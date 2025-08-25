Η SpaceX ανέβαλε την εκτόξευση του Starship – Νέα αναποδιά για το «αστρόπλοιο» του Μασκ

Η SpaceX ανέβαλε την τελευταία στιγμή τη δοκιμαστική εκτόξευση του Starship που προγραμματιζόταν για τα ξημερώματα της Δευτέρας, μια ακόμα αναποδιά στην προσπάθεια της διαστημικής εταιρείας του Έλον Μασκ να επιταχύνει την ανάπτυξη του σκάφους, το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για την επιστροφή των Αμερικανών στη Σελήνη.

Τοποθετημένο στην κορυφή του πυραύλου Super Heavy που έχει ύψος 70 μέτρων, το γιγάντιο Starship, με ύψος 52 μέτρα, περίμενε στην εξέδρα εκτόξευσης στο Μπόκα Τσίκα του Τέξας και πληρωνόταν με καύσιμα ενόψει της εκτόξευης στις 19.35 τοπική ώρα, ή 02.35 ώρα Ελλάδας.

Περίπου μισή ώρα πριν από την πυροδότηση, η SpaceX ανακοίνωσε ότι σταματά την αντίστροφή μέτρησης λόγω προβλήματος στα επίγεια συστήματα.

Ο Μασκ επρόκειτο να μιλήσει για τις εξελίξεις στο πρόγραμμα ανάπτυξης του Starship, τελικά όμως η παρουσίαση αναβλήθηκε.

Η SpaceX ελπίζει τώρα να πραγματοποιήσει την εκτόξευση τη Δευτέρα, όπως αναφέρει στον δικτυακό τόπο της.

To Starship σχεδιάζεται να χρησιμοποιηθεί στο πρόγραμμα Artemis της NASA για την επιστροφή των αμερικανών αστροναυτών στη Σελήνη.

Η πρώτη προσσελήνωση προγραμματίζεται για το 2027, είναι όμως πιθανό να αναβληθεί λόγω των σημαντικών καθυστερήσεων στην ανάπτυξη του σκάφους, το οποίο δεν κατάφερε να ολοκληρώσει καμία από τις εννέα μέχρι σήμερα δοκιμαστικές πτήσεις.

Στο τελευταίο περιστατικό, το ανώτερο στάδιο του πυραύλου εξερράγη στη διάρκεια στατικής δοκιμής τον Ιούνιο και εκτόξευσε συντρίμμια στο έδαφος του Τέξας.

Η νέα βερσιόν του Starship που περιμένει για εκτόξευση ενσωματώνει μια σειρά βελτιώσεων, όπως αυξημένη ισχύ, ενισχυμένη θερμική ασπίδα, ισχυρότερα πτερύγια πλοήγησης για τη διαδικασία επανεισόδου.

Λίγα λεπτά μετά την εκτόξευση, το Starship θα αποδεσμευόταν από τον πύραυλο Super Heavy, ο οποίος αντί να επιστρέψει στην εξέδρα εκτόξευσης όπως σε προηγούμενες δοκιμές θα έπεφτε στον Κόλπο του Μεξικού.

Το ίδιο το Starship θα ενεργοποιούσε τους κινητήρες του για να αποκτήσει ύψος και να επιχειρήσει για πρώτη φορά να θέσει σε τροχιά ομοιώματα δορυφόρων Starlink.

Στη συνέχεια, το σκάφος θα εισερχόταν ξανά στην ατμόσφαιρα πάνω από τον Ινδικό Ωκεανό προκειμένου να δοκιμαστεί η νέα θερμική ασπίδα και τα πτερύγια ελιγμών, τα οποία είχαν λιώσει από την ακραία θερμότητα σε προηγούμενες δοκιμές.

Όπως ανέφερε η SpaceX, «το προφίλ επανεισόδου του Starship είναι σχεδιασμένο να στρεσάρει εσκεμμένα τα δομικά όρια των πίσω πτερυγίων του ανώτερου σταδίου τη στιγμή της μέγιστης δυναμικής πίεσης επανεισόδου.