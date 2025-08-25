newspaper
«Φωτιά» οι τιμές στις φοιτητικές κατοικίες – Τι ωθεί στην εκτόξευση των ενοικίων
Οικονομία 25 Αυγούστου 2025 | 14:45

«Φωτιά» οι τιμές στις φοιτητικές κατοικίες – Τι ωθεί στην εκτόξευση των ενοικίων

Υψηλές παραμένουν οι τιμές στα ενοίκια για τα φοιτητικά σπίτια, με νέες μορφές στέγασης να κερδίζουν έδαφος

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Workation: Εργασία και διακοπές μαζί, γίνεται; Και όμως!

Workation: Εργασία και διακοπές μαζί, γίνεται; Και όμως!

Spotlight

Η φοιτητική στέγαση μετατρέπεται σε έναν από τους μεγαλύτερους «πονοκεφάλους» για χιλιάδες οικογένειες, καθώς το 2025 καταγράφεται νέα άνοδος στις τιμές ενοικίασης διαμερισμάτων, σύμφωνα με το Παρατηρητήριο GEOAXIS.

Είναι χαρακτηριστικό ότι μια φοιτητική κατοικία 40 τετραγωνικών στου Ζωγράφου κοστίζει πλέον όσο ένα διαμέρισμα για μια οικογένεια… δέκα χρόνια πριν.

Οι φοιτητικές κατοικίες «στραγγίζουν» τον οικογενειακό προϋπολογισμό

Το 2025 βρίσκει τους φοιτητές αντιμέτωπους με ενοίκια-ρεκόρ, την ώρα που οι γονείς τους βλέπουν τον οικογενειακό προϋπολογισμό να «στραγγίζει».

Οι τιμές στις έξι βασικές φοιτητουπόλεις της χώρας (Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Ηράκλειο, Βόλος, Κομοτηνή) αυξήθηκαν κατά μέσο όρο 7,3% σε σχέση με πέρυσι, ενώ σε ορίζοντα δεκαετίας η άνοδος φτάνει το 110%, σύκφωνα με την έρευνα της GEOAXIS.

Ενοίκια στα ύψη – Πρωταθλήτρια η Αθήνα, Κομοτηνή η φθηνότερη

Η Αθήνα αναδεικνύεται η πιο ακριβή φοιτητική πόλη, με τις ζητούμενες τιμές να αγγίζουν τα 12,1 ευρώ/τ.μ. και να έχουν αυξηθεί κατά 147% από το 2016.

Αντίθετα, στην Κομοτηνή, οι τιμές παραμένουν πιο προσιτές, στα 8,5 ευρώ/τ.μ., αν και και εκεί, η αύξηση αγγίζει το 70%.

Η Θεσσαλονίκη καταγράφει άνοδο 108%, ενώ η Πάτρα παρουσιάζει εντυπωσιακή αύξηση 128%.

Τα παλαιά διαμερίσματα

Η μέση ηλικία των φοιτητικών διαμερισμάτων κυμαίνεται από 30 έως 45 χρόνια, με τα παλαιότερα να εντοπίζονται στη Θεσσαλονίκη (51 έτη) και τα νεότερα στην Κομοτηνή (21 έτη).

Όσο για τις επιφάνειες, τα μεγαλύτερα διαμερίσματα βρίσκονται στη Θεσσαλονίκη (48 τ.μ.), ενώ τα μικρότερα στο Ηράκλειο (38 τ.μ.).

Η στενότητα της αγοράς οδηγεί όλο και περισσότερους φοιτητές στη συγκατοίκηση, με μεγαλύτερα διαμερίσματα να αποκτούν προβάδισμα, καθώς το κόστος διαμοιράζεται.

Βραχυχρόνιες μισθώσεις και μειωμένη προσφορά

Το 15-25% των φοιτητικών διαμερισμάτων έχει αποσυρθεί από τη μακροχρόνια αγορά για να μπει στις πλατφόρμες τύπου Airbnb.

Μόνο στου Ζωγράφου, οι βραχυχρόνιες μισθώσεις αυξήθηκαν 17% σε σχέση με πέρυσι και 30% σε σχέση με το 2023.

Η εξέλιξη αυτή πιέζει ακόμη περισσότερο τη διαθεσιμότητα, οδηγώντας σε περαιτέρω αύξηση τιμών.

Νέες τάσεις: Συγκατοίκηση και ιδιωτικές φοιτητικές εστίες

Με τα ενοίκια να καλπάζουν, όλο και περισσότεροι φοιτητές στρέφονται στη συγκατοίκηση για να μοιραστούν το κόστος.

Παράλληλα, αναπτύσσεται ραγδαία η αγορά των ιδιωτικών φοιτητικών εστιών, που προσφέρουν πλήρως ανακαινισμένα και επιπλωμένα δωμάτια «all inclusive», με υπηρεσίες όπως καθαριότητα, φύλαξη, internet και κοινόχρηστους χώρους.

Αν και το κόστος είναι κατά 20-40% υψηλότερο σε σχέση με ένα τυπικό διαμέρισμα, η αυξημένη ασφάλεια και η ευκολία διαχείρισης τα καθιστούν δημοφιλή.

Δεν είναι τυχαίο ότι μεγάλοι επενδυτές real estate μπαίνουν δυναμικά σε αυτή την αγορά.

Σ.Δ.Ι.Τ. και η μάχη για περισσότερες κλίνες

Η κυβέρνηση επιχειρεί μέσω ΣΔΙΤ (Συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα) να ανακαινίσει και να κατασκευάσει νέες φοιτητικές κατοικίες.

Πανεπιστήμια όπως το Πάντειο, το Δυτικής Αττικής, το Δημοκρίτειο Θράκης και το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας βρίσκονται ήδη στη διαδικασία προκηρύξεων.

Αν όλα ολοκληρωθούν, αναμένεται να προστεθούν περίπου 8.000 νέες κλίνες, ενώ μαζί με τις ιδιωτικές επενδύσεις η κάλυψη θα μπορούσε να φτάσει τις 100.000.

Ένα μέλλον με ακόμη υψηλότερα ενοίκια

Με σχεδόν 483.000 ενεργούς φοιτητές στη χώρα, η ζήτηση για στέγη παραμένει σταθερά υψηλή.

Η GEOAXIS εκτιμά ότι η άνοδος των μισθωτικών αξιών θα συνεχιστεί τα επόμενα χρόνια, καθώς η προσφορά μειώνεται και οι φοιτητές συνεχίζουν να επιλέγουν σπουδές κοντά στα μεγάλα αστικά κέντρα.

Το μόνο σίγουρο είναι ότι η φοιτητική κατοικία στην Ελλάδα δεν είναι πια απλώς μια φθηνή λύση για τους πρωτοετείς.

Έχει μετατραπεί σε πεδίο μάχης για οικογένειες, επενδυτές αλλά και την ίδια την εκπαιδευτική πολιτική.

Πηγή: ΟΤ

