Κολομβία: Χιλιάδες αποτίουν ύστατο φόρο τιμής στον δολοφονημένο γερουσιαστή Ουρίμπε

Χιλιάδες πολίτες της Κολομβίας απέτισαν χθες Τρίτη ύστατο φόρο τιμής στον γερουσιαστή και υποψήφιο για την προεδρία Μιγκέλ Ουρίμπε, που υπέκυψε μια ημέρα νωρίτερα στα τραύματα που υπέστη στην επίθεση εφήβου εκτελεστή τον Ιούνιο.

Σχηματίστηκαν μεγάλες ουρές αναμονής γύρω από το κοινοβούλιο στη Μπογκοτά καθώς χιλιάδες άνθρωποι περίμεναν τη σειρά τους για να πλησιάσουν το φέρετρο, καλυμμένο με τη σημαία της Κολομβίας.

«Στη χώρα μας, δυστυχώς, έχουμε μεγάλο πρόβλημα», επικρατεί η άποψη ότι «αν κάποιος σκέφτεται διαφορετικά η λύση είναι να τον σκοτώνεις», τόνισε ο γραφίστας Χοσέ Κορβίτα που περίμενε στην ουρά. «Αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί», πρόσθεσε.

Μεταξύ δακρύων και εναγκαλισμών, η σύζυγος του Μιγκέλ Ουρίμπε, η Μαρία Κλαούδια Ταρασόνα, έφτασε με τον μικρότερο γιο της στην αγκαλιά, συνοδευόμενη από δυο κόρες της από προηγούμενο γάμο.

Κατά τη διάρκεια στρατιωτικής τελετής, σε άλλη τοποθεσία στην Μπογοτά, ο πρόεδρος Γουστάβο Πέτρο ζήτησε ενός λεπτού σιγή. Στην ομιλία του κατόπιν είπε πως «διεθνής ομάδα ειδικών» θα βοηθήσει να «εξακριβωθούν τα αίτια» της δολοφονίας.

Ποιοι θεωρούνται υπεύθυνοι για τη δολοφονία

Έξι ύποπτοι για την υπόθεση, ανάμεσά τους ο 15χρονος που πυροβόλησε τον γερουσιαστή, παραμένουν υπό κράτηση.

Οι υπηρεσίες πληροφοριών της Κολομβίας θεωρούν πως παράταξη ανταρτών, διαφωνούντων των πρώην FARC, η Segunda Marquetalia («Δεύτερη Μαρκετάλια», η ονομασία παραπέμπει σε ιστορική μάχη), βρισκόταν πίσω από τη δολοφονία.