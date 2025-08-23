newspaper
23.08.2025 | 00:04
Τραγωδία στους Παξούς - 4χρονο κορίτσι πνίγηκε σε πισίνα βίλας
22.08.2025 | 21:42
Οι Χούθι εκτόξευσαν πύραυλο που έφτασε στο Ισραήλ - Δείτε βίντεο
Κολομβία: Ο πατέρας του δολοφονημένου γερουσιαστή Ουρίμπε παίρνει τη θέση του στην κούρσα των υποψηφίων
Κόσμος 23 Αυγούστου 2025 | 06:30

Κολομβία: Ο πατέρας του δολοφονημένου γερουσιαστή Ουρίμπε παίρνει τη θέση του στην κούρσα των υποψηφίων

Στη μάχη επιλογής υποψηφίου της δεξιάς στην Κολομβία εισέρχεται ο πατέρας του δολοφονημένου γερουσιαστή Ουρίμπε, ο οποίος έγινε στόχος επίθεσης εφήβου και υπέκυψε στα τραύματά του.

Σύνταξη
Ο πατέρας του δολοφονημένου κολομβιανού γερουσιαστή Μιγκέλ Ουρίμπε Τουρμπάι θα πάρει τη θέση του ως υποψήφιος της δεξιάς στην εσωκομματική διαδικασία ενόψει των προεδρικών εκλογών του 2026, ανακοίνωσε το κόμμα του χθες Παρασκευή (στη φωτογραφία από το Χ, @eleccionescolom, επάνω, ο πατέρας του Ουρίμπε, Λοντόνιο).

Ο γερουσιαστής υπέκυψε την περασμένη εβδομάδα στα τραύματα που υπέστη στο κεφάλι όταν έγινε στόχος επίθεσης έφηβου πληρωμένου δολοφόνου τον Ιούνιο. Η υπόθεση άνοιξε ξανά παλιές πληγές στη χώρα, σημαδεμένη από σειρά πολιτικών δολοφονιών τα χρόνια του 1980 και του 1990.

Ο Ουρίμπε υπέκυψε στα τραύματα που υπέστη όταν έγινε στόχος επίθεσης έφηβου πληρωμένου δολοφόνου

Ο πατέρας του Μιγκέλ Ουρίμπε Λοντόνιο «εισέρχεται στη διαδικασία επιλογής υποψηφίου για την προεδρία», ανακοίνωσε το Δημοκρατικό Κέντρο (CD), η παράταξη στην οποία ανήκει ο δεξιός πρώην πρόεδρος Αλβαρο Ουρίμπε (2002-2010) — πρόκειται για συνωνυμία, δεν υπάρχουν συγγενικές σχέσεις.

Στα 79 του χρόνια, ο Μιγκέλ Ουρίμπε Λοντόνιο θα αναμετρηθεί με υποψήφιους βαρέων βαρών στην εσωκομματική διαδικασία, ιδίως τις βουλευτές Μαρία Φερνάντα Καβάλ και Παλόμα Βαλένσια, μεταξύ του Δεκεμβρίου του 2025 και του Ιανουαρίου 2026, πρόσθεσε το κόμμα στο δελτίο Τύπου που δημοσιοποίησε.

Ο κ. Ουρίμπε Λοντόνιο είναι ο σύζυγος της Ντιάνας Τουρμπάι, πολύ γνωστής στην Κολομβία δημοσιογράφου που απήχθη κατά διαταγή του βαρόνου των ναρκωτικών Πάμπλο Εσκόμπαρ (1949-1993) και έχασε τη ζωή της σε επιχείρησης διάσωσης με τραγικό τέλος το 1991. Ο γιος τους, ο Μιγκέλ, ήταν τότε πέντε ετών.

Επιτυχημένος επιχειρηματίας

Μέλος του Δημοκρατικού Κέντρου, του κυριότερου κόμματος της δεξιάς στη χώρα, από την ίδρυσή του το 2013, ο Μιγκέλ Ουρίμπε Λοντόνιο είναι επιτυχημένος επιχειρηματίας του τομέα του καφέ. Από το 1988 ως το 1990, ήταν δημοτικός σύμβουλος στην πρωτεύουσα Μπογοτά.

