Οι ιστορίες τους σοκάρουν: η Ερατώ, η Δώρα, η Σοφία, η Κυριακή, η Ελένη, η Ντόρα. Γυναίκες που έπεσαν θύματα γυναικοκτονίας, αφήνοντας πίσω παιδιά, οικογένειες και σπαραχτικές φωνές αγωνίας και καταγγελίες που έμειναν αναπάντητες.

Ένα χαμόγελο που έσβησε βίαια, ένα παιδί που μεγάλωνε με τη μητέρα του και έμεινε ξαφνικά μόνο, μια γυναίκα που τόλμησε να πει «ως εδώ» και δεν πρόλαβε να δικαιωθεί.

Η γυναικοκτονία είναι το τελευταίο κεφάλαιο σε μια ιστορία βίας που είχε σημάδια: φόβο στα μάτια, σιωπές στο τηλέφωνο, φίλες που ανησυχούσαν, καταγγελίες που έμειναν αναπάντητες. Σημάδια που η κοινωνία δεν είδε ή δεν θέλησε να δει .

Ελένη Κρεμαστιώτη: Η φωνή της Ερατούς δολοφονήθηκε από τον πρώην άντρα της. Την πυροβόλησε στο διπλανό δωμάτιο όπου κοιμόταν η μικρή τους κόρη. Η 24χρονη είχε προσπαθήσει να αλλάξει τη ζωή της.

«Με ποιο δικαίωμα να ζητήσει, με τι μούτρα να ζητήσει κάτι για το παιδί ή από το παιδί . Όταν σκοτώνει τη μάνα του κι αυτό κοιμότανε δύο χρονών κοριτσάκι στο διπλανό δωμάτιο σκέφτηκε αυτό το παιδί; Όχι! Το κράτος πού είναι; Οι νομοθέτες πού είναι;».

Βιάστηκε και δολοφονήθηκε γιατί είπε «όχι»

Γιάννης Τοπαλούδης: Η φωνή της 19χρονης Ελένης που βιάστηκε και δολοφονήθηκε στη Ρόδο επειδή είπε «όχι». Η ιστορία της έγινε σύμβολο αγώνα για όλες όσες θέλουν να ζουν ελεύθερες, χωρίς φόβο.

«Προσπαθούν να επικαλεστούν συνήθως ψυχιατρικής υφής προβλήματα και κατόπιν επικαλεστούν διάφορα άλλα παραθυράκια για να έχουν ελαφρύνσεις τις ποινές».

Σάκης Γρίβας: Η φωνή της 28χρονης Κυριακής που είπε «φτάνει, ως εδώ». Έφυγε, βρήκε νέο σπίτι και προσπάθησε να χτίσει την ζωή της από της αρχή. Έφτασε στην πόρτα του Αστυνομικού τμήματος Αγίων Ανάργυρων, ζητούσε επίμονα κάποιος να την προστατέψει.

Είχε δει τα σημάδια και φοβόταν. Ο πρώην σύντροφός της όμως την κατακρεούργησε με ένα μαχαίρι στην πόρτα του τμήματος.

«Ας σταματήσει επιτέλους αυτή η καραμέλα γιατί εγώ παιδιά, κλαίω την κόρη μου ακόμα. Με επιλεκτικές μνήμες και δήθεν ψεύτικα ψυχιατρικά προβλήματα του δολοφόνου της. Ας δουν τις ποινές και ας γίνουν πιο αυστηρές για να σταματήσουν οι γυναικοκτονίες».

«Ποιος πατέρας σκοτώνει τη μάνα των παιδιών του;»

Κατερίνα Κωτη: Η φωνή της Ντόρας που είδε τα σημάδια, έφυγε να γλιτώσει, όμως ο δολοφόνος της είχε στήσει καρτέρι έξω από το σπίτι της.

«Σκο-τώ-σα-νε! κάνανε δολοφονία αφαίρεσαν μια ζωή. Ξέρετε τι είναι αυτό; Δεν τους ενδιαφέρει όμως γιατί έτσι τους την έδωσε ,γιατί χάλασε κάποια φάση. Και μετά το παίζουν και τρελίτσα. Ε όχι ρε παιδιά!»

Ρόζα Φωτιαδού: Η φωνή της Σοφίας που ο φονιάς της αφαίρεσε τη ζωή με 13 σφαίρες, επειδή ήταν δίπλα στην πρώην σύζυγό του που ήθελε να εκδικηθεί.

«Ποιος πατέρας σκοτώνει τη μάνα των παιδιών του καταρχήν και επικαλείται την λέξη αγάπη. Απαγορεύεται για μένα να λένε αυτές τις λέξεις. Δε γνωρίζουν ποια είναι η αγάπη πάνε στο δικαστήριο και λένε την αγαπώ και την αγαπάω ακόμα έτσι έλεγε ο δικός μας».

Αυτές οι γυναίκες δεν είναι στατιστικά νούμερα. Είναι φωνές που συνεχίζουν να φωνάζουν: να μην κλείνουμε τα μάτια, να μη μένουμε σιωπηλοί.