Νεκρός εντοπίστηκε να επιπλέει στη θάλασσα στο Αντίρριο ένας 87χρονος
Χωρίς τις αισθήσεις του εντοπίστηκε σε θάλασσα στο Αντίρριο ένας ηλικιωμένος, ο οποίος είχε πάει για ψάρεμα
- Η Γερμανία δεν θα αναγνωρίσει παλαιστινιακό κράτος, δήλωσε ο Μερτς
- Παγκόσμια διάκριση για τον Χάρη Παμπούκη - Εξελέγη στο Ινστιτούτο Διεθνούς Δικαίου
- Τραγωδία στο Ηράκλειο – 40χρονος υπέκυψε στα εγκαύματά του μετά από φωτιά στο γήπεδο του ΕΓΟΗ
- Ανθρωποκυνηγητό για ένοπλο που πυροβόλησε και σκότωσε δύο αστυνομικούς στην Αυστραλία
Την ζωή του έχασε ένας 87χρονος στην θάλασσα αφού βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις του να επιπλέει στην ανατολική προβλήτα στο Αντίρριο σήμερα το πρωί, 26 Αυγούστου.
Νεκροψία-νεκροτομή θα διενεργηθεί στον 87χρονο που βρέθηκε στο Αντίρριο
Στο σημείο έσπευσε η πυροσβεστική, ασθενοφόρο και σκάφος το λιμενικού για να τον απομακρύνουν από την θάλασσα και να διαπιστώσουν τελικά τον θάνατό του.
Η σορός του μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου θα διενεργηθεί νεκροψία-νεκροτομή για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου του.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άντρας ψάρευε συχνά στη συγκεκριμένη θαλάσσια περιοχή, ενώ ίδιες πηγές αναφέρουν ότι πρόκειται για ηλικιωμένο ψαροντουφεκά, ο οποίος είχε αφήσει το αυτοκίνητό του στο Ρίο και πέρασε στο Αντίρριο για να πάει για ψάρεμα.
- Εγκαινιάστηκε το κολυμβητήριο του Δήμου Δυτικής Σάμου
- O επικερδής κόσμος της πορνογραφίας: Πόσα δισεκατομμύρια συγκέντρωσε η OnlyFans το 2024;
- Πώς ένα μήνυμα γραμμένο με αίμα σε ένα μαξιλάρι έσωσε τη ζωή μίας γυναίκας στην Κίνα
- Ακόμα μία πολιτική κρίση στη Γαλλία – Τριγμοί και ανησυχία μετά την απόφαση Μπαϊρού για ψήφο εμπιστοσύνης
- Έγκλημα στη Σκύδρα: Για ανθρωποκτονία με δόλο κατηγορείται ο 76χρονος που δολοφόνησε τον συγχωριανό του
- Ταλαιπωρία για εκατοντάδες ταξιδιώτες στην Αλόννησο – Μηχανική βλάβη στο Superstar της SeaJets
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις