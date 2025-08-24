Κρούσματα γαστρεντερίτιδας στη Τζια – Τι λέει ο Μαγιορκίνης

Ανησυχία έχει προκαλέσει η έξαρση των κρουσμάτων γαστρεντερίτιδας που παρατηρήθηκε στη Τζια από τις 12 Αυγούστου. Έκτοτε μέχρι και σήμερα έχουν καταγραφεί περίπου 250 περιστατικά, ενώ κατά την κορύφωση του φαινομένου καταγράφηκαν μέσα σε μία μέρα 30 επισκέψεις στο Περιφερειακό Ιατρείο του νησιού.

Στο νησί βρίσκεται κλιμάκιο του ΕΟΔΥ, προκειμένου να πραγματοποιήσει επιδημιολογική διερεύνηση, με τους ειδικούς πάντως να εμφανίζονται καθησυχαστικοί.

Ενδεικτικά ο Καθηγητής Υγιεινής και Επιδημιολογίας της Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ, Γκίκας Μαγιορκίνης, σημείωσε ότι «ο πιο πιθανός υποψήφιος για να προκαλέσει μια τέτοια επιδημία είναι ο νοροϊός που θα μπορούσε να είναι και ροταϊός. Συνήθως μεταδίδεται αρκετά εύκολα καθώς έχει ανθεκτικότητα στα αντισηπτικά και δεν σκοτώνεται με απλά πανάκια που βάζουμε στα χέρια μας». Προκαλεί έτσι μεγάλες επιδημίες, που κατά καιρούς τις βλέπουμε όχι μόνο σε ένα νησάκι όπως η Τζια αλλά και σε πόλεις, εξήγησε στην ΕΡΤ.

Κρούσματα γαστρεντερίτιδας στη Τζια – Καθησυχαστικός ο Μαγιορκίνης

«Αυτού του είδους οι λοιμώξεις δεν είναι κάτι σπάνιο. Κατά τους καλοκαιρινούς μήνες συμβαίνουν μικρές επιδημίες που οφείλονται συνήθως σε ιογενείς λοιμώξεις, οι οποίες μεταδίδονται στο πλαίσιο του συγχρωτισμού. Δεν είναι απαραίτητο να συνδεθούν με κατανάλωση κάποιου φαγητού ή νερού», είπε.

Δεν είναι δηλαδή κάτι το οποίο θα έπρεπε να μας διακόψει τις διακοπές μας, με λίγη πρόληψη θα μπορούσαμε να το αντιμετωπίσουμε, τόνισε ο κ. Μαγιορκίνης, επισημαίνοντας ότι είναι απαραίτητο:

Το καλό πλύσιμο των χεριών είναι το Α και το Ω για την αντιμετώπιση της συγκεκριμένης λοίμωξης

Όσοι άνθρωποι έχουν γαστρεντερίτιδα να απομονωθούν, γιατί ακόμα και με μικρό φορτίο γίνεται η μετάδοση.

Προσοχή μετά την τουαλέτα: Πλένουμε τα χέρια μας πριν και μετά

Για το νερό

Ερωτηθείς αν είναι μολυσμένο το νερό, ο κ. Μαγιορκίνης, δήλωσε πως δεν γνωρίζει αν το νερό στη Τζια, ούτως ή άλλως, θεωρείται πόσιμο. Είπε ότι σε κάθε περίπτωση, καλό είναι όταν υπάρχει μια τέτοια έξαρση, ο κόσμος για λίγο χρονικό διάστημα μέχρι να τον ενημερώσουν οι αρχές, να καταναλώνει εμφιαλωμένο νερό.

Ερωτηθείς για πιθανές συνέπειες από την κατανάλωση «καφέ» νερού από τις βρύσες, στην Πάτμο o κ. Μαγιορκίνης ανέφερε: «Δεν μπορώ να γνωρίζω τι έχει συμβεί στη συγκεκριμένη περίπτωση, ωστόσο εάν υπήρχε πρόβλημα θα εμφανιζόταν ήδη από τα πρώτα εικοσιτετράωρα, δεν είναι κάτι το οποίο εμφανίζεται μέρες αργότερα.