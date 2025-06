Ο συντηρητικός γερουσιαστής Μιγκέλ Ουρίμπε, ο οποίος έχει δηλώσει ότι προτίθεται να διεκδικήσει την προεδρία στην Κολομβία, στις εκλογές του 2026, τραυματίστηκε στο κεφάλι σε επίθεση που έγινε εναντίον του στη Μπογκοτά, με τη σύζυγό του να δηλώνει ότι δίνει μάχη για τη ζωή του.

Βίντεο που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν τον 39χρονο πολιτικό να εκφωνεί ομιλία στη διάρκεια προεκλογικής εκδήλωσης σε πάρκο στη συνοικία Φοντιμπόν της Μπογοτά, όταν ακούγονται πυροβολισμοί.

Assassination Attempt on Colombian Presidential Precandidate Miguel Uribe. Was he against Israel and Zionists? pic.twitter.com/kAWGZND3rR

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του κόμματός του, του Δημοκρατικού Κέντρου, που καταδικάζει την επίθεση, ο γερουσιαστής διοργάνωνε προεκλογική εκδήλωση σε δημόσιο πάρκο στη συνοικία Fontibon της πρωτεύουσας το Σάββατο, όταν «ένοπλοι τον πυροβόλησαν πισώπλατα».

Το κόμμα χαρακτήρισε την επίθεση σοβαρή, αλλά δεν έδωσε περαιτέρω λεπτομέρειες για την κατάσταση του Ουρίμπε. Βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έδειχναν έναν άνδρα, που αναγνωρίστηκε ως Ουρίμπε, να περιθάλπεται μετά τον πυροβολισμό. Φαινόταν να αιμορραγεί από το κεφάλι του.

Άλλες εικόνες δείχνουν τον Ουρίμπε ξαπλωμένο στο καπό ενός αυτοκινήτου, αιμόφυρτο.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της La República, στην Κολομβία, ο Ουρίμπε πυροβολήθηκε έξι φορές. «Τον σκότωσαν, τον σκότωσαν», φώναζαν συνεργάτες του, καλώντας απεγνωσμένα σε βοήθεια.

Ο σοσιαλδημοκράτης πρόεδρος της Κολομβίας Γουστάβο Πέτρο καταδίκασε «απερίφραστα» την επίθεση εναντίον του Ουρίμπε, λόγω της οποίας ακύρωσε το προγραμματισμένο ταξίδι του στη Γαλλία.

Όπως δήλωσαν οι τραυματιοφορείς που παρέλαβαν τον γερουσιαστή, αυτός έχει δεχθεί δύο σφαίρες στο κεφάλι και μία στο γόνατο.

Σύμφωνα με την αστυνομία, δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν από την επίθεση.

Η ίδια πηγή πρόσθεσε ότι ο φερόμενος ως δράστης της επίθεση, που σημειώθηκε περίπου στις 17:30 (τοπική ώρα, 01:30 τα ξημερώματα της Κυριακής ώρα Ελλάδας), είναι ανήλικος. Έχει τραυματιστεί και ο ίδιος στη γάμπα από σφαίρα που έριξαν οι σωματοφύλακες του Ουρίμπε και έχει συλληφθεί.

Miguel Uribe Turbay, who is a conservative candidate for president in Columbia, was shot today. The assailant was apparently 15 years old. pic.twitter.com/eIFVAuzbpU

— The Researcher (@listen_2learn) June 8, 2025