Εξι άνθρωποι συνελήφθησαν και παραμένουν προφυλακισμένοι για την υπόθεση της δολοφονίας του Μιγκέλ Ουρίμπε Τουρμπάι, ανάμεσά τους ο εκτελεστής, αγόρι 14 ή 15 ετών, πληρωμένο πιστόλι.

Οι αρχές θεωρούν πως η Segunda Marquetalia («Δεύτερη Μαρκετάλια») παράταξη διαφωνούντων των πρώην FARC, βρισκόταν πίσω από τον φόνο.

Πηγή: ΑΠΕ

Τεχνολογία
Data Centers: Στο περιφερειακό χάρτη τοποθετείται η Ελλάδα

Data Centers: Στο περιφερειακό χάρτη τοποθετείται η Ελλάδα

World
Jackson Hole: Το mea culpa Πάουελ και η αλλαγή πλεύσης

Jackson Hole: Το mea culpa Πάουελ και η αλλαγή πλεύσης

inWellness
Τι είναι το δίλημμα του σκαντζόχοιρου;
Μεγάλη αλήθεια 22.08.25

Τι είναι το δίλημμα του σκαντζόχοιρου;

Ένα χειμωνιάτικο βράδυ που ο Γερμανός φιλόσοφος Άρθουρ Σοπενχάουερ κοιτούσε από το παράθυρο του σπιτιού του, εμπνεύστηκε το δίλημμα του σκαντζόχοιρου για να περιγράψει τις δυσκολίες των ανθρωπίνων σχέσεων.

Σύνταξη
inTown
«170 Τετραγωνικά» του Γιώργου Τσουρή: Συνεχίζεται η περιοδεία της επιτυχημένης παράστασης
inTickets 22.08.25

«170 Τετραγωνικά» του Γιώργου Τσουρή: Συνεχίζεται η περιοδεία της επιτυχημένης παράστασης

Στην παράσταση «170 Τετραγωνικά» παίζουν οι Γιώργος Τσουρής, Ήβη Νικολαϊδου, Θανάσης Ζερίτης, Λυδία Γιαννουσάκη, Αγγελική Γρηγοροπούλου. Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Γιώργος Παλούμπης.

Σύνταξη
inTickets 21.08.25

«Οι καταραμένοι»: Η πρώτη ταινία μυθοπλασίας του Ρ. Μινερβίνι, βραβευμένη στις Κάννες, βγαίνει στις αίθουσες

Στην ταινία «Οι καταραμένοι», που κάνει πρεμιέρα απόψε στη μεγάλη οθόνη, πρωταγωνιστούν οι Τζερεμάια Κναπ, Ρενέ Σόλομον και Νόα Κάρλσον.

Μαρία Κωνσταντοπούλου
Μαρία Κωνσταντοπούλου
Η Ιαπωνία εξετάζει το αδιανόητο: Να αποκτήσει πυρηνικά όπλα – Και φταίει γι’ αυτό και ο Τραμπ
Reuters 23.08.25

Η Ιαπωνία εξετάζει το αδιανόητο: Να αποκτήσει πυρηνικά όπλα – Και φταίει γι’ αυτό και ο Τραμπ

Καθώς η αμυντική στήριξη από τις ΗΠΑ έπαψε πια να θεωρείται δεδομένη και η Κίνα ενισχύεται πυρηνικά, δύο χώρες της ανατολικής Ασίας εξετάζουν να αποκτήσουν πυρηνικά όπλα. Η Ιαπωνία και η Νότια Κορέα.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Ουκρανία: Αυτόγραφο του Τραμπ στον Πούτιν και… δυσαρέσκεια για τον βομβαρδισμό αμερικανικού εργοστασίου
Ουκρανία 23.08.25

Αυτόγραφο Τραμπ στον Πούτιν και... δυσαρέσκεια για το πλήγμα σε αμερικανικό εργοστάσιο

Δυσαραστημένος δήλωσε ο Τραμπ για το ρωσικό πλήγμα σε αμερικανικό εργοστάσιο στην Ουκρανία, αφού ανακοίνωσε ότι θα στείλει αυτόγραφο στον Πούτιν με φωτογραφία τους από την Αλάσκα.

Σύνταξη
Μεξικό: 12 φερόμενοι ως κακοποιοί νεκροί σε ανταλλαγή πυρών με αστυνομικούς και στρατιωτικούς
Ξέσπασε μάχη 23.08.25

12 φερόμενοι ως κακοποιοί σκοτώθηκαν σε ανταλλαγή πυρών στο Μεξικό

Δώδεκα άτομα, φερόμενα ως κακοποιοί, σκοτώθηκαν στη διάρκεια μάχης που ξέσπασε σε δήμο της πολιτείας Νουέβο Λεόν του Μεξικού όταν πολίτες άνοιξαν πυρ εναντίον αστυνομικών και στρατιωτικών.

Σύνταξη
Ρωσία και ΗΠΑ συζητούν «κοινά έργα» στην Αρκτική και την Αλάσκα, δηλώνει ο Πούτιν
«Τεράστιες ευκαιρίες» 23.08.25

Πούτιν: Συζητάμε με τις ΗΠΑ «κοινά έργα» για Αρκτική και Αλάσκα

Ρωσία και ΗΠΑ λένε ότι διακρίνουν τεράστιες οικονομικές ευκαιρίες εάν μπορέσουν να εξομαλύνουν τις σχέσεις τους, με τον Πούτιν να δηλώνει ότι συζητούν και «κοινά έργα» στην Αρκτική και την Αλάσκα.

Σύνταξη
Ο Τραμπ, ο Μπούλος και το γιοτ στο Πέραμα – Αποκάλυψη New York Times
«Οσμή σκανδάλου» 23.08.25

Ο Τραμπ, ο Μπούλος και το γιοτ στο Πέραμα – Αποκάλυψη New York Times

Ο σύζυγος της Τίφανι Τραμπ, Μάικλ Μπούλος, φαίνεται να έπεισε τον Τζάρεντ Κούσνερ να αγοράσει ένα ημιτελές γιοτ που βρίσκεται στην Ελλάδα για ένα ποσό μεγαλύτερο από την πραγματική του αξία

Σύνταξη
Συνέντευξη της Γκιλέν Μάξγουελ δημοσιεύθηκε από το υπ. Δικαιοσύνης των ΗΠΑ – «Δεν είδα ποτέ τον Τραμπ σε ανάρμοστη κατάσταση»
Κόσμος 22.08.25

Συνέντευξη της Γκιλέν Μάξγουελ δημοσιεύθηκε από το υπ. Δικαιοσύνης των ΗΠΑ – «Δεν είδα ποτέ τον Τραμπ σε ανάρμοστη κατάσταση»

Αποκαλυπτική είναι η συνέντευξη της Γκιλέν Μάξγουελ, που δόθηκε στην δημοσιότητα, αναφέροντας, μεταξύ άλλων, την σχέση του Ντόναλντ Τραμπ με τον Τζέφρι Έπσταϊν

Σύνταξη
Πούτιν: Οι ηγετικές ικανότητες του Τραμπ θα βοηθήσουν να αποκατασταθούν οι σχέσεις Μόσχας – Ουάσινγκτον
Κόσμος 22.08.25

Πούτιν: Οι ηγετικές ικανότητες του Τραμπ θα βοηθήσουν να αποκατασταθούν οι σχέσεις Μόσχας – Ουάσινγκτον

«Τα επόμενα βήματα πλέον θα εξαρτηθούν από την ηγεσία των ΗΠΑ, αλλά αισιοδοξώ ότι οι ηγετικές ικανότητες του προέδρου Τραμπ είναι μια καλή εγγύηση πως οι σχέσεις θα αποκατασταθούν», είπε ο Βλαντίμιρ Πούτιν

Σύνταξη
5 νεκροί και δεκάδες τραυματίες στη Νέα Υόρκη – Τροχαίο με τουριστικό λεωφορείο [βίντεο]
Δείτε βίντεο 22.08.25 Upd: 02:30

5 νεκροί και δεκάδες τραυματίες στη Νέα Υόρκη - Τροχαίο με τουριστικό λεωφορείο

Πέντε άτομα σκοτώθηκαν και δεκάδες τραυματίστηκαν στη Νέα Υόρκη όταν το λεωφορείο στο οποίο επέβαιναν εξετράπη της πορείας του και έπεσε σε χαντάκι, ενώ επέστρεφε από τους καταρράκτες του Νιαγάρα.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παραιτήθηκε ο Ολλανδός ΥΠΕΞ Κασπάρ Φέλντκαμπ – «Δεν μπορώ να λάβω σημαντικά επιπρόσθετα μέτρα» για το Ισραήλ
Κόσμος 22.08.25

Παραιτήθηκε ο Ολλανδός ΥΠΕΞ Κασπάρ Φέλντκαμπ – «Δεν μπορώ να λάβω σημαντικά επιπρόσθετα μέτρα» για το Ισραήλ

Την παραίτησή του υπέβαλε ο Ολλανδός ΥΠΕΞ Κασπάρ Φέλντκαμπ, καθώς τα μέτρα που πρότεινε για άσκηση πίεσης στο Ισραήλ, βρήκαν αντίσταση στα υπουργικά συμβούλια

Σύνταξη
Οι Χούθι εκτόξευσαν πύραυλο που έφτασε στο Ισραήλ – Ακούστηκαν εκρήξεις [βίντεο]
Δείτε βίντεο 22.08.25

Οι Χούθι εκτόξευσαν πύραυλο που έφτασε στο Ισραήλ - Ακούστηκαν εκρήξεις

Προκλήθηκαν ζημιές σε σπίτι στην περιοχή Ginaton, ενώ σειρήνες ηχούσαν σε όλο το Ισραήλ - Οι IDF δήλωσαν ότι το συμβάν βρίσκεται υπό εξέταση και ότι έγιναν αρκετές προσπάθειες αναχαίτισης του πυραύλου

Σύνταξη
Γιατί οι Ελληνες αγαπούν τις λαϊκές αγορές
Οικονομικές Ειδήσεις 23.08.25

Γιατί οι Ελληνες αγαπούν τις λαϊκές αγορές

Επτά στους δέκα διαθέτουν έως 60 ευρώ την εβδομάδα για φρούτα και λαχανικά - Ζητούν απογευματινό ωράριο και περισσότερα βιολογικά προϊόντα, διατηρώντας υψηλή εμπιστοσύνη σε τιμές και προσωπική σχέση

Δήμητρα Σκούφου
Γιατί δεν συμφέρει η σύνταξη μετά τα 40 έτη εργασίας – Ποιοι θα ωφεληθούν από το νέο σύστημα
Οικονομικές Ειδήσεις 23.08.25

Γιατί δεν συμφέρει η σύνταξη μετά τα 40 έτη εργασίας – Ποιοι θα ωφεληθούν από το νέο σύστημα

Υστερα από αυτό το όριο η προσαύξηση μειώνεται δραστικά και οι συνταξιούχοι κερδίζουν ελάχιστα, σε αντίθεση με τα μεγάλα οφέλη που προκύπτουν στη διαδρομή από τα 35 έως τα 40 έτη

Ηλίας Γεωργάκης
Συμβόλαια… Γολγοθάς για τα ακίνητα: Χαμένοι στις ψηφιακές πλατφόρμες οι ιδιοκτήτες
Οικονομία 23.08.25

Συμβόλαια… Γολγοθάς για τα ακίνητα: Χαμένοι στις ψηφιακές πλατφόρμες οι ιδιοκτήτες

Πώς βγαίνουν στην επιφάνεια τεχνικά και πολεοδομικά ζητήματα για αυθαίρετα, αλλαγές χρήσης σε κτίρια, οικοδομικές άδειες, πυροπροστασία και αντισεισμικές απαιτήσεις

Προκόπης Γιόγιακας
ΔΥΠΑ: Αυξήθηκαν κατά 41.000 οι άνεργοι τον Ιούλιο – Σταθερά υψηλή η μακροχρόνια ανεργία
ΔΥΠΑ 23.08.25

Αυξήθηκαν κατά 41.000 οι άνεργοι τον Ιούλιο - Σταθερά υψηλή η μακροχρόνια ανεργία

Αυξήθηκε κατά 5,5% η ανεργία τον Ιούλιο, σε σύγκριση με τον Ιούνιο, με 41.263 νέους άνεργους να εγγράφονται στα μητρώα της ΔΥΠΑ. Σε ετήσια βάση οι άνεργοι μειώθηκαν κατά 6,2% ή κατά 53.000 άτομα.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Η Ιαπωνία εξετάζει το αδιανόητο: Να αποκτήσει πυρηνικά όπλα – Και φταίει γι’ αυτό και ο Τραμπ
Reuters 23.08.25

Η Ιαπωνία εξετάζει το αδιανόητο: Να αποκτήσει πυρηνικά όπλα – Και φταίει γι’ αυτό και ο Τραμπ

Καθώς η αμυντική στήριξη από τις ΗΠΑ έπαψε πια να θεωρείται δεδομένη και η Κίνα ενισχύεται πυρηνικά, δύο χώρες της ανατολικής Ασίας εξετάζουν να αποκτήσουν πυρηνικά όπλα. Η Ιαπωνία και η Νότια Κορέα.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Ουκρανία: Αυτόγραφο του Τραμπ στον Πούτιν και… δυσαρέσκεια για τον βομβαρδισμό αμερικανικού εργοστασίου
Ουκρανία 23.08.25

Αυτόγραφο Τραμπ στον Πούτιν και... δυσαρέσκεια για το πλήγμα σε αμερικανικό εργοστάσιο

Δυσαραστημένος δήλωσε ο Τραμπ για το ρωσικό πλήγμα σε αμερικανικό εργοστάσιο στην Ουκρανία, αφού ανακοίνωσε ότι θα στείλει αυτόγραφο στον Πούτιν με φωτογραφία τους από την Αλάσκα.

Σύνταξη
Μεξικό: 12 φερόμενοι ως κακοποιοί νεκροί σε ανταλλαγή πυρών με αστυνομικούς και στρατιωτικούς
Ξέσπασε μάχη 23.08.25

12 φερόμενοι ως κακοποιοί σκοτώθηκαν σε ανταλλαγή πυρών στο Μεξικό

Δώδεκα άτομα, φερόμενα ως κακοποιοί, σκοτώθηκαν στη διάρκεια μάχης που ξέσπασε σε δήμο της πολιτείας Νουέβο Λεόν του Μεξικού όταν πολίτες άνοιξαν πυρ εναντίον αστυνομικών και στρατιωτικών.

Σύνταξη
Κατεχόμενα: Παράνομη επίσκεψη του αντιπροέδρου της Τουρκίας και με «λύση δυο κρατών» για το Κυπριακό
Κύπρος 23.08.25

Παράνομη επίσκεψη Γιλμάζ στα Κατεχόμενα και με «λύση δυο κρατών»

Παράνομη επίσκεψη στα Κατεχόμενα πραγματοποιεί ο Τζεβντέτ Γιλμάζ, απ' όπου μίλησε για «λύση δυο κρατών», διαβεβαιώνοντας ότι η Τουρκία θα συνεχίσει να στηρίζει τη γραμμή της τουρκοκυπριακής πλευράς.

Σύνταξη
Ρωσία και ΗΠΑ συζητούν «κοινά έργα» στην Αρκτική και την Αλάσκα, δηλώνει ο Πούτιν
«Τεράστιες ευκαιρίες» 23.08.25

Πούτιν: Συζητάμε με τις ΗΠΑ «κοινά έργα» για Αρκτική και Αλάσκα

Ρωσία και ΗΠΑ λένε ότι διακρίνουν τεράστιες οικονομικές ευκαιρίες εάν μπορέσουν να εξομαλύνουν τις σχέσεις τους, με τον Πούτιν να δηλώνει ότι συζητούν και «κοινά έργα» στην Αρκτική και την Αλάσκα.

Σύνταξη
UBS: Επιφυλακτική για τις μετοχές της ευρωζώνης, αλλά η ανάκαμψη έρχεται
Διεθνής Οικονομία 23.08.25

UBS: Επιφυλακτική για τις μετοχές της ευρωζώνης, αλλά η ανάκαμψη έρχεται

Οι σημαντικές πηγές αβεβαιότητας φρενάρουν τις εκτιμήσεις της UBS για την πορεία των μετοχών στην ευρωζώνη, ωστόσο εκτιμά ότι η ανάπτυξη των κερδών θα επιταχυνθεί το 2026

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Αλεξάνδρα Τόμπρα
Ο Τραμπ, ο Μπούλος και το γιοτ στο Πέραμα – Αποκάλυψη New York Times
«Οσμή σκανδάλου» 23.08.25

Ο Τραμπ, ο Μπούλος και το γιοτ στο Πέραμα – Αποκάλυψη New York Times

Ο σύζυγος της Τίφανι Τραμπ, Μάικλ Μπούλος, φαίνεται να έπεισε τον Τζάρεντ Κούσνερ να αγοράσει ένα ημιτελές γιοτ που βρίσκεται στην Ελλάδα για ένα ποσό μεγαλύτερο από την πραγματική του αξία

Σύνταξη
