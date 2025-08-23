Ο πατέρας του δολοφονημένου κολομβιανού γερουσιαστή Μιγκέλ Ουρίμπε Τουρμπάι θα πάρει τη θέση του ως υποψήφιος της δεξιάς στην εσωκομματική διαδικασία ενόψει των προεδρικών εκλογών του 2026, ανακοίνωσε το κόμμα του χθες Παρασκευή (στη φωτογραφία από το Χ, @eleccionescolom, επάνω, ο πατέρας του Ουρίμπε, Λοντόνιο).

Ο γερουσιαστής υπέκυψε την περασμένη εβδομάδα στα τραύματα που υπέστη στο κεφάλι όταν έγινε στόχος επίθεσης έφηβου πληρωμένου δολοφόνου τον Ιούνιο. Η υπόθεση άνοιξε ξανά παλιές πληγές στη χώρα, σημαδεμένη από σειρά πολιτικών δολοφονιών τα χρόνια του 1980 και του 1990.

Ο πατέρας του Μιγκέλ Ουρίμπε Λοντόνιο «εισέρχεται στη διαδικασία επιλογής υποψηφίου για την προεδρία», ανακοίνωσε το Δημοκρατικό Κέντρο (CD), η παράταξη στην οποία ανήκει ο δεξιός πρώην πρόεδρος Αλβαρο Ουρίμπε (2002-2010) — πρόκειται για συνωνυμία, δεν υπάρχουν συγγενικές σχέσεις.

Στα 79 του χρόνια, ο Μιγκέλ Ουρίμπε Λοντόνιο θα αναμετρηθεί με υποψήφιους βαρέων βαρών στην εσωκομματική διαδικασία, ιδίως τις βουλευτές Μαρία Φερνάντα Καβάλ και Παλόμα Βαλένσια, μεταξύ του Δεκεμβρίου του 2025 και του Ιανουαρίου 2026, πρόσθεσε το κόμμα στο δελτίο Τύπου που δημοσιοποίησε.

Ο κ. Ουρίμπε Λοντόνιο είναι ο σύζυγος της Ντιάνας Τουρμπάι, πολύ γνωστής στην Κολομβία δημοσιογράφου που απήχθη κατά διαταγή του βαρόνου των ναρκωτικών Πάμπλο Εσκόμπαρ (1949-1993) και έχασε τη ζωή της σε επιχείρησης διάσωσης με τραγικό τέλος το 1991. Ο γιος τους, ο Μιγκέλ, ήταν τότε πέντε ετών.

Επιτυχημένος επιχειρηματίας

Μέλος του Δημοκρατικού Κέντρου, του κυριότερου κόμματος της δεξιάς στη χώρα, από την ίδρυσή του το 2013, ο Μιγκέλ Ουρίμπε Λοντόνιο είναι επιτυχημένος επιχειρηματίας του τομέα του καφέ. Από το 1988 ως το 1990, ήταν δημοτικός σύμβουλος στην πρωτεύουσα Μπογοτά.

Εξι άνθρωποι συνελήφθησαν και παραμένουν προφυλακισμένοι για την υπόθεση της δολοφονίας του Μιγκέλ Ουρίμπε Τουρμπάι, ανάμεσά τους ο εκτελεστής, αγόρι 14 ή 15 ετών, πληρωμένο πιστόλι.

Οι αρχές θεωρούν πως η Segunda Marquetalia («Δεύτερη Μαρκετάλια») παράταξη διαφωνούντων των πρώην FARC, βρισκόταν πίσω από τον φόνο.

Πηγή: ΑΠΕ