο υψόμετρο». Ωστόσο, ο γιος της αντιδρά, υπογραμμίζοντας ότι υπήρξαν προβλέψεις για πρόσκαιρη βελτίωση του καιρού, χωρίς να αξιοποιηθούν.

Σε κάθε περίπτωση, οι διασώστες δηλώνουν ότι ακόμη και αν δεν βρεθεί ζωντανή, η σορός της θα ανακτηθεί την άνοιξη, όταν οι καιρικές συνθήκες το επιτρέψουν. Μέχρι τότε, ο 27χρονος επιμένει ότι η μητέρα του δίνει ακόμη μάχη στην κορυφή του Victory Peak.

Η Ναγκοβίτσινα το 2021 είχε χάσει τον σύζυγό της Σεργκέι σε ανάβαση άλλου βουνού, όταν υπέστη εγκεφαλικό. O σύζυγός της δεν μπορούσε να καθίσει, έπεφτε επανειλημμένα στο πλάι και μιλούσε με σύγχυση, πριν αφήσει την τελευταία του πνοή.

Τότε, παρά τις εντολές να τον εγκαταλείψει, εκείνη παρέμεινε μαζί του στη χιονοθύελλα, δηλώνοντας ότι δεν φοβόταν να πεθάνει δίπλα του.