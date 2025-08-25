Πρόστιμο για υπέρβαση του ορίου ταχύτητας επιβλήθηκε στον υπουργό Μεταφορών της Τουρκίας, Αμπντουλκαντίρ Ουράλογλου, αφότου δημοσίευσε βίντεο, στο οποίο εμφανιζόταν να οδηγεί με 225 χλμ/ώρα σε αυτοκινητόδρομο. Η ταχύτητα αυτή είναι σχεδόν διπλάσια από το επιτρεπόμενο όριο.

Η κίνηση αυτή του υπουργού προκάλεσε σάλο στην Τουρκία και οδήγησε τον ίδιο σε δημόσια απολογία.

Στο βίντεο που ανάρτησε στα social media ακούγεται ως υπόκρουση λαϊκή μουσική, μαζί με αποσπάσματα από ομιλία του προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, όπου επαινεί τα κυβερνητικά έργα υποδομών. Την ίδια στιγμή, φαίνεται το κοντέρ του αυτοκινήτου του υπουργού Αμπντουλκαντίρ Ουράλογλου να δείχνει υπερβολική ταχύτητα, ενώ το όχημα προσπερνά άλλα στη λωρίδα ταχείας κυκλοφορίας στον αυτοκινητόδρομο Άγκυρας – Νίγδης.

Το βίντεο που τον «έκαψε»

Türkülerle Ankara-Niğde Otoyolu hatırası… 📹🎶 Yorulduğumuzda Sn. Cumhurbaşkanımızdan ilham alıyor, “Yeterince çalışmadık” diyerek yolumuza devam ediyoruz…#TürkiyeHızlanıyor 🇹🇷 pic.twitter.com/iGToOlTpfD — Abdulkadir URALOĞLU (@a_uraloglu) August 24, 2025

Η τροχαία του επέβαλε αργότερα πρόστιμο σχεδόν 240 ευρώ για παραβίαση του ορίου ταχύτητας κατά περίπου 50 χιλιόμετρα έξω από την πρωτεύουσα Άγκυρα.

Αντιμέτωπος με αντιδράσεις, ο Ουράλογλου ανέβασε φωτογραφία από την κλήση στην πλατφόρμα Χ γράφοντας: «Συγγνώμη προς το έθνος».

«Πήρα το τιμόνι για να δω από κοντά την κατάσταση του αυτοκινητόδρομου Άγκυρας – Νίγδης. Εκείνη τη στιγμή, χωρίς να το καταλάβω, ξεπέρασα για λίγο το όριο ταχύτητας. Με το σχετικό βίντεο, στην ουσία κατέθεσα ο ίδιος αναφορά εναντίον μου. Η τήρηση των ορίων ταχύτητας είναι υποχρεωτική για όλους… Από εδώ και πέρα δηλώνω στο κοινό ότι θα είμαι πολύ πιο προσεκτικός», έγραψε ο υπουργός.

Η ανάρτησή του

Ankara – Niğde Otoyolu’nun son durumunu görmek amacıyla direksiyona geçtim. Bu esnada farkında olmadan hız sınırını kısa bir süre de olsa aştım. İlgili video ile de kendimi ihbar etmiş oldum. Hız sınırlarına riayet etmek herkes için zorunlu bir durumdur. Otoyol Jandarmamız… https://t.co/RRTv7lYfIe pic.twitter.com/A9bkUeKSPS — Abdulkadir URALOĞLU (@a_uraloglu) August 24, 2025

Το μέγιστο επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας στους τουρκικούς αυτοκινητοδρόμους είναι 140 χλμ. Τον περασμένο χρόνο, σκοτώθηκαν 6.351 άνθρωποι σε περίπου 1,5 εκατομμύριο τροχαία δυστυχήματα, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία.