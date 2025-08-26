Νεκρός εντοπίστηκε να επιπλέει στη θάλασσα στο Αντίρριο ένας 87χρονος

Την ζωή του έχασε ένας 87χρονος στην θάλασσα αφού βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις του να επιπλέει στην ανατολική προβλήτα στο Αντίρριο σήμερα το πρωί, 26 Αυγούστου.

Νεκροψία-νεκροτομή θα διενεργηθεί στον 87χρονο που βρέθηκε στο Αντίρριο

Στο σημείο έσπευσε η πυροσβεστική, ασθενοφόρο και σκάφος το λιμενικού για να τον απομακρύνουν από την θάλασσα και να διαπιστώσουν τελικά τον θάνατό του.

Η σορός του μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου θα διενεργηθεί νεκροψία-νεκροτομή για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άντρας ψάρευε συχνά στη συγκεκριμένη θαλάσσια περιοχή, ενώ ίδιες πηγές αναφέρουν ότι πρόκειται για ηλικιωμένο ψαροντουφεκά, ο οποίος είχε αφήσει το αυτοκίνητό του στο Ρίο και πέρασε στο Αντίρριο για να πάει για ψάρεμα.