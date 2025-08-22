Έξαρση γαστρεντερίτιδας στην Τζιά, με 80 κρούσματα την ημέρα – Δύο θάνατοι από τον ιό Δυτικού Νείλου

Μεγάλη ανησυχία έχουν προκαλέσει τα απανωτά περιστατικά γαστρεντερίτιδας στην Τζιά, τα οποία καλούνται να αντιμετωπίσουν οι υγειονομικές αρχές του νησιού. Οι γιατροί έχουν ενημερώσει σχετικά τόσο την αρμόδια Υγειονομική Περιφέρεια όσο και τον ΕΟΔΥ.

Οι δύο θάνατοι από τον ιό του Δυτικού Νείλου αφορούν σε ανθρώπους μεγάλης ηλικίας με υποκείμενα νοσήματα

Το Περιφερειακό Ιατρείο έχει εξετάσει δεκάδες ασθενείς με συμπτώματα όπως διάρροια, εμετούς, κοιλιακό πόνο και, σε αρκετές περιπτώσεις, πυρετό, ανέφερε η πρώην πρόεδρος της ΕΙΝΑΠ Ματίνα Παγώνη μιλώντας στον ΑΝΤ1.

«Ωστόσο, ήταν μικρής διάρκειας τα συμπτώματα και ήταν ιογενής η προέλευση», πρόσθεσε η ίδια. Επίσης, το φαρμακείο στην Τζιά έχει εξυπηρετήσει περισσότερους από 1.500 ασθενείς.

Τέλος, η κ. Παγώνη υπογράμμισε ότι ειδικά κατά τη διάρκεια των διακοπών, πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί και με τις πισίνες, αλλά και με τα ξενοδοχεία και τις πετσέτες που χρησιμοποιούμε γιατί οι ιογενείς λοιμώξεις κολλάνε από τον έναν στον άλλο πάρα πολύ εύκολα.

Δύο θάνατοι από τον ιό του Δυτικού Νείλου

Από τον ιό του Δυτικού Νείλου – που μεταδίδεται από τα κουνούπια – έχασαν τη ζωή τους δύο άνθρωποι στην Ελλάδα, ενώ τα κρούσματα αυξάνονται σε περιοχές της Αττικής. Τους θανάτους καθώς και 12 εγχώρια κρούσματα επιβεβαιώνει σχετική έκθεση του ΕΟΔΥ.

Από τους έντεκα ασθενείς που παραμένουν για νοσηλεία, οι δύο νοσηλεύονται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας. Τα πιο πολλά κρούσματα εντοπίζονται στη Θεσσαλία, στην Αττική, στην ανατολική κεντρική Μακεδονία και στη Θράκη.

Από την αρχή του χρόνου έως τις 20 Αυγούστου, έχουν διαγνωσθεί 47 κρούσματα εγχώριας λοίμωξης. Όπως είπε η Ματίνα Παγώνη «ο κόσμος έχει ανησυχήσει γιατί τα κρούσματα είναι πολλά όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό».

Ακολούθως, η ίδια σημείωσε ότι οι δύο θάνατοι αφορούν σε ανθρώπους μεγάλης ηλικίας με υποκείμενα νοσήματα, τα οποία έκαναν μηνιγγοεγκεφαλίτιδα. «Αυτές είναι οι επιπλοκές που φοβόμαστε» είπε. Στη συνέχεια έσπευσε να καθησυχάσει λέγοντας ότι «το 80% δεν έχουν συμπτώματα – δηλαδή δυνατό πονοκέφαλο, ζάλη, αδυναμία, καταβολή, αρθραλγίες – και πάνε καλά».

Μεγαλύτερη ανησυχία υπάρχει για τα μικρά παιδιά, όπως λέει η ίδια, και πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Ειδικά σε περιοχές όπως είναι η Θεσσαλία, η Κεντρική Μακεδονία και η Θράκη, γιατί εκεί εντοπίζονται τα περισσότερα κρούσματα, καλό είναι να χρησιμοποιούμε κουνουπιέρες για τα παιδιά.