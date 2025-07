Η διπλωματία των ΗΠΑ κατήγγειλε χθες Δευτέρα την «μετατροπή της δικαστικής εξουσίας σε όπλο», την εργαλειοποίησή της στην Κολομβία, από «ριζοσπαστικούς δικαστικούς», μερικές ώρες αφού απαγγέλθηκε η ετυμηγορία δικαστηρίου το οποίο έκρινε ένοχο τον πρώην πρόεδρο της δεξιάς Αλβαρο Ουρίμπε (2000-2010) στη δίκη του για επηρεασμό μαρτύρων (στη φωτογραφία αρχείου του Reuters/Luisa Gonzalez, επάνω, ο Αλβαρο Ουρίμπε).

«Το μοναδικό έγκλημα του κολομβιανού πρώην προέδρου Ουρίμπε είναι πως έδινε άοκνη μάχη και υπερασπιζόταν την πατρίδα του», υποστήριξε μέσω X ο αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, βλέποντας «ανησυχητικό προηγούμενο» στην απόφαση.

Former Colombian President Uribe’s only crime has been to tirelessly fight and defend his homeland. The weaponization of Colombia’s judicial branch by radical judges has now set a worrisome precedent.

— Secretary Marco Rubio (@SecRubio) July 28, 2025