Δευτέρα 25 Αυγούστου 2025
25 Αυγούστου 2025 | 14:46
Eνσωμάτωση

Τουρκία: Πρόστιμο στον υπουργό Μεταφορών – Οδηγούσε με 225 χλμ/ώρα

Στο κλιπ ακούγονται λαϊκή μουσική και αποσπάσματα από ομιλία του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ενώ το κοντέρ δείχνει τον υπουργό να τρέχει με τρελή ταχύτητα

Πρόστιμο για υπέρβαση του ορίου ταχύτητας επιβλήθηκε στον υπουργό Μεταφορών της Τουρκίας, Αμπντουλκαντίρ Ουράλογλου, αφότου δημοσίευσε βίντεο, στο οποίο εμφανιζόταν να οδηγεί με 225 χλμ/ώρα σε αυτοκινητόδρομο. Η ταχύτητα αυτή είναι σχεδόν διπλάσια από το επιτρεπόμενο όριο.

Η κίνηση αυτή του υπουργού προκάλεσε σάλο στην Τουρκία και οδήγησε τον ίδιο σε δημόσια απολογία.

Στο βίντεο που ανάρτησε στα social media ακούγεται ως υπόκρουση λαϊκή μουσική, μαζί με αποσπάσματα από ομιλία του προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, όπου επαινεί τα κυβερνητικά έργα υποδομών. Την ίδια στιγμή, φαίνεται το κοντέρ του αυτοκινήτου του υπουργού Αμπντουλκαντίρ Ουράλογλου να δείχνει υπερβολική ταχύτητα, ενώ το όχημα προσπερνά άλλα στη λωρίδα ταχείας κυκλοφορίας στον αυτοκινητόδρομο Άγκυρας – Νίγδης.

Το βίντεο που τον «έκαψε»

Η τροχαία του επέβαλε αργότερα πρόστιμο σχεδόν 240 ευρώ για παραβίαση του ορίου ταχύτητας κατά περίπου 50 χιλιόμετρα έξω από την πρωτεύουσα Άγκυρα.

Αντιμέτωπος με αντιδράσεις, ο Ουράλογλου ανέβασε φωτογραφία από την κλήση στην πλατφόρμα Χ γράφοντας: «Συγγνώμη προς το έθνος».

«Πήρα το τιμόνι για να δω από κοντά την κατάσταση του αυτοκινητόδρομου Άγκυρας – Νίγδης. Εκείνη τη στιγμή, χωρίς να το καταλάβω, ξεπέρασα για λίγο το όριο ταχύτητας. Με το σχετικό βίντεο, στην ουσία κατέθεσα ο ίδιος αναφορά εναντίον μου. Η τήρηση των ορίων ταχύτητας είναι υποχρεωτική για όλους… Από εδώ και πέρα δηλώνω στο κοινό ότι θα είμαι πολύ πιο προσεκτικός», έγραψε ο υπουργός.

Η ανάρτησή του

Το μέγιστο επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας στους τουρκικούς αυτοκινητοδρόμους είναι 140 χλμ. Τον περασμένο χρόνο, σκοτώθηκαν 6.351 άνθρωποι σε περίπου 1,5 εκατομμύριο τροχαία δυστυχήματα, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία.

Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο
Business
Νίκας: Έκλεισε το deal Θεοδωρόπουλου για την πώληση στην Υφάντης έναντι 65 εκατ. ευρώ

Νίκας: Έκλεισε το deal Θεοδωρόπουλου για την πώληση στην Υφάντης έναντι 65 εκατ. ευρώ

Εργασιακά – Ασφαλιστικά
Υπουργείο Εργασίας: Σε δημόσια διαβούλευση το 13ωρο – Οι 8 άξονες

Υπουργείο Εργασίας: Σε δημόσια διαβούλευση το 13ωρο – Οι 8 άξονες

Misery: Ένα θρίλερ που κόβει την ανάσα
inTickets 24.08.25

Misery: Ένα θρίλερ που κόβει την ανάσα

Ένας συγγραφέας, μια εμμονική θαυμάστρια και ένα κλειστοφοβικό θρίλερ. Το Misery, του Στίβεν Κινγκ, έρχεται στο θέατρο Άνεσις από τις 27 Οκτωβρίου.

Τουρκία: Εντοπίστηκε σε βάθος 68 μέτρων στη θάλασσα του Μαρμαρά η σορός του τούρκου επιχειρηματία Γιουκάι
Σε βάθος 68 μέτρων 25.08.25

Εντοπίστηκε μετά από 19 μέρες η σορός του τούρκου επιχειρηματία Γιουκάι - Ήταν εκεί που βυθίστηκε το σκάφος του

Τα ίχνη του Χαλίτ Γιουκάι είχαν χαθεί στις 4 Αυγούστου όταν ταξίδευε από την Τουρκία προς την Μύκονο - Η σορός του τούρκου επιχειρηματία βρέθηκε στο σημείο που είχε βυθιστεί το σκάφος του

Σύνταξη
Δανία: Πήραν νεογέννητο από τη μητέρα του – Την έκριναν ακατάλληλη, επειδή την κακοποιούσε ο θετός της πατέρας
Την έκριναν ακατάλληλη 23.08.25

Οργή στη Δανία: Πήραν νεογέννητο από τη μητέρα του επειδή... την κακοποιούσε ο θετός της πατέρας

Οι Αρχές ενημέρωσαν την μητέρα ότι το μωρό της αφαιρέθηκε, εξαιτίας του τραύματος που υπέστη από τον θετό της πατέρα, που εκτίει ποινή φυλάκισης για σεξουαλική κακοποίηση σε βάρος της

Σύνταξη
Δύο συνταγές για γεμιστά
Cooking 23.08.25

Δύο συνταγές για γεμιστά

Μια παραδοσιακή και μια... εναλλακτική, αυτές οι συνταγές είναι ότι πρέπει για το καλοκαίρι.

Σύνταξη
Τι σημαίνει η επιβεβαίωση ύπαρξης λιμού στη Γάζα
Κόσμος 22.08.25

Τι σημαίνει η επιβεβαίωση ύπαρξης λιμού στη Γάζα

Υπήρχαν ελλείψεις τροφίμων στη Γάζα από τότε που το Ισραήλ περιόρισε τη βοήθεια λίγο μετά την έναρξη του πολέμου πριν από σχεδόν δύο χρόνια. Η τελευταία κρίση κλιμακώθηκε στις αρχές Μαρτίου, όταν το Ισραήλ διέκοψε όλες τις προμήθειες τροφίμων στην περιοχή.

Σύνταξη
Γάζα: Στο χειρότερο και πιο οξύ επίπεδο ο λιμός – Οι θάνατοι θα αυξάνονται εκθετικά, λέει ο οργανισμός του ΟΗΕ
IPC 22.08.25

Ώρα μηδέν: Στο χειρότερο και πιο οξύ επίπεδο ο λιμός στην πόλη της Γάζας - Οι θάνατοι θα αυξάνονται εκθετικά

Ο παγκόσμιος παρατηρητής πείνας (IPC) κατέταξε σήμερα στη φάση 5 την επισιτιστική ανασφάλεια που επικρατεί στη Γάζα λίγο πριν την εισβολή του ισραηλινού στρατού

Σύνταξη
Κολομβία: Drone κατέρριψε ελικόπτερο της αστυνομίας και εξερράγη αυτοκίνητο – Τουλάχιστον 18 νεκροί
InView 22.08.25

Ελικόπτερο της αστυνομίας καταρρίφθηκε από drone στην Κολομβία - 18 νεκροί σε δύο επιθέσεις

Ο πρόεδρος της Κολομβίας, Γκουστάβο Πέτρο, δήλωσε ότι οι ένοπλοι αντιφρονούντες και τα καρτέλ διακίνησης ναρκωτικών θα πρέπει να θεωρούνται «τρομοκράτες» και να «διώκονται διεθνώς».

Σύνταξη
«Είχα γράψει στα σχόλια ότι θέλω Έλληνα διανομέα» – Βίντεο με παραγγελία πελάτισσας προκαλεί σάλο [βίντεο]
TikTok 22.08.25

«Είχα γράψει στα σχόλια ότι θέλω Έλληνα διανομέα» - Βίντεο με παραγγελία πελάτισσας προκαλεί σάλο

Viral για όλους τους λάθος λόγους έχει γίνει βίντεο με πελάτισσα που είχε κάνει παραγγελία και τα βάζει με τον άτυχο διανομέα επειδή... δεν ήταν Έλληνας και επειδή της την παρέδωσε πιο γρήγορα!

Σύνταξη
Μια ομάδα 32.000 αντρών ενώθηκε στο Facebook για να εκθέσει γυναίκες χωρίς συναίνεση
InShorts 21.08.25

Μια ομάδα 32.000 αντρών ενώθηκε στο Facebook για να εκθέσει γυναίκες χωρίς συναίνεση

Η ομάδα με το όνομα Mia Moglie (“η γυναίκα μου”), που δημιουργήθηκε το 2019, είχε φτάσει φέτος να αριθμεί περισσότερα από 32.000 μέλη, ανταλλάσσοντας εκατοντάδες εικόνες και σεξιστικά σχόλια.

Αλεξάνδρα Τάνκα
Αλεξάνδρα Τάνκα
Τουρκία: Σάλος με τουρίστρια που κάνει pole dancing σε στύλο με την τουρκική σημαία
InShorts 21.08.25

Τουρκία: Σάλος με τουρίστρια που κάνει pole dancing σε στύλο με την τουρκική σημαία

Η τουρίστρια φέρεται να έκανε τον αισθησιακό χορό της στην κορυφή της ακρόπολης του Ουχισάρ, ενός από τους σημαντικούς προορισμούς της περιοχής της Καππαδοκίας, που περιλαμβάνεται στον Κατάλογο Παγκόσμιας Πολιτιστικής και Φυσικής Κληρονομιάς της UNESCO.

Σύνταξη
Υπουργείο Υγείας: Το πάρτι των απευθείας αναθέσεων και το πόρισμα της ΕΑΔ που πήγε στο αρχείο με εντολή Άδωνι
Πολιτική 25.08.25

Υπουργείο Υγείας: Το πάρτι των απευθείας αναθέσεων και το πόρισμα της ΕΑΔ που πήγε στο αρχείο με εντολή Άδωνι

Ως case study μπορεί να χαρακτηριστεί το πόρισμα της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας για τις απευθείας αναθέσεις στα νοσοκομεία. Η αντίδραση Γεωργιάδη που έβγαλε... άσχετους τους ελεγκτές και το μεγάλο πάρτι με τις προμήθειες...

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Βουλή: Άμεσα αναπληρωματικές εκλογές για τις τρεις έδρες των Σπαρτιατών ζητεί ο Δουδωνής
Βουλή 25.08.25

Άμεσα αναπληρωματικές εκλογές για τις τρεις έδρες των Σπαρτιατών ζητεί ο Δουδωνής

Ο βουλευτής Επικρατείας του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ τονίζει πως η κυβέρνηση πρέπει να προχωρήσει άμεσα στην προκήρυξη εκλογών για τις τρεις έδρες, στις εκλογικές περιφέρειες Β’ Πειραιώς, Β’ Θεσσαλονίκης και Νοτίου Τομέα Αθηνών.

Σύνταξη
Πώς μεταφέρθηκαν οι τεράστιοι λίθοι; – Δόντι αγελάδας λύνει το μυστήριο πίσω από το Στόουνχεντζ
Εκπληκτικό 25.08.25

Πώς μεταφέρθηκαν οι τεράστιοι λίθοι; – Δόντι αγελάδας λύνει το μυστήριο πίσω από το Στόουνχεντζ

Σύμφωνα με νέα έρευνα, το η αγελάδα πιθανότατα γεννήθηκε στην Ουαλία, ενισχύοντας τη θεωρία ότι βοοειδή χρησιμοποιήθηκαν για τη μεταφορά των τεράστιων λίθων

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Πορτογαλία: Οι ζημιές από την μεγαλύτερη δασική πυρκαγιά που έχει καταγραφεί ποτέ στη χώρα
Κόσμος 25.08.25

Η Πορτογαλία μετρά τις ζημιές από την μεγαλύτερη δασική πυρκαγιά που έχει καταγραφεί ποτέ στη χώρα

Από τον Ιούλιο, οι δασικές πυρκαγιές έχουν σκοτώσει τέσσερις ανθρώπους στην Πορτογαλία, έχουν καταστρέψει σπίτια και καλλιέργειες και έχουν καταστρέψει περίπου 278.000 εκτάρια

Σύνταξη
Εθνική Ελλάδας: Οι κλήσεις για τους προκριματικούς αγώνες του Παγκοσμίου Κυπέλλου, κόντρα σε Λευκορωσία, Δανία
Ποδόσφαιρο 25.08.25

Οι κλήσεις του Γιοβάνοβιτς στην Εθνική Ανδρών για τα παιχνίδια με Λευκορωσία και Δανία

Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς ανακοίνωσε τους 25 ποδοσφαιριστές που κάλεσε για τα παιχνίδια της Εθνικής Ανδρών κόντρα σε Λευκορωσία και Δανία για τα προκριματικά του Μουντιάλ 2026.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Κακλαμάνης για επιστολή Ανδρουλάκη για Παλαιστινιακό: Θέμα διατύπωσης στο αίτημα, η Βουλή δεν μπορεί να εκδώσει ψήφισμα
Βουλή 25.08.25

Κακλαμάνης για επιστολή Ανδρουλάκη για Παλαιστινιακό: Θέμα διατύπωσης στο αίτημα, η Βουλή δεν μπορεί να εκδώσει ψήφισμα

Ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης γνωστοποίησε πως ήδη ετοίμασε το διαβιβαστικό ώστε να σταλθεί το αίτημα του κ. Ανδρουλάκη στο γραφείο του πρωθυπουργού

Σύνταξη
Λαβρόφ: «Πολλά ζητήματα παραμένουν άλυτα» – Η συνέντευξη στο NBC και η ένταση με τη δημοσιογράφο
Δείτε βίντεο 25.08.25

Ένταση στη συνέντευξη Λαβρόφ στο NBC: «Παίζεις τον ρόλο του Ζελένσκι» - Τι είπε για τις διαπραγματεύσεις

Ο Σεργκέι Λαβρόφ έβαλε «πάγο» στα σενάρια της προόδου των διαπραγματεύσεων ρίχνοντας την ευθύνη στην Ουκρανία και την Ευρώπη - Η συνέντευξή του στο NBC News είχε και στιγμές έντασης

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Θέτει στη Διάσκεψη των Προέδρων την «ψηφοφορία-παρωδία» του ΟΠΕΚΕΠΕ – Οι επόμενες κινήσεις
Βουλή 25.08.25

ΠΑΣΟΚ: Θέτει στη Διάσκεψη των Προέδρων την «ψηφοφορία-παρωδία» του ΟΠΕΚΕΠΕ – Οι επόμενες κινήσεις

Με την επανέναρξη των κοινοβουλευτικών διαδικασιών, το ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ θα θέσει εμφατικά στη Διάσκεψη των Προέδρων ότι «η παρωδία που σημειώθηκε στην ψηφοφορία για την προανακριτική δεν παράγει αποτέλεσμα και το αίτημα δεν έχει απορριφθεί»

Πάνος Τσίκαλας
Πάνος Τσίκαλας
ΚΚΕ: Να εφαρμοστεί άμεσα το ψήφισμα της βουλής για την Παλαιστίνη – Από σκοπιμότητα ο Ανδρουλάκης ζητά επιβεβαίωση
Πυρά 25.08.25

ΚΚΕ κατά Ανδρουλάκη: Από σκοπιμότητα ζητά επιβεβαίωση και όχι εφαρμογή του ψηφίσματος της Βουλής για την Παλαιστίνη

Για ποιο λόγο ο κ. Ανδρουλάκης ζητά “επικαιροποίηση και επιβεβαίωση” ενός ομόφωνου ψηφίσματος που απλά πρέπει να εφαρμοστεί άμεσα, διερωτάται το ΚΚΕ

Σύνταξη
«Μου έσωσε τη ζωή» – Οι άνθρωποι που στρέφονται στην ΑΙ για ψυχοθεραπεία
Στο ντιβάνι 25.08.25

«Μου έσωσε τη ζωή» – Οι άνθρωποι που στρέφονται στην ΑΙ για ψυχοθεραπεία

Καθώς τα συστήματα ψυχικής υγείας ζορίζονται, πολλοί στρέφονται στην ΑΙ για ψυχοθεραπεία. Όμως οι ειδικοί προειδοποιούν ότι η μηχανή δεν μπορεί να αναπαράγει την ανθρώπινη σύνδεση και μπορεί να ενέχει κινδύνους.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Γιατί ο Δημήτρης Ιτούδης πήρε στη Χάποελ Τελ Αβίβ τον «άσημο» Μπόρισλαβ Μλαντένοφ
Μπάσκετ 25.08.25

Γιατί ο Δημήτρης Ιτούδης πήρε στη Χάποελ Τελ Αβίβ τον «άσημο» Μπόρισλαβ Μλαντένοφ

Η Χάποελ Τελ Αβίβ του Δημήτρη Ιτούδη ανακοίνωσε την απόκτηση του Μπόρισλαβ Μλαντένοφ για τα επόμενα 3 χρόνια. - Οι εντυπωσιακοί αριθμοί του σταρ του βουλγάρικου μπάσκετ.

Αλέξανδρος Κωτάκης